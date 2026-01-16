🚨Prata recua 1.5%

A prata (SILVER) está a recuar mais de 1,5% esta manhã, após uma recuperação que proporcionou ganhos de mais de 100% desde a última baixa local em 28 de outubro de 2025. Olhando para o gráfico, as tendências de alta de longo, médio e curto prazo permanecem intactas. Dito isto, o metal não conseguiu subir decisivamente acima dos $93 por onça, e a retração de hoje está a levar os preços de volta para a área dos $90. No gráfico, a anterior subida, que começou em 31 de julho, durou 79 dias antes de uma correção mais profunda, puxando os preços para baixo em direção aos US $ 45 por onça e marcando um pico em 17 de outubro. Agora podemos ver que outra forte etapa de alta começou em 28 de outubro e durou 79 dias até hoje - mas os preços estão agora a cair. Este segundo impulso proporcionou aproximadamente o dobro da subida: durante o movimento verão-outono de 2025, a prata subiu cerca de 53%, enquanto a etapa outono-inverno produziu um aumento de mais de 100%.

Se o quadro técnico enfraquecer e os preços caírem abaixo dos 90 dólares por onça, a pressão para a realização de lucros pode pesar no mercado e limitar qualquer potencial aceleração das compras.

Olhando para o relatório CFTC Commitment of Traders para a prata, datado de 6 de janeiro, podemos ver que os produtores (Comerciais) detêm uma grande posição curta de cobertura (net short -25.545 contratos), enquanto os fundos especulativos (Managed Money) são net long +15.822 contratos.

contratos), enquanto os fundos especulativos (Managed Money) são net long contratos. A exposição de alta aumentou a partir de 6 de janeiro, mas não porque os fundos adicionaram posições longas - pelo contrário, foi impulsionada principalmente pela cobertura de posições curtas. Os comerciais também reduziram marginalmente as posições curtas, mas a mudança foi insignificante: 529 contratos contra uma posição líquida curta ainda substancial de mais de 25,5 mil contratos.

contratos contra uma posição líquida curta ainda substancial de mais de contratos. A exposição longa também é detida por Outros Reportáveis e Não Reportáveis, apontando para um forte posicionamento de alta entre os participantes de menor capital. Os não reportáveis são longos líquidos em mais de 22,4 mil contratos. Depois que a prata se recuperou acima de US $ 90 por onça, o movimento foi muito dinâmico - em grande parte devido à alta concentração no lado das posições vendidas. Os oito maiores detentores de posições curtas líquidas representam 37,6% do total de posições curtas líquidas. A dinâmica, no entanto, está gradualmente desaparecendo e a recuperação está mostrando sinais iniciais de fadiga. PRATA (D1) A zona de suporte marcada pelos US $ 70 tem sido importante para o preço. Caso o movimento de baixa a curto prazo continue, não se pode exlcuir a possibilidade de um novo teste dessa zona que irá coincidir também com a média móvel. xStation 5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.