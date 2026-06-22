Principais conclusões O petróleo desce graças à diplomacia: As ameaças do Irão, no fim de semana, de bloquear o Estreito de Ormuz foram rapidamente neutralizadas por conversações com os EUA. O petróleo Brent desceu para abaixo dos 80 dólares por barril.

As ameaças do Irão, no fim de semana, de bloquear o Estreito de Ormuz foram rapidamente neutralizadas por conversações com os EUA. O petróleo Brent desceu para abaixo dos 80 dólares por barril. Tráfego marítimo «oculto» em grande escala: Embora o tráfego oficial tenha diminuído, estima-se que, extraoficialmente, entre 2 a 3 milhões de barris por dia estejam a passar pelo estreito com os transponders desligados.

Embora o tráfego oficial tenha diminuído, estima-se que, extraoficialmente, entre 2 a 3 milhões de barris por dia estejam a passar pelo estreito com os transponders desligados. Aumento dos preços dos combustíveis na Polónia a partir de 1 de julho: O fim da proteção do CPN e um aumento do IVA (de 8% para 23%) irão fazer subir os preços nas estações de serviço logo no início das férias de verão. O petróleo bruto mais barato é o único amortecedor.

O fim de semana passado trouxe um aumento acentuado das tensões no Médio Oriente, o que, inicialmente, ameaçou bloquear um importante centro global de transporte de petróleo que, antes da guerra, representava 20% do abastecimento mundial de «ouro negro» e 20% do comércio de GNL. Em resposta aos ataques israelitas de sábado no Líbano, que causaram a morte de mais de 30 pessoas, Teerão anunciou o novo bloqueio do estratégico Estreito de Ormuz, acusando os EUA de tolerarem a violação de acordos anteriores. Parecia que o acordo seria completamente rompido devido às declarações contundentes do Presidente Trump nas redes sociais, mas esta manhã, antes do início da sessão europeia, observa-se um regresso à estabilização. Fonte: Truth A mediação imediata do Catar e do Paquistão conduziu a uma nova desescalada. As conversações em Bürgenstock, na Suíça, foram retomadas e concluídas na madrugada de segunda-feira com a elaboração de um «roteiro» oficial destinado a alcançar um acordo de paz completo no prazo de 60 dias. Vale a pena referir, no entanto, que a parte iraniana indica que as negociações iniciais se centraram principalmente nos ativos congelados do Irão e nas sanções, em vez de questões relativas ao Líbano. No entanto, os EUA e o Irão estabeleceram uma linha de comunicação direta para prevenir incidentes e garantir a passagem segura de navios comerciais pelo Estreito de Ormuz, tendo ainda formado um grupo que deverá trabalhar no sentido de alcançar uma paz duradoura no Líbano. O início das negociações de hoje, após uma sessão encurtada na sexta-feira, foi marcado pelo nervosismo. O petróleo Brent abriu quase ao nível dos 82 USD por barril, mas os preços voltaram rapidamente a registar quedas. Atualmente, o Brent e o WTI estão a perder cerca de 1,5% do seu valor, mas ainda se encontram longe dos mínimos locais registados na última quinta-feira, quando se passava um dia após a assinatura do memorando. Dois corredores de transporte: tráfego ainda fortemente restringido Apesar das garantias de Teerão quanto ao encerramento da rota, milhões de barris de petróleo fluíram continuamente pelo estreito durante o fim de semana, o que reforçou a narrativa do Pentágono sobre a capacidade de defender as rotas comerciais. Atualmente, surgiram dois corredores distintos no mapa de navegação: Corredor do Norte (iraniano): Uma rota controlada por Teerão perto da Ilha de Qeshm, que foi utilizada durante o fim de semana, entre outros, por superpetroleiros que transportavam petróleo iraquiano e kuwaitiano com destino à Índia.

Uma rota controlada por Teerão perto da Ilha de Qeshm, que foi utilizada durante o fim de semana, entre outros, por superpetroleiros que transportavam petróleo iraquiano e kuwaitiano com destino à Índia. Corredor Sul (Omã): Uma rota designada pelo Centro Conjunto de Informação Marítima (JMIC), que decorre ao longo da costa de Omã. Embora a navegação nesta zona não exija coordenação com as forças norte-americanas, o JMIC aconselhou os navios a navegar com os transponders (sistema AIS) ligados e com toda a iluminação acesa, tanto de dia como de noite. Fonte: Bloomberg Finance LP Embora o transporte não tenha ficado fisicamente bloqueado na totalidade, o volume real de tráfego nesta rota estratégica diminuiu drasticamente e, no domingo à noite, verificou-se uma paralisação quase total no estreito. Enquanto nos dias anteriores, imediatamente após a conclusão do acordo preliminar, o tráfego atingiu o nível mais elevado desde o início do conflito, após o fim de semana, segundo informações provenientes do Irão, apenas algumas unidades de menor dimensão decidiram realizar uma viagem em mar aberto com a localização ativada. Alguns produtores da região decidiram enviar petroleiros «na escuridão» (com os transponders desligados) para efetuar transbordos em alto mar sem chamar a atenção do mercado. Este procedimento tem vindo a ocorrer há várias semanas e atingiu cerca de 2 a 3 milhões de barris por dia. Oficialmente, um pequeno número de navios continua a passar pelo Estreito de Ormuz. Extraoficialmente, esse número poderá ser 2 a 3 vezes superior. Fonte: Bloomberg Finance LP E quanto ao transporte de GNL? Os dados dos sistemas de localização de navios também fornecem informações sobre o mercado do gás natural liquefeito. Foram observados navios de transporte de GNL durante tentativas de entrar no Golfo Pérsico; no entanto, os dados recolhidos indicam que estas unidades conseguiram passar e abandonar pontos-chave da rota no final do dia de sexta-feira, ou seja, antes dos anúncios oficiais do Irão sobre o restabelecimento do bloqueio do estreito. Vale a pena salientar que um ataque a uma unidade que transporta petróleo, ou seja, combustível, não é tão perigoso como no caso de um ataque a um navio de transporte de gás.

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