Os preços do gás natural na Europa (o índice de referência holandês TTF) registaram uma queda acentuada na segunda-feira. O contrato com vencimento mais próximo chegou a perder 8,5%, descendo por um momento abaixo dos 58 EUR/MWh. Na semana passada, o preço fechou várias vezes acima dos 60 EUR/MWh. Embora as máximas diárias em março tenham sido mais elevadas, no final da semana passada assistimos ao fecho mais alto desde 2023. O otimismo do mercado é justificado? A curto prazo, a queda dos preços traz algum alívio, mas os fundamentos do mercado a longo prazo exigem grande cautela: Calma temporária: A suspensão dos combates proporcionou uma pausa ao mercado e reduziu as preocupações quanto a uma interrupção imediata dos abastecimentos provenientes do Golfo Pérsico;



A suspensão dos combates proporcionou uma pausa ao mercado e reduziu as preocupações quanto a uma interrupção imediata dos abastecimentos provenientes do Golfo Pérsico; Direção do GNL dos EUA: As diferenças de preço tornam o transporte de GNL dos EUA para a Europa atualmente mais rentável do que para a Ásia, o que poderá apoiar os abastecimentos ao Velho Continente;



As diferenças de preço tornam o transporte de GNL dos EUA para a Europa atualmente mais rentável do que para a Ásia, o que poderá apoiar os abastecimentos ao Velho Continente; Preços ainda a um nível elevado: Apesar da queda de segunda-feira, o gás na Europa continua a ser mais de 80% mais caro do que antes do início do conflito em fevereiro e 100% mais caro em comparação com o início do ano;



Apesar da queda de segunda-feira, o gás na Europa continua a ser do que antes do início do conflito em fevereiro e 100% mais caro em comparação com o início do ano; Baixos níveis de armazenamento: Os níveis de armazenamento de gás na Europa situam-se atualmente em apenas ~55% , em comparação com uma média de 5 anos de ~71%;



Os níveis de armazenamento de gás na Europa situam-se atualmente em apenas , em comparação com uma média de 5 anos de Queda nas importações de GNL: O volume médio de 30 dias das importações de GNL para a Europa é até 23% inferior à média de cinco anos;



O volume médio de 30 dias das importações de GNL para a Europa é até à média de cinco anos; Cautela dos fornecedores: A QatarEnergy está a oferecer o subfretamento dos seus navios até ao final de outubro, o que sugere que não há pressa em restabelecer o tráfego total no Golfo Pérsico. A taxa de enchimento dos reservatórios na Europa situa-se nos 55 %, um valor muito semelhante ao de 2021, ano em que os preços atingiram os 100 EUR/MWh em setembro. Fonte: Bloomberg Finance LP Existe o risco de um regresso aos 100 EUR/MWh? O risco de um novo aumento acentuado dos preços (incluindo a possibilidade de se atingirem níveis de preços mais elevados) continua a ser muito elevado. O enchimento dos reservatórios não está a acelerar e as perspetivas de importações adicionais continuam a ser limitadas. Fragilidade do cessar-fogo: A atual descida deve-se à suspensão dos ataques, e não a um acordo de paz duradouro. Tal como salientam os analistas do Citigroup, o mercado é extremamente sensível e notícias pontuais podem inverter imediatamente a tendência;



A atual descida deve-se à suspensão dos ataques, e não a um acordo de paz duradouro. Tal como salientam os analistas do Citigroup, o mercado é extremamente sensível e notícias pontuais podem inverter imediatamente a tendência; Corrida contra o tempo antes do inverno: O ritmo lento de enchimento dos reservatórios (55 %), aliado a dificuldades logísticas, cria o risco de a Europa não conseguir reconstituir as reservas antes da época de aquecimento;



O ritmo lento de enchimento dos reservatórios (55 %), aliado a dificuldades logísticas, cria o risco de a Europa não conseguir reconstituir as reservas antes da época de aquecimento; Maior consumo no verão e concorrência com a Ásia: As ondas de calor na Europa e na Ásia aumentam a procura de energia (ar condicionado), o que intensifica a concorrência pelas cargas de GNL disponíveis no mercado à vista. A evolução atual dos preços do gás é muito semelhante à registada em 2021, quando atingiram os 100 EUR/MWh em setembro. Fonte: Bloomberg Finance LP Os preços do gás são fundamentais para a economia europeia Embora o consumo de gás aumente consideravelmente durante o inverno e esta matéria-prima seja utilizada principalmente para aquecimento nessa altura, grande parte da indústria europeia depende do gás. Tal facto provoca um aumento significativo dos custos e uma limitação da competitividade (no setor da petroquímica ou também na refinação de metais). Consequentemente, os termos de troca do euro estão quase 100% correlacionados com o preço do gás, o que conduz a grandes oscilações na cotação do EUR/USD. TTF e EURUSD desde 2025. É de salientar que esses níveis, em 2025, colocaram o EURUSD muito próximo da paridade. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB A curto prazo, é possível observar uma correlação significativa. Se o preço do gás descer para cerca de 40 EUR/MWh, isso daria a possibilidade de o EURUSD situar-se em torno de 1,18. Fonte: xStation5 O TTF está a registar uma correção hoje, parando perto do nível de retração de 23,6. O suporte principal situa-se nos 52 EUR/MWh. Fonte: xStation5

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.