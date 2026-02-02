Principais conclusões A empresa tem apresentado consistentemente um crescimento significativo na receita, juntamente com uma rentabilidade excepcionalmente elevada.

As expectativas são tão elevadas que mesmo as empresas mais sólidas podem enfrentar dificuldades para atendê-las.

Em que os investidores devem se concentrar durante a teleconferência sobre os resultados e nos resultados?

Análise técnica

Palantir encara teste de resultados com avaliação esticada Uma das empresas líderes em avaliação entre as empresas de tecnologia e IA publicará os seus resultados após o encerramento do período de negociação de segunda-feira nos EUA. A Palantir, uma controversa fornecedora de soluções de análise de dados e vigilância baseadas em IA para governos e grandes empresas, enfrenta mais uma divulgação de resultados exigente. Desde o seu pico, as ações caíram mais de 25% . Apesar disso, com uma capitalização de mercado superior a $340 mil milhões, o seu rácio P/E permanece acima de 300. Com expectativas e avaliações tão elevadas, mesmo a mais pequena desilusão pode desencadear uma venda significativa. A empresa superou o consenso do mercado tanto em EPS como em receitas nove vezes consecutivas, mas isso nem sempre se traduziu em ganhos no preço das ações. Isto reflete a dinâmica que surge quando os múltiplos de avaliação atingem níveis tão elevados. Para o quarto trimestre de 2025, o mercado espera um EPS de aproximadamente 0,23 dólares e receitas superiores a 1,30 mil milhões de dólares . Como é típico da Palantir, estas expectativas são vários pontos percentuais superiores às do trimestre anterior. Será também crucial para a empresa cumprir o seu compromisso de um crescimento anual das receitas de 61% . A empresa enfrenta tantas oportunidades quanto riscos. A apoiar a avaliação estão os fortes indicadores de retenção de clientes e uma combinação equilibrada entre contratos comerciais e governamentais. Ao mesmo tempo, mesmo uma pequena desaceleração no crescimento de um dos segmentos-chave, de apenas 1 a 2%, pode ser devastadora para a avaliação. A confiança dos aliados dos EUA no software originário do Vale do Silício também está a enfraquecer, o que pode afetar o ritmo de adoção do produto fora dos Estados Unidos. As orientações futuras e os comentários da administração serão tão importantes quanto os próprios indicadores financeiros. Quaisquer declarações que sugiram uma desaceleração no crescimento podem desencadear uma reação acentuada do mercado. Por outro lado, o sentimento pode mudar rapidamente na direção oposta. Previsões de crescimento significativamente superiores às estimativas atuais, aceleração nos ciclos de implantação ou um aumento no valor da carteira de pedidos podem ajudar a empresa a recuperar seus máximos de avaliação anteriores. Será dada especial atenção às novas iniciativas relacionadas com as forças armadas, como o programa de desenvolvimento de software em curso para a Marinha dos EUA. A empresa continua a demonstrar um crescimento em escala e consistência raramente vistos na história do mercado financeiro. Independentemente da opinião de cada um sobre a empresa, esta é uma das poucas empresas em Wall Street que compreende totalmente a IA, as suas aplicações estratégicas e executa a sua estratégia com notável disciplina. PLTR.US (D1) Fonte: xStation5 Atualmente, as ações estão a ser negociadas dentro de uma zona de suporte importante, em torno de $145. O momentum das médias móveis exponencial (EMA) continua a apoiar a tendência de alta, enquanto o RSI indica condições extremas de sobrecompra. O MACD permanece no lado negativo. O próximo nível de suporte importante está próximo de $100.

