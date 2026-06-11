Recuperação após as quedas; Trump ameaça retomar o conflito com o Irão

O início da sessão desta quinta-feira em Wall Street está a registar uma ligeira correção em alta, provavelmente um rebote de alívio após as quedas acentuadas das últimas sessões. O líder no início da sessão é o índice Russell, cujos futuros registam uma subida de quase 1%. Para além do efeito de rebote, é possível que o mercado esteja a perceber pressões sobre a Reserva Federal provenientes do mercado de trabalho, bem como do baixo PPI subjacente — de modo a que esta não torne a política monetária mais restritiva. Uma das notícias-chave que poderá definir a direção das sessões de hoje e de amanhã são os comentários de Donald Trump sobre o Irão. Após várias semanas de retórica de distensão, o presidente aponta claramente para uma elevada probabilidade de um regresso aos bombardeamentos no Irão.

Notícias do WSJ indicam que a OpenAI poderá entrar numa fase de guerra de preços agressiva com a Anthropic antes da sua oferta pública inicial (IPO). Dados macroeconómicos Nos EUA, foram publicados dados macroeconómicos importantes relativos à inflação e aos preços no produtor.

Os dados do mercado de trabalho surpreenderam o mercado com uma deterioração moderada: os pedidos de subsídio de desemprego subiram de 225 mil para 229 mil, contra as expectativas de uma descida para 220 mil.

A inflação do PPI apresentou resultados mistos. O PPI global subiu acima das expectativas para 6,5%, enquanto o PPI subjacente caiu abaixo das expectativas para 4,9%. Isto sugere que as condições económicas gerais podem ser mais fracas do que o mercado está a prever e que o aumento dos preços tem uma componente energética maior do que o esperado. US100 (D1) Os compradores conseguiram defender a zona de resistência nos 28 440, onde se cruzam os níveis de Fibonacci de 61,8% e 161,8%. A MME de 50 dias também se situa neste nível. A estrutura de momentum da MME continua fortemente otimista, e o RSI já desceu para cerca de 40, o que cria condições favoráveis para um movimento corretivo ascendente. O primeiro alvo para a procura é a resistência no nível de Fibonacci de 38,2%. Se os ganhos se esgotarem e o preço cair abaixo da última resistência, o próximo suporte para os compradores é o nível de Fibonacci de 78,6%, ou seja, em torno dos 27 500 USD. Fonte: xStation5 Notícias da empresa Oracle (ORCL.US): A empresa divulgou os resultados do segundo trimestre do ano fiscal de 2026; o preço das ações caiu cerca de 8% no mercado pós-negociação. A receita aumentou 21% em relação ao ano anterior, para 19,2 mil milhões de dólares, e o EPS ficou em 2,11 dólares. Particularmente positivo para os investidores foi o crescimento da receita do segmento de nuvem de até 90%, e as contas a receber aumentaram 363% em relação ao ano anterior. No entanto, os resultados sólidos não foram suficientes para desviar a atenção de outro enorme aumento no CAPEX. As despesas de capital são agora de 55,7 mil milhões de dólares para o ano fiscal.

Navan (NAVN.US): A empresa opera uma plataforma de IA que apoia o planeamento de viagens e a liquidação de despesas. Os resultados do segundo trimestre revelaram que o EPS não GAAP subiu para 0,08 dólares, oito vezes as expectativas do mercado, enquanto a receita cresceu para 220 milhões de dólares, um aumento de 40% em relação ao ano anterior. O mais importante, no entanto, poderá ser o aumento de 50% em relação ao ano anterior nas reservas, o que — juntamente com o aumento da previsão de receita para mais de 900 milhões de dólares para o ano fiscal — fez com que as ações subissem cerca de 50% nas negociações após o fecho do mercado.

Sandisk (SNDK.US): O enorme CAPEX da Oracle pesou na avaliação da empresa, mas os compromissos reafirmados por parte dos hyperscalers estão a sustentar as avaliações dos fabricantes de semicondutores e de memória. Os ganhos do setor situam-se na ordem dos 4 a 6%.

Firefly Aerospace (FLY.US): As expectativas em torno da oferta pública inicial (IPO) da SpaceX estão a sustentar as avaliações das empresas do setor espacial. As ações subiram mais de 4%.

Adobe (ADBE.US): A empresa deverá divulgar os resultados após o encerramento da sessão. O mercado espera um EPS superior a 5,8 dólares e receitas na ordem dos 6,5 mil milhões de dólares. Para além dos números, o fator determinante será também a mensagem transmitida e as orientações, especialmente no contexto da IA.

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