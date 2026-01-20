Tal como anunciado pela direção da empresa, o Grupo Renault voltará a estar entre os fabricantes de armas da Europa regressando ao sector da defesa. Há muitos anos que o sector automóvel europeu está sob a pressão de factores macroeconómicos adversos, e a Renault não é exceção. A empresa francesa está a ter um desempenho moderado em comparação com outros fabricantes europeus. Em 2024, a empresa registou uma margem operacional recorde de 7,6% e receitas de 56 mil milhões de euros. As estimativas para 2025 apontam para um abrandamento do crescimento das receitas e uma ligeira diminuição da margem. A difícil situação do sector também está a afetar a empresa - será que a administração acabou de encontrar uma forma de tirar a avaliação e os resultados da empresa da estagnação? A carteira da empresa já é muito diversificada. Fabrica automóveis de passageiros em quase todos os segmentos, veículos comerciais, camiões, bem como uma gama completa de baterias e unidades de tração eléctrica. Espera-se agora que os drones com a marca “Chorus” se juntem a estes produtos. Nem todos os pormenores do novo contrato são públicos, o que sugere que poderá ser de grande importância para o Ministério das Forças Armadas francês. Os primeiros drones deverão ser entregues ao exército francês em meados de 2026. Se a empresa corresponder às expectativas, poderá obter um contrato de 10 anos no valor de mil milhões de euros. Os acordos preliminares apontam para um objetivo de produção de 600 drones por mês. Isto traduz-se em cerca de 7.000 drones por ano, o que, num contrato de mil milhões de euros, implica um preço unitário de cerca de 13.000-14.000 euros. Do ponto de vista das receitas, estes números não são particularmente impressionantes, mas dado que os sistemas de armamento têm frequentemente margens 3 a 4 vezes superiores às dos automóveis, o contrato poderá aumentar significativamente a rentabilidade da empresa. Esta diversificação evidencia claramente a transformação fundamental que está a ocorrer na indústria europeia e na economia em geral. Gráfico RNO.FR (D1) xStation 5 As avaliações da empresa têm atravessado um período difícil, tendo recentemente voltado a defender o nível de 30 euros. A notícia da sua expansão, por si só, provocou uma subida de mais de 4%. Será esta apenas uma recuperação temporária, ou poderá ser uma inversão de tendência?

