A prata está a registar hoje uma queda de 1,5%, prolongando as quedas anteriores. No entanto, o Bank of America mantém uma visão otimista em relação à prata e continua a considerar que existe potencial para que os preços atinjam os 100 dólares por onça no quarto trimestre de 2026, embora o banco alerte que tal recuperação seria provavelmente temporária e não sustentável. De acordo com os analistas do BofA, o atual impulso de alta da prata está a ser impulsionado principalmente pela recuperação em curso do ouro, pelas tensões geopolíticas e pela liquidez limitada no mercado físico da prata. Pontos-chave No entanto, o banco acredita que os fundamentos industriais da prata estão a começar a enfraquecer, com os preços elevados a tornarem-se uma questão importante, à medida que os fabricantes procuram cada vez mais formas de reduzir a utilização da prata ou substituí-la por alternativas mais baratas.

O maior risco diz respeito ao setor fotovoltaico, que tem sido um dos principais motores da procura de prata nos últimos anos. De acordo com o BofA, a procura deste segmento poderá já ter atingido o seu pico em 2025.

O banco aponta também para o abrandamento da produção de painéis solares na China e para um potencial declínio nas novas instalações solares em 2026, o que poderá limitar o crescimento futuro da procura industrial de prata.

Os preços elevados da prata estão a exercer uma pressão significativa sobre as margens dos fabricantes de painéis solares, acelerando o chamado processo de «economia», em que as empresas reduzem a quantidade de prata utilizada nos produtos industriais.

O BofA estima que o défice global de prata poderá diminuir em até 90% este ano, tornando o mercado cada vez mais vulnerável a entrar num excedente de oferta, mesmo após vendas modestas por parte dos investidores.

O banco espera que a prata passe gradualmente a ser negociada mais como um metal precioso do que como um metal industrial nos próximos trimestres, o que implica uma maior dependência dos fluxos de capital, do sentimento dos investidores e das expectativas em relação à política monetária.

Apesar da sua postura mais cautelosa, o BofA salienta que é improvável que a procura de prata entre em colapso acentuado, uma vez que o metal continua a ser uma componente crítica da transição global para a energia verde.

O conflito em curso com o Irão continua a apoiar o investimento em energias alternativas e tecnologias destinadas a reduzir a dependência do petróleo, apoiando indiretamente a procura de prata a longo prazo.

O banco alerta também que os preços da prata poderão permanecer altamente voláteis. No início deste ano, a prata registou uma subida momentânea para cerca de 120 dólares por onça, à medida que investidores e compradores industriais competiam por um abastecimento físico limitado.

Outra importante fonte de risco continua a ser as negociações comerciais entre os Estados Unidos, o Canadá e o México. Uma vez que o Canadá e o México são os principais fornecedores de prata dos EUA, eventuais tarifas ou perturbações comerciais poderão, mais uma vez, restringir as condições de abastecimento do mercado. O BofA observa ainda que, apesar dos preços elevados, as posições em ETF de prata com cobertura física continuam a diminuir, enquanto os dados da CFTC revelam um apetite limitado entre os investidores especulativos para aumentar significativamente as posições compradas em futuros. O mercado atual da prata continua extremamente sensível a mudanças no sentimento e nos fluxos de capital, criando o potencial tanto para subidas acentuadas como para correções igualmente agressivas nos próximos meses. Fonte: xStation5

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