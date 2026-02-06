A prata (SILVER) subiu mais de 5% hoje, enquanto o ouro (GOLD) está a recuperar cerca de 2,5%, para quase $4.900 por onça, apoiado pela melhoria do sentimento de risco global. A prata saltou de cerca de $64 para mais de $74 por onça e, nesta fase, o movimento parece ser impulsionado mais por fatores técnicos do que por fundamentos. Dados da Reuters mostram que os analistas elevaram a sua previsão média para o preço da prata em 2026 para US$ 79,50 por onça. Ontem, a prata caiu cerca de 12%, e a CME, a bolsa de futuros de metais dos EUA (COMEX), aumentou os requisitos de margem para futuros de prata de 15% para 18%. Isso elevou diretamente o custo de manter posições e forçou alguns investidores a encerrar negociações. A JPMorgan alertou que as avaliações elevadas da prata tornam o mercado particularmente vulnerável a vendas acentuadas durante períodos de aversão ao risco. Recentemente, o dólar americano mais forte tem sido um dos principais obstáculos.



O dólar ainda está oscilando perto das máximas de duas semanas hoje, o que é historicamente negativo para os metais preciosos. Por outro lado, os indicadores mais fracos do mercado de trabalho dos EUA ontem (JOLTS, pedidos de seguro-desemprego e o relatório Challenger) podem reduzir o ímpeto do dólar, especialmente se a divulgação de hoje da Universidade de Michigan (confiança do consumidor e expectativas de inflação) reforçar a narrativa de uma desaceleração da economia.



hoje, o que é historicamente negativo para os metais preciosos. Por outro lado, os indicadores mais fracos do mercado de trabalho dos EUA ontem (JOLTS, pedidos de seguro-desemprego e o relatório Challenger) podem reduzir o ímpeto do dólar, especialmente se a divulgação de hoje da Universidade de Michigan (confiança do consumidor e expectativas de inflação) reforçar a narrativa de uma desaceleração da economia. A China também tem enfrentado sérias perturbações no seu mercado local de prata. O fundo UBS SDIC Silver Futures caiu mais 10% (o seu limite diário) e as negociações foram suspensas. O produto está agora mais de 40% abaixo do seu pico de 26 de janeiro, mas ainda é negociado com um prémio de cerca de 29% sobre o seu valor patrimonial líquido (NAV). Entretanto, os analistas da Julius Baer apontaram para uma procura industrial mais fraca, incluindo por parte dos fabricantes de painéis solares — e uma procura mais fraca de joalharia, o que poderá limitar o âmbito de uma recuperação sustentada. A CME também sinalizou o lançamento planeado de novos futuros de prata de 100 onças em 9 de fevereiro (aguardando aprovação regulatória), o que poderá aumentar a atividade do mercado, mas também elevar a volatilidade no curto prazo. Prata (D1) Fonte: xStation5 Ouro (D1) Fonte: xStation5 A última vez que a prata experimentou um movimento dessa magnitude foi em março de 2020, durante a crise da COVID. Todos os sinais sugerem que a volatilidade provavelmente permanecerá elevada no curto prazo. Fonte: Bloomberg Finance L.P. XTB Research Atualmente, a prata e o ouro estão a evoluir quase em paralelo, com uma correlação que se mantém em níveis historicamente elevados. Fonte: Bloomberg Finance L.P. XTB Research

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.