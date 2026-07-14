Os preços do petróleo estão a subir pelo segundo dia consecutivo devido às tensões no Médio Oriente. O petróleo Brent registou uma subida superior a 2%, aproximando-se dos 85 dólares por barril. Trata-se do nível mais elevado desde a queda brusca que ocorreu entre 12 e 15 de junho. Situação no Estreito de Ormuz e planos dos EUA: O presidente Donald Trump restabeleceu o bloqueio aos navios iranianos que transitam pelo Estreito de Ormuz. Embora os Estados Unidos indiquem que irão atuar como garantes da segurança nesta via navegável estratégica, Trump anunciou planos para cobrar uma taxa de 20% (compensação) a todas as outras cargas que beneficiem desta proteção. Reação e planos do Irão: Apesar do bloqueio americano imposto aos navios mercantes iranianos, Teerão não recua e anuncia firmemente a continuação da exportação das suas matérias-primas para os mercados mundiais. Ao mesmo tempo, relata um ataque a dois superpetroleiros que atravessavam o Estreito de Ormuz. Contexto de mercado: A continuação das tensões entre Washington e Teerão adia a perspetiva de um rápido desbloqueio do Estreito de Ormuz. Esta situação suscita novas preocupações quanto à inflação e aumenta a probabilidade de novos aumentos das taxas de juro por parte da Reserva Federal dos EUA. Vale a pena referir que os stocks de petróleo bruto dos EUA já se encontram extremamente baixos em comparação com os últimos anos, e que as reservas estão no nível mais baixo desde a década de 1980. Se o tráfego marítimo não for retomado, os preços do petróleo poderão subir até ao nível dos 100 dólares por barril. Se a situação se mantiver tensa, mas o fluxo de navios continuar, ainda que de forma limitada, os preços atingirão provavelmente uma importante zona de oferta na faixa dos 88-90 dólares por barril, onde se situam níveis técnicos significativos. Existências e reservas estratégicas nos EUA Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Os stocks comerciais dos EUA encontram-se no nível mais baixo desde 2018, enquanto as reservas estratégicas se situam no nível mais baixo desde a década de 1980. Uma nova redução dos stocks e das reservas poderá suscitar preocupações quanto à segurança energética nos EUA, apesar da autossuficiência quase total. Vale a pena referir, no entanto, que os Estados Unidos têm funcionado como um amortecedor para o abastecimento aos países asiáticos. Petróleo Brent (D1) Fonte: xStation5 O preço do petróleo bruto subiu mais de 20 % desde o seu último mínimo local, registado na viragem do mês, e aproxima-se do nível de retração de 61,8 % da onda ascendente associada ao conflito iraniano. A zona dos 88/90 USD é reforçada pelos mínimos locais e pela média de 50 períodos.

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

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