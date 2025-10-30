Previsão da Amazon: todos os olhos voltados para a AWS e a estratégia de IA 🔎

A Amazon (AMZN.US) divulgará hoje os seus resultados do terceiro trimestre de 2025, após o encerramento do mercado norte-americano. Os investidores esperam mais um trimestre sólido, embora haja incerteza em torno do ritmo de crescimento da nuvem e do posicionamento da empresa em IA. As previsões consensuais apontam para US$ 177,8 mil milhões em receita e EPS de US$ 1,58, um aumento de 12% e 10% em relação ao ano anterior, respectivamente. Isto representa um crescimento constante, embora claramente mais lento do que durante os anos da pandemia. O foco principal será a AWS, atual motor de lucros da Amazon. Embora represente apenas cerca de 20% da receita total, gera cerca de 40% do lucro operacional. A margem operacional da AWS caiu no último trimestre de 36% para 33%, e a sua quota de mercado diminuiu cerca de 2% em favor do Microsoft Azure e do Google Cloud. Qualquer sinal de recuperação da margem ou mudanças na quota de mercado relacionada com IA será crucial para o sentimento. Principais expectativas Receita: US$ 177,8 mil milhões (+12% a/a) Receita da AWS: US$ 32,3 mil milhões (+18% a/a) Serviços de publicidade: US$ 17,3 mil milhões (+21% a/a) Loja online: US$ 66,5 mil milhões (+8% a/a) Serviços de vendedores terceirizados: US$ 41,9 mil milhões (+11% a/a)

US$ 177,8 mil milhões (+12% a/a) EPS: US$ 1,57–US$ 1,58 (+10% a/a)

US$ 1,57–US$ 1,58 (+10% a/a) Receita operacional: US$ 23,7 mil milhões (+4% a/a) Ambições de IA sob escrutínio A inteligência artificial continua a ser o principal motor de crescimento para todo o setor tecnológico. Os investidores esperam que a administração explique como os gastos de capital recordes se traduzirão em crescimento futuro da receita. Atualmente, os elevados gastos de capital estão a pesar no fluxo de caixa livre. Comentários recentes de Jeff Bezos salientam que a IA é a principal prioridade da empresa, abrangendo tudo, desde logística e automação até experiências de compra personalizadas. As ações da Amazon permanecem abaixo dos seus máximos históricos, ao contrário de outras grandes empresas de tecnologia, como Apple, Microsoft, Alphabet e Nvidia. Dados os fortes resultados da Microsoft e da Alphabet ontem, é provável que os investidores analisem o relatório da Amazon ainda mais atentamente.

