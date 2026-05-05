RBA sobe a taxa de juro na Austrália 🔎

O RBA aumentou a sua taxa de juro de referência em 25 pontos base, para 4,35%, o nível mais elevado desde novembro de 2023. A decisão esteve em linha com as expectativas do mercado e reflete uma resposta mais restritiva face à inflação persistente, a um mercado de trabalho resiliente e aos riscos externos crescentes decorrentes do aumento dos preços do petróleo e do gás. Os investidores receberam agora a confirmação de que os bancos centrais estão dispostos a retomar a política de aperto monetário, mesmo após os aumentos recorde das taxas observados nos anos anteriores. A inflação do IPC da Austrália situou-se em 4,6% em termos homólogos em março de 2026, de acordo com dados do ABS, mantendo-se bem acima do intervalo-alvo de 2–3% do RBA. Os indicadores de inflação subjacente também permanecem elevados, sugerindo que as pressões sobre os preços não se limitam aos componentes mais voláteis.

O mercado de trabalho continua a dar margem ao RBA para um aperto monetário, com o desemprego a manter-se nos 4,3% e a taxa de participação a permanecer elevada. No entanto, o principal risco para o RBA é a inflação persistente nos serviços, que poderá manter-se resistente mesmo com o avanço da desinflação nos bens.

O contexto global deteriorou-se devido ao aumento da volatilidade nos mercados energéticos, particularmente na sequência da escalada das tensões no Médio Oriente e das perturbações nas rotas de abastecimento de petróleo. Os preços mais elevados da energia poderão impulsionar novamente a inflação no segundo trimestre, especialmente através dos combustíveis, dos transportes e dos custos de produção em geral.

De acordo com a T. Rowe Price, é provável que o RBA prefira agir mais cedo para limitar os efeitos de segunda ordem e impedir que as expectativas de inflação aumentem. Antes da decisão, os mercados estavam a precificar uma probabilidade de 75% de um aumento de 25 pontos base e cerca de 2,5 aumentos adicionais até ao final de 2026.

A VanEck, por sua vez, avaliou o aumento como uma «conclusão inevitável», observando que a inflação já se mantinha persistente mesmo antes da escalada das tensões no Médio Oriente. Anthony Malouf, da Ebury, argumentou que os argumentos a favor do aperto monetário eram claros: a inflação permanece elevada e o mercado de trabalho continua a mostrar resiliência. A inflação média ajustada mantém-se em 3,3%, reforçando a opinião de que as pressões sobre os preços internos ainda são demasiado elevadas para o RBA. O crescimento do emprego mantém-se sólido, impulsionado em grande parte pelos empregos a tempo inteiro, reduzindo o risco de um abrandamento imediato na sequência do aumento da taxa. O RBA mantém-se em modo de combate à inflação, com a trajetória das taxas a depender agora em grande parte dos preços da energia, da inflação dos serviços e da resiliência do mercado de trabalho. Resumo (RBA – pós-decisão e comentários do Governador Bullock) O RBA aponta para um problema estrutural de oferta na economia, com a atividade a aproximar-se de limitações de capacidade.

O banco central salienta a necessidade de arrefecer a procura para a alinhar melhor com a oferta limitada.

O crescimento dos salários reais é visto como um fator de risco que poderá impedir o regresso da inflação à meta, caso se mantenha demasiado forte.

O RBA indica que o excesso de procura em relação à oferta registado anteriormente foi um fator-chave para o aperto monetário, mesmo antes do conflito no Médio Oriente.

O banco central destaca o papel da política orçamental, observando que o apoio governamental adicional às famílias poderá tornar mais difícil moderar a procura.

O mercado de trabalho continua tenso, prevendo-se que o emprego continue a crescer apesar da política monetária mais restritiva.

O RBA salienta que o seu mandato inclui tanto a inflação como o pleno emprego, mas que o equilíbrio entre ambos depende dos riscos macroeconómicos prevalecentes.

Atualmente, é dada maior ênfase ao controlo da inflação, mantendo-se, no entanto, a monitorização dos riscos no mercado de trabalho.

O RBA reconhece que novos aumentos das taxas de juro são onerosos para as famílias, mas a inflação também está a corroer os rendimentos reais.

Prevê-se que a inflação atinja um pico de cerca de 4,8% em junho, embora as perspetivas permaneçam incertas devido à evolução da situação geopolítica.

O choque petrolífero aumentou a pressão inflacionista, repercutindo-se noutros setores através de custos mais elevados de energia e transportes.

Mesmo que os preços do petróleo diminuam, espera-se que os efeitos inflacionistas persistam durante algum tempo.

O RBA sugere que, sem o conflito no Médio Oriente, a trajetória das taxas poderia ter sido menos restritiva, mas as condições atuais exigem uma postura mais restritiva.

O aumento dos preços dos combustíveis está a reduzir os rendimentos reais das famílias, agravando as condições económicas globais.

O banco central reconhece os riscos de recessão caso o conflito se prolongue, mas salienta que estes serão avaliados de forma contínua.

Implicações para a política monetária: o RBA mantém-se dependente dos dados e flexível, pronto a ajustar a sua postura em função do equilíbrio entre a inflação, o crescimento e o mercado de trabalho. Gráfico AUDUSD (D1) Fonte: xStation5

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