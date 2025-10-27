Qualcomm dispara 20% depois de novo chip de IA 🤖 📈

Principais conclusões As ações da Qualcomm subiram 20% após o anúncio dos chips AI200 e AI250 para centros de dados, voltados para cargas de trabalho de inferência de IA.

Os chips oferecem baixo consumo de energia, alta largura de banda de memória e implantação flexível como unidades individuais ou servidores completos.

A medida coloca a Qualcomm em concorrência direta com a Nvidia e a AMD, apoiando sua estratégia de diversificação além dos smartphones e das receitas de licenciamento.

As ações da Qualcomm (QCOM.US) subiram mais de 20% hoje, após a empresa anunciar a sua entrada no mercado de centros de dados com o lançamento dos novos chips AI200 e AI250, juntamente com ofertas de servidores em escala de rack. No entanto, a Nvidia (NVDA.US: +2,5%) e a AMD (AMD.US: +1,1%) continuam a ser negociadas em alta, uma vez que as esperanças de uma trégua comercial entre os EUA e a China alimentam o otimismo no setor de TI. O AI200, com lançamento previsto para 2026, e o AI250, com lançamento previsto para 2027, aproveitam a NPU Hexagon personalizada da Qualcomm e são projetados especificamente para inferência de IA, oferecendo baixo consumo de energia e custo total de propriedade competitivo. Uma terceira geração está prevista para 2028, com a empresa a visar um ritmo de lançamento anual. Os clientes podem aceder aos chips individuais ou às configurações completas do servidor. A iniciativa da Qualcomm coloca-a em concorrência direta com empresas estabelecidas como a Nvidia e a AMD, embora alguns clientes possam incluir esses mesmos rivais, destacando potenciais parcerias, bem como concorrência. Representa também a estratégia mais ampla da Qualcomm de diversificar para além do seu negócio de chips para smartphones e licenciamento. Embora a empresa já tenha tentado empreendimentos em centros de dados, incluindo a plataforma Centriq 2400 com a Microsoft, agora procura um ponto de apoio no mercado multimilionário de servidores de IA dominado pela Nvidia, AMD e gigantes da nuvem. As ações da Qualcomm atingiram o seu valor mais alto desde julho de 2024. Fonte: xStation5

