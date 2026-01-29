Petróleo sobe 3% depois da escalada de tensões Irão-EUA 📈

Os preços do petróleo bruto Brent (OIL) estão a subir hoje para US$ 70 por barril, à medida que os mercados precificam um risco crescente de uma potencial intervenção militar dos EUA no Irão. Os Estados Unidos teriam concentrado forças significativas no Médio Oriente, cerca de 7% de toda a Marinha dos EUA, incluindo o grupo de ataque do porta-aviões USS Abraham Lincoln. Donald Trump advertiu ontem que a Marinha dos EUA atacaria o Irão com mais força do que no ataque anterior, a menos que Teerão assine um acordo nuclear que efetivamente interrompa o programa nuclear doméstico do Irão.

O Irão teria rejeitado categoricamente os termos dos EUA e, embora o Kremlin tenha afirmado hoje que as negociações ainda são possíveis, os mercados parecem estar a precificar uma probabilidade crescente de um ataque.

Tal cenário poderia destabilizar toda a região e levar a grandes interrupções na produção de petróleo, potencialmente elevando os preços para US$ 80 por barril — o pico local de junho de 2025. Gráfico do petróleo (D1) De uma perspetiva técnica, o contrato atingiu o nível de US$ 70 por barril, que também atua como uma zona de resistência importante. Enquanto os preços permanecerem abaixo de US$ 71 por barril, a tendência de queda mais ampla poderá permanecer intacta. Se ocorrer uma quebra, os primeiros níveis de reação importantes poderão surgir em torno de US$ 80 por barril e, potencialmente, mais altos — perto de US$ 90, onde os preços foram negociados pela última vez em abril de 2024. Fonte: xStation5

