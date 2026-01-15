⏬Petróleo e prata em queda

Principais conclusões Queda dos preços das commodities: Os preços do petróleo e da prata caíram acentuadamente após o presidente Trump sinalizar uma pausa na potencial ação militar contra o Irão e adiar a imposição de novas tarifas sobre minerais essenciais.

Os preços do petróleo e da prata caíram acentuadamente após o presidente Trump sinalizar uma pausa na potencial ação militar contra o Irão e adiar a imposição de novas tarifas sobre minerais essenciais. Lucros da TSMC superam as expectativas: A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. divulgou lucros trimestrais superiores ao esperado, de NT$ 505,7 mil milhões (16 mil milhões de dólares), impulsionando o otimismo em relação às ações de tecnologia e à procura por inteligência artificial.

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. divulgou lucros trimestrais superiores ao esperado, de NT$ 505,7 mil milhões (16 mil milhões de dólares), impulsionando o otimismo em relação às ações de tecnologia e à procura por inteligência artificial. Rotação do mercado: Apesar da volatilidade das matérias-primas, os analistas consideram a atual evolução dos preços como uma rotação de capital, e não como um sinal de um esgotamento duradouro da tendência.

Preços do petróleo bruto caem com o abrandamento das tensões Os preços do petróleo caíram pela primeira vez em seis dias. Esta correção é impulsionada principalmente por sinais de Washington sobre um potencial abrandamento das tensões geopolíticas: Pausa estratégica : O presidente Trump indicou que poderá adiar qualquer ação militar contra o Irão por enquanto.

: O presidente Trump indicou que poderá adiar qualquer ação militar contra o Irão por enquanto. Garantias diplomáticas : O presidente afirmou que foi assegurado por fontes de que o governo de Teerão cessaria a matança de indivíduos envolvidos em protestos generalizados.

: O presidente afirmou que foi assegurado por fontes de que o governo de Teerão cessaria a matança de indivíduos envolvidos em protestos generalizados. Ação dos preços : O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) caiu de níveis próximos a US$ 61 para ser negociado abaixo de US$ 60 por barril. O petróleo bruto Brent também registrou uma queda significativa de 2,9%.

: O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) caiu de níveis próximos a US$ 61 para ser negociado abaixo de US$ 60 por barril. O petróleo bruto Brent também registrou uma queda significativa de 2,9%. Estrutura do mercado: Os preços atuais dos futuros mostram o mercado em backwardation até março de 2027 — o que significa que os preços à vista têm um prémio sobre os futuros de curto prazo — antes de passar para um contango significativo a partir de então. Correção da prata A prata, juntamente com outros metais preciosos, recuou dos recentes máximos históricos. Esta retração é notável, pois segue um período de compras “frenéticas” tanto nos EUA como na China. Adiamento das tarifas : A prata caiu depois de o presidente Trump ter adiado a imposição de novas tarifas sobre as importações de minerais críticos. Embora a queda imediata tenha sido de 4%, a volatilidade intradiária fez com que o metal caísse de cerca de 93 dólares para 86 dólares por onça.

: A prata caiu depois de o presidente Trump ter adiado a imposição de novas tarifas sobre as importações de minerais críticos. Embora a queda imediata tenha sido de 4%, a volatilidade intradiária fez com que o metal caísse de cerca de 93 dólares para 86 dólares por onça. Mudança de política : A administração propôs a negociação de acordos bilaterais e a flutuação de «preços mínimos» para as importações, em vez das tradicionais taxas percentuais.

: A administração propôs a negociação de acordos bilaterais e a flutuação de «preços mínimos» para as importações, em vez das tradicionais taxas percentuais. Desempenho relativo: A queda da prata está a ser exacerbada pela redução mais ampla do risco geopolítico; entretanto, o ouro mostrou-se mais resiliente, perdendo apenas cerca de 0,4%. Contexto de rotação de carteiras? Apesar da fraqueza de quinta-feira, os analistas sugerem que essas quedas são atualmente muito modestas para atrapalhar as poderosas tendências de alta estabelecidas ao longo de 2025 e no início de 2026. O consenso é que o mercado está passando por uma rotação de capital, em vez de uma reversão permanente da tendência. O sentimento dos investidores foi ainda mais reforçado pelos resultados excelentes da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC). A empresa líder na fabricação de chips reportou um lucro líquido de NT$ 505,7 mil milhões (US$ 16 mil milhões) para o trimestre de dezembro, superando facilmente as estimativas dos analistas de NT$ 467 mil milhões. Embora os futuros dos índices de ações dos EUA e da Europa tenham subido com a notícia, as ações da TSMC registraram uma ligeira queda de 1% nas negociações locais, após um ganho marginal nas sessões após o fechamento do mercado nos EUA.



Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.