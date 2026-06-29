Os maiores fabricantes de memórias DRAM têm vindo a ser alvo de pressão jurídica nos Estados Unidos. A Samsung Electronics, a SK Hynix e a Micron Technology foram alvo de uma ação judicial num tribunal federal da Califórnia por parte de um grupo de consumidores e pequenas empresas, que lhes imputa a fixação de preços e a supressão artificial da oferta de memórias. O processo poderá vir a constituir um dos testes mais importantes para o mercado, num momento de valorizações extremas e de escassez.

Fonte: XTB Research, DramExchange, Tom's Hardware

De acordo com a ação judicial, os fabricantes terão alegadamente coordenado restrições ao fornecimento de módulos DRAM tradicionais, incluindo DDR3 e DDR4, ao mesmo tempo que redirecionavam uma parte maior da capacidade de produção para a HBM. Os queixosos alegam que estas ações conduziram a situações de escassez no mercado e a um aumento acentuado dos preços dos componentes de memória.

Fonte: XTB Research, TrendForce, CounterPoint Research

A Samsung, a SK Hynix e a Micron controlam a grande maioria da oferta global de DRAM. Isto significa que quaisquer cortes coordenados na produção teriam um impacto muito maior no mercado do que ações semelhantes em setores menos especializados.

Nas últimas semanas, os fabricantes de produtos eletrónicos, consolas e hardware informático têm apontado cada vez mais o aumento dos custos dos componentes como motivo para os aumentos de preços. Para os consumidores, o problema não se limita, portanto, ao mercado de componentes para PC, mas afeta também computadores, consolas, smartphones e outros dispositivos que utilizam DRAM.

Nesta fase, no entanto, trata-se ainda apenas de alegações. O processo exigirá que se prove que as restrições de oferta observadas não foram apenas o resultado de uma resposta racional dos fabricantes ao boom da IA, mas sim decorrentes de uma conduta coordenada que restringiu a concorrência.

O facto potencialmente mais significativo é que os fabricantes de RAM, incluindo a Samsung e a SK Hynix, agora citados, já foram anteriormente considerados culpados precisamente deste tipo de comportamento no período de 1998 a 2002. Por outro lado, um processo judicial quase idêntico chegou aos tribunais em 2018, no qual a Samsung, a Hynix e a Micron foram novamente acusadas de fixação de preços, mas o tribunal considerou então as provas insuficientes.

Ao mesmo tempo, a Samsung e a SK Hynix estão a anunciar planos de investimento massivos na Coreia do Sul, o que exerce uma pressão considerável sobre as valorizações das empresas do setor, atualmente sustentadas pelas expectativas de escassez prolongada.

No âmbito de um programa governamental destinado a expandir o ecossistema dos semicondutores, ambas as empresas irão construir novas fábricas, com a dimensão total do projeto a ascender a centenas de milhares de milhões de dólares.

No entanto, qualquer pressão sobre as margens decorrente de um aumento da oferta, caso se concretize, será significativamente adiada, uma vez que a construção e a entrada em funcionamento de capacidade de produção avançada levam anos.

Micron (D1)

Fonte: xStation5

A tendência de alta da empresa é muito forte e acentuada, mas o nível FIBO ajuda a identificar potenciais zonas de resistência e suporte. Se, por alguma razão, a oferta viesse a assumir a iniciativa, a resistência mais provável seria o nível (também psicológico) dos 1 000 dólares. Para os compradores, o próximo objetivo é uma ampla zona de resistência em torno dos 1 300 dólares.