Os preços do gás natural na Europa (o índice de referência holandês TTF) registaram uma queda acentuada na segunda-feira. O contrato com vencimento mais próximo chegou a perder 8,5%, descendo por um momento abaixo dos 58 EUR/MWh. Na semana passada, o preço fechou várias vezes acima dos 60 EUR/MWh. Embora as máximas diárias em março tenham sido mais elevadas, no final da semana passada assistimos ao fecho mais alto desde 2023. O otimismo do mercado está justificado? A curto prazo, a queda dos preços traz alívio, mas os fundamentos do mercado a longo prazo exigem grande cautela: Acalmamento temporário: A suspensão dos combates deu ao mercado uma pausa e reduziu as preocupações quanto a uma interrupção imediata dos abastecimentos provenientes do Golfo Pérsico.

A suspensão dos combates deu ao mercado uma pausa e reduziu as preocupações quanto a uma interrupção imediata dos abastecimentos provenientes do Golfo Pérsico. Direção do GNL dos EUA: As diferenças de preço tornam o transporte de GNL dos EUA para a Europa atualmente mais rentável do que para a Ásia, o que poderá apoiar os abastecimentos ao Velho Continente.

As diferenças de preço tornam o transporte de GNL dos EUA para a Europa atualmente mais rentável do que para a Ásia, o que poderá apoiar os abastecimentos ao Velho Continente. Preços ainda a um nível elevado: Apesar da queda de segunda-feira, o gás na Europa continua a ser mais de 80% mais caro do que antes do início do conflito em fevereiro e 100% mais caro em comparação com o início do ano.

Apesar da queda de segunda-feira, o gás na Europa continua a ser do que antes do início do conflito em fevereiro e 100% mais caro em comparação com o início do ano. Baixos níveis de armazenamento: Os níveis de armazenamento de gás na Europa situam-se atualmente em apenas ~55% , em comparação com uma média de 5 anos de ~71% .

Os níveis de armazenamento de gás na Europa situam-se atualmente em apenas , em comparação com uma média de 5 anos de . Queda nas importações de GNL: O volume médio de 30 dias das importações de GNL para a Europa é até 23% inferior à média de cinco anos.

O volume médio de 30 dias das importações de GNL para a Europa é até à média de cinco anos. Cautela dos fornecedores: A QatarEnergy está a oferecer o subfretamento dos seus navios até ao final de outubro, o que sugere que não há pressa em restabelecer o tráfego total no Golfo Pérsico. A taxa de enchimento dos reservatórios na Europa é de 55%, muito semelhante à de 2021, quando os preços em setembro atingiram os 100 EUR/MWh. Fonte: Bloomberg Finance L Existe o risco de se voltar aos 100 EUR/MWh? O risco de um novo aumento acentuado dos preços (incluindo a possibilidade de se atingirem níveis de preços mais elevados) continua a ser muito elevado. O enchimento dos reservatórios não está a acelerar e as perspetivas de importações adicionais continuam a ser limitadas. Fragilidade do cessar-fogo: O atual recuo deve-se à suspensão dos ataques, e não a um acordo de paz duradouro. Tal como salientam os analistas do Citigroup, o mercado está extremamente sensível e notícias pontuais podem inverter imediatamente a tendência.

O atual recuo deve-se à suspensão dos ataques, e não a um acordo de paz duradouro. Tal como salientam os analistas do Citigroup, o mercado está extremamente sensível e notícias pontuais podem inverter imediatamente a tendência. Corrida contra o tempo antes do inverno: O ritmo lento de enchimento dos reservatórios (55%), combinado com dificuldades logísticas, cria o risco de a Europa não conseguir reconstituir as reservas antes da época de aquecimento.

O ritmo lento de enchimento dos reservatórios (55%), combinado com dificuldades logísticas, cria o risco de a Europa não conseguir reconstituir as reservas antes da época de aquecimento. Maior consumo no verão e concorrência com a Ásia: As ondas de calor na Europa e na Ásia aumentam a procura de energia (ar condicionado), o que intensifica a concorrência pelas cargas de GNL disponíveis no mercado à vista. A evolução atual dos preços do gás é muito semelhante à registada em 2021, quando atingiram os 100 EUR/MWh em setembro. Fonte: Bloomberg Finance LP Os preços do gás são fundamentais para a economia europeia Embora o consumo de gás aumente consideravelmente durante o inverno e a matéria-prima seja utilizada principalmente para aquecimento nessa altura, grande parte da indústria europeia depende do gás. Isto provoca um aumento significativo dos custos e uma limitação da competitividade (no setor petroquímico ou também na refinação de metais). Consequentemente, os termos de troca do euro estão quase 100% correlacionados com o preço do gás, o que leva a grandes oscilações na cotação do EUR/USD. TTF e EURUSD desde 2025. Vale a pena referir que esses níveis em 2025 colocaram o EURUSD muito próximo da paridade. Fonte: Bloomberg Finance LP, XT A curto prazo, é possível observar uma correlação significativa. Se o preço do gás descer para cerca de 40 EUR/MWh, isso daria a possibilidade de o EURUSD situar-se em torno de 1,18. Fonte: xStation5 O TTF está a registar uma correção hoje, parando perto do nível de retração de 23,6. O suporte principal situa-se nos 52 EUR/MWh. Fonte: xStation5

Eduardo Silva Diretor XTB Portugal Com um percurso consistente no setor financeiro e operacional, iniciou a sua carreira ainda durante a licenciatura em Gestão de Empresas na Universidade Autónoma de Lisboa, realizada entre 2001 e 2005. Nesse período, conciliou os estudos com funções na TAP Air Portugal e posteriormente na Groundforce Portugal, na área de controlo de operações em terra. Em 2005, seguiu para Londres, onde integrou a Bloomberg L.P., experiência internacional que se prolongou até 2009 e lhe permitiu consolidar competências nos mercados financeiros globais. No regresso a Portugal, assumiu funções no Banco Santander Totta, na área de Custódia e Tesouraria para Clientes Institucionais, entre 2009 e 2010. Em outubro de 2010, ingressou na XTB como gestor de conta. Ao longo de mais de uma década na corretora, destacou-se pelo desenvolvimento da base de clientes e pela liderança de equipas comerciais, tendo sido nomeado diretor em 2019, cargo a partir do qual tem liderado a estratégia de crescimento da empresa no mercado português. Mais sobre o analista

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