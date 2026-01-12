Os orçamentos militares aumentam quando o mundo fica tenso. As ações do setor de defesa costumam acompanhar essa tendência. Este guia mostra como os investidores podem navegar pela incerteza geopolítica, identificando empresas resilientes no setor aeroespacial e de defesa. Se procura estabilidade ou crescimento, explicamos como posicionar a sua carteira para beneficiar das tendências de longo prazo do setor de defesa, sem correr riscos desnecessários.

Num mundo cada vez mais incerto, onde as manchetes frequentemente ecoam palavras como «conflito», «tensões» ou «dissuasão estratégica», um setor entra silenciosamente no centro das atenções: a defesa. Embora nenhum investidor deva jamais desejar a instabilidade, a história mostra que as tensões geopolíticas muitas vezes desviam o capital para os interesses de segurança nacional, tecnologias de defesa modernas e empresas encarregadas de construir ferramentas de dissuasão.

As ações de defesa representam empresas que desenvolvem equipamentos militares, sistemas de armas, tecnologia de vigilância e capacidades cibernéticas. Estas empresas operam num domínio em que os contratos governamentais, a estabilidade geopolítica e os fracassos da diplomacia global moldam diretamente as receitas e, portanto, o interesse dos investidores.

Este guia explora o panorama do investimento em defesa: o que define uma ação de defesa, como o setor se comporta durante conflitos globais e quais fatores são importantes ao analisar empresas neste espaço sensível, mas estrategicamente vital.

Antes de começar, o que precisa de saber

As ações de defesa representam empresas envolvidas na segurança nacional, incluindo armas, aeronaves, cibersegurança e logística militar.

Eventos globais como guerras, reforços militares e aumento do risco geopolítico tendem a aumentar os gastos com defesa — e atrair a atenção dos investidores.

O setor é fortemente influenciado pelos orçamentos governamentais, longos ciclos de aquisição e projetos confidenciais.

Embora as ações de defesa possam ter um desempenho superior durante conflitos, elas vêm acompanhadas de debates éticos, riscos regulatórios e sensibilidade aos ciclos políticos.

Nomes populares no setor incluem Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon Technologies, BAE Systems e Thales.

O que são ações de defesa?

Ações de defesa são ações de empresas que fabricam, projetam ou prestam serviços relacionados a produtos utilizados por agências militares e de segurança. Essas empresas podem produzir:

Caças, submarinos, tanques

Sistemas de defesa antimísseis e radares

Satélites militares e drones

Plataformas de cibersegurança e encriptação

Tecnologia de vigilância e de campo de batalha

Embora muitas empresas de defesa sejam empresas industriais diversificadas, o seu negócio principal gira em torno de aquisições de defesa financiadas pelo Estado, o que significa que muitas vezes operam com contratos plurianuais e relações estreitas com o governo.

Ações de defesa

Lockheed Martin (LMT) – Caças, mísseis, satélites

Northrop Grumman (NOC) – Bombardeiros furtivos, defesa antimísseis

Raytheon Technologies (RTX) – Sistemas de radar, mísseis

General Dynamics (GD) – Submarinos, tanques, IT para defesa

Huntington Ingalls (HII) – A maior empresa de construção naval da Marinha dos EUA

Rheinmetall (RHM) – Maior empresa de defesa alemã

BAE Systems (BAE) – Maior empresa de defesa da Europa

ETFs de defesa

Se preferir diversificação, pode investir através de fundos negociados em bolsa, tais como:

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA)

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR)

Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA)

Esses ETFs detêm cabazes de ações relacionadas à defesa e podem suavizar o risco, ao mesmo tempo em que captam o desempenho do setor. Lembre-se de que investir é arriscado, invista com responsabilidade.

O que procurar ao investir

Força da carteira de pedidos: grande volume de contratos futuros

Despesas com I&D: investimento em tecnologia militar de última geração

Exposição governamental: estabilidade dos contratos

Considerações éticas: triagem ESG e exclusões de fundos

Diversificação geográfica: exposição nos EUA, NATO e Ásia-Pacífico

As ações do setor de defesa não se referem apenas a conflitos, mas também a segurança, continuidade e resiliência global. Escolha sua entrada com base nos seus valores, estratégia e visão de mundo.

Ações de defesa: 3 principais fatores impulsionadores

As ações de defesa operam num mundo moldado menos pelas tendências de consumo e mais pela geopolítica, prioridades estratégicas e orçamentos de longo prazo. Ao contrário dos setores ligados aos ciclos trimestrais da moda ou da tecnologia, a indústria de defesa responde às tensões globais, às políticas governamentais e aos objetivos de modernização militar.

Aqui estão três das forças mais importantes que impulsionam o desempenho das ações de defesa:

1. Risco geopolítico e zonas de conflito

Quando as tensões globais aumentam — seja por guerras convencionais, ameaças cibernéticas ou disputas territoriais — os governos tendem a aumentar os gastos com defesa. Os contratantes de defesa geralmente beneficiam de aquisições aceleradas, pedidos de emergência ou pacotes de apoio militar renovados.

Principais regiões que influenciam os movimentos das ações:

Europa Oriental (conflito na Ucrânia)

Estreito de Taiwan e reforço militar no Indo-Pacífico

Tensões no Médio Oriente e no Golfo Pérsico

Venezuela

2. Orçamentos governamentais e ciclos de aquisição

As empresas de defesa dependem de contratos plurianuais com governos nacionais, especialmente o Departamento de Defesa dos EUA, os parceiros da NATO e os grandes Estados-Membros da UE. Os orçamentos refletem frequentemente:

Ciclos eleitorais e prioridades políticas

Novas doutrinas (por exemplo, defesa cibernética, dissuasão hipersónica)

Capacidade económica para investimentos militares de longo prazo

3. Inovação em defesa e modernização tecnológica

Os gastos já não se limitam a tanques e aeronaves. As nações estão a investir em:

Sistemas autónomos e drones

Infraestrutura de cibersegurança

Vigilância e localização baseadas em IA

Defesa antimísseis espacial

Empresas líderes nessas áreas — como Lockheed Martin, Palantir ou Thales — podem desfrutar de um potencial de crescimento mais forte.

O papel estratégico das ações de defesa

As ações de defesa são mais do que um investimento financeiro — elas representam uma participação na segurança nacional, influência geopolítica e soberania tecnológica.

Um ativo anticíclico num mundo volátil

Enquanto a maioria dos setores sofre contração durante recessões ou crises, as ações do setor de defesa costumam se manter estáveis ou apresentar desempenho superior. Porquê? Porque os governos raramente cortam gastos militares em tempos de incerteza — eles costumam aumentá-los.

Desta forma, as ações do setor de defesa podem funcionar como uma proteção contra a instabilidade geopolítica — uma ferramenta cada vez mais relevante no manual do investidor moderno.

Setores estratégicos = exposição estratégica

As ações de defesa também desempenham um papel semelhante ao das empresas de serviços públicos ou de energia nas carteiras. Fazem parte da infraestrutura fundamental de uma nação — são financiadas pelos governos, menos expostas aos caprichos dos consumidores e essenciais para a soberania e a projeção de poder de um país.

Para investidores de longo prazo, a exposição à defesa pode oferecer:

Diversificação dos setores de consumo/tecnologia

Potencial isolamento dos ciclos das taxas de juro

Participação nas tendências de investimento governamental de longo prazo

Tecnologia + Segurança = Liderança futura em defesa

Muitas empresas do setor de defesa atuam agora como inovadoras com dupla finalidade, produzindo tecnologias militares e comerciais. De sistemas habilitados para IA a redes de satélites seguras, as ações do setor de defesa estão cada vez mais se integrando a ecossistemas mais amplos de aeroespacial, dados e cibersegurança.

6 dicas importantes sobre investimento em ações do setor de defesa

1. Acompanhe os orçamentos, não as manchetes

Os gastos com defesa nem sempre aumentam imediatamente após uma crise. Analise os orçamentos do Pentágono, as metas da NATO e os planos de aquisição plurianuais para avaliar a procura.

2. Compreenda o cronograma de aquisições

Os contratos de defesa muitas vezes levam anos para serem conquistados e ainda mais tempo para serem cumpridos. O crescimento dos lucros pode ser lento, mas consistente.

3. Acompanhe os pontos críticos geopolíticos

O aumento da tensão em regiões como a Europa Oriental, o Estreito de Taiwan ou o Médio Oriente conduz frequentemente a um realinhamento das estratégias militares — e o desempenho das ações pode acompanhar essa evolução.

4. Conheça as questões éticas e ESG

Alguns investidores evitam ações de defesa devido a preocupações éticas ou ambientais. Outros consideram-nas necessárias para a soberania nacional. Saiba qual é a sua posição.

5. Fique atento às fusões e aquisições e às atualizações tecnológicas

Este setor é conhecido pela consolidação e grandes avanços tecnológicos. Hipersônicos, alvos orientados por IA e criptografia quântica estão a remodelar os gastos militares.

6. A diversificação continua a ser importante

Embora a defesa possa ser anticíclica, é melhor mantê-la como parte de um portfólio mais amplo, especialmente quando as prioridades do governo mudam ao longo dos ciclos eleitorais.

Empresas europeias de defesa

À sombra de tensões geopolíticas renovadas, a indústria de defesa europeia está a passar por uma transformação há muito esperada. Durante décadas, muitos países europeus mantiveram gastos relativamente baixos com defesa, preferindo a diplomacia e a integração económica à dissuasão. Mas a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 remodelou fundamentalmente as prioridades de segurança em todo o continente e, com isso, os fluxos de investimento em empresas europeias do setor de defesa.

Entre estas empresas, a alemã Rheinmetall emergiu como uma das ações mais observadas do setor, posicionada na intersecção entre inovação em defesa, legado de fabricação e renovada vontade política.

Rheinmetall: a espinha dorsal da indústria de defesa da Alemanha

A Rheinmetall AG é uma das maiores fabricantes de defesa da Europa, especializada em veículos blindados, munições, sistemas de defesa aérea e tecnologia eletrónica para campos de batalha. Embora a empresa também atue no setor de componentes automotivos, o seu segmento de defesa agora domina o seu perfil público e de investidores.

Os principais produtos incluem:

Tanques Leopard 2 (produzidos com a Krauss-Maffei Wegmann)

Veículos de combate de infantaria Puma

Sistema de defesa aérea Skynex

Projéteis de artilharia e munições avançadas

A Rheinmetall tornou-se um símbolo do rápido rearmamento da Alemanha após décadas de subinvestimento militar. No início de 2022, a Alemanha anunciou um fundo histórico de modernização da defesa no valor de 100 mil milhões de euros, quebrando tabus políticos e sinalizando uma nova era para o papel do país na NATO e na defesa europeia.

Ventos favoráveis geopolíticos: Rússia, NATO e prontidão de defesa

O renascimento da defesa europeia não é apenas uma história alemã — é uma resposta continental à deterioração da segurança na ala oriental da NATO. Países como a Polónia, os Estados Bálticos, a Finlândia e a Suécia aumentaram os orçamentos de defesa, fazendo grandes encomendas a fornecedores locais e pan-europeus.

Esta onda de rearmamento está a ser impulsionada por:

Aumento dos compromissos de gastos da NATO (2% do PIB)

O estacionamento permanente de tropas dos EUA e da NATO na Europa Oriental

Projetos transfronteiriços, como a modernização do Eurofighter Typhoon ou sistemas conjuntos de defesa aérea

O foco crescente em logística, mobilidade e proteção das fronteiras

A Rheinmetall já abriu novas instalações de produção na Alemanha e na Hungria e planeia expansões na Ucrânia, sinalizando que a capacidade de defesa já não é uma preocupação secundária, mas sim uma questão económica de primeira página.

O renascimento da economia europeia da defesa

Durante anos, os gastos com defesa em grande parte da zona euro foram vistos como um tema político delicado — caro, impopular e muitas vezes terceirizado. Isso mudou.

Os gastos com defesa estão agora a ser reformulados como:

Um investimento estratégico na soberania

Um estímulo para o crescimento industrial, a inovação e a criação de empregos

Um meio de reconstruir a capacidade de produção nacional pós-COVID e pós-globalização

A Alemanha, em particular, está a passar por um despertar militar-industrial, onde os decisores políticos, antes hesitantes, agora veem a defesa como um imperativo de segurança e uma oportunidade económica.

Essa mudança apoia empresas como:

Rheinmetall (Alemanha)

Thales (França) – cibersegurança, radar e sistemas de comunicação

Leonardo (Itália) – helicópteros, aviação e eletrónica de defesa

Saab (Suécia) – caças a jato e sistemas de mísseis

BAE Systems (Reino Unido) – ainda um fornecedor dominante nas estruturas da NATO, apesar do Brexit

Desafios e advertências

Apesar do impulso, os contratantes europeus de defesa enfrentam desafios únicos:

Ciclos de aquisição complexos entre os Estados-Membros da UE

Diferenças políticas sobre exportação de armas e restrições éticas

Concorrência de empresas americanas em licitações da NATO

Considerações ESG em carteiras institucionais

Além disso, nem todos os gastos prometidos com defesa são imediatos ou garantidos. Os governos podem adiar, reduzir ou afetar orçamentos em resposta a mudanças nas prioridades fiscais.

Porque é que a Rheinmetall se destaca?

O preço das ações da Rheinmetall mais do que triplicou entre 2022 e 2024, tornando-a uma das ações industriais mais discutidas da Europa. Os analistas frequentemente apontam:

Exposição direta ao aumento das aquisições europeias para guerra terrestre

Expansão para tecnologias de defesa aérea e de campo de batalha digital

Apoio do governo alemão e posicionamento logístico dentro da UE

Forte carteira de encomendas e produção escalável

No entanto, com o sucesso vem a atenção: prémios de avaliação, maior escrutínio político e questões sobre a sustentabilidade da procura a longo prazo, uma vez que a urgência relacionada com a guerra desapareça.

Gigantes de dupla utilização: ações ligadas à defesa com exposição a negócios privados

Nem todas as empresas no panorama da defesa são contratantes militares puros. Algumas empresas operam em setores de dupla utilização, o que significa que constroem e fornecem tecnologias, materiais ou serviços que servem tanto a defesa nacional como as indústrias civis.

Essas empresas “híbridas” geralmente oferecem maior diversificação e menor volatilidade em comparação com as ações exclusivamente ligadas à defesa. Elas beneficiam não apenas durante períodos de tensão geopolítica, mas também da procura contínua do setor privado em aviação, infraestrutura, cibersegurança e indústrias.

Vamos explorar alguns exemplos de destaque nos EUA e na Europa.

Palantir Technologies (PLTR)

A Palantir é especializada em análise de big data, com plataformas de software como Gotham e Foundry utilizadas em inteligência, defesa, saúde e logística.

Perspetiva de defesa: fornece plataformas de inteligência baseadas em IA para as forças armadas dos EUA e aliados da NATO.

Força comercial: Expandindo-se rapidamente para a análise corporativa, finanças e otimização da cadeia de abastecimento.

Porque é importante: a Palantir faz a ponte entre a segurança nacional e a transformação digital, tornando-a uma ação de defesa com foco em tecnologia e alcance empresarial global.

RTX Technologies

Focada em sistemas de satélite, eletrónica aeroespacial e comunicações seguras, a RTX opera em nichos de alta procura.

Ângulo de defesa: Fornece sistemas de imagens por satélite, nós de comunicação no campo de batalha e plataformas ISR.

Força comercial: Oferece produtos para telecomunicações, agências meteorológicas e projetos espaciais civis.

Porque é importante: Posicionado na interseção entre defesa e comercialização espacial.

Heico Corporation (HEI)

Um importante fornecedor de componentes, sensores e eletrónica para aeronaves, a Heico apoia tanto a aviação militar como a comercial.

Ângulo de defesa: Fornece peças para a Força Aérea dos EUA, sistemas de mísseis e aeronaves de vigilância.

Força comercial: Fornecedor chave de peças de reposição para companhias aéreas globais e serviços de aviação.

Porque é importante: A Heico prospera com a procura constante por MRO (manutenção, reparo e revisão), mesmo fora da área de defesa.

Howmet Aerospace (HWM)

A Howmet produz componentes metálicos de precisão utilizados em motores a jato, estruturas de aeronaves e turbinas industriais.

Ângulo da defesa: Fornece peças para aeronaves militares e veículos espaciais.

Força comercial: Fornecedor importante da Boeing, Airbus e do mercado de motores comerciais.

Porque é importante: Potência em ciência dos materiais com exposição tanto à aviação civil quanto à defesa aeroespacial.

Curtiss-Wright Corporation (CW)

Com raízes no início da história da aviação, a Curtiss-Wright desenvolve atualmente sistemas de voo, válvulas e eletrónica de defesa.

Perspetiva de defesa: Apoia submarinos da Marinha dos EUA, programas nucleares e sistemas aeroespaciais avançados.

Força comercial: fabrica componentes para os setores de energia, transporte e automação industrial.

Porque é importante: Uma empresa estável, com forte presença na área de engenharia e receitas provenientes dos setores industrial e de defesa.

Essas gigantes do aço há muito tempo desempenham papéis importantes na construção da espinha dorsal física das economias e das forças armadas.

Perspetiva de defesa: fornecem aço para navios, tanques e projetos de infraestrutura ligados à prontidão de defesa.

Força comercial: Fornecem os setores da construção, automóvel e manufatura.

Porque é importante: fortes candidatas para o boom de infraestruturas relacionadas com a defesa ou programas de «reindustrialização».

Babcock International (BAB.L)

A Babcock, sediada no Reino Unido, oferece suporte de engenharia, manutenção de submarinos nucleares e sistemas navais.

Perspetiva de defesa: mantém os submarinos nucleares Trident do Reino Unido e os navios da Marinha Real Britânica.

Força comercial: Envolvida em energia, segurança nuclear e formação em vários setores.

Porque é importante: Combina contratos de defesa de longo prazo com soluções de engenharia abrangentes.

Multinacional francesa com operações importantes em cibersegurança, aeroespacial, satélites e eletrónica de defesa.

Ângulo de defesa: constrói sistemas de defesa aérea, radares, comunicações seguras e tecnologias de drones.

Força comercial: Trabalha com companhias aéreas civis, redes de segurança pública e segurança bancária.

Porque é importante: Um “gigante silencioso” altamente diversificado do ecossistema de tecnologia de defesa da Europa.

Safran SA (SAF.PA)

Conhecida pelos seus motores a jato, aviação e tecnologia aeroespacial, a Safran é um dos principais fornecedores aeroespaciais do mundo.

Ângulo de defesa: desenvolve sistemas de orientação, helicópteros militares e drones táticos.

Força comercial: fabrica motores utilizados por aeronaves comerciais da Airbus e da Boeing.

Por que é importante: Um motor duplo de crescimento: recuperação aeroespacial civil + modernização da defesa.

Por que estas ações de dupla utilização são importantes

Embora as ações tradicionais do setor de defesa estejam fortemente ligadas aos orçamentos governamentais e programas militares, essas empresas oferecem:

Resiliência ao longo dos ciclos, graças às receitas comerciais

Acesso a setores verticais impulsionados pela inovação (IA, aeroespacial, materiais)

Exposição tanto à procura impulsionada por conflitos como a projetos civis de longo prazo

Em tempos de conflito ou paz, elas continuam relevantes, tornando-as especialmente atraentes para investidores que desejam exposição à defesa sem concentração excessiva em gastos militares

Ética no investimento em defesa: equilibrando segurança e responsabilidade

Para muitos investidores, as ações de defesa suscitam uma questão mais profunda do que apenas o desempenho: é ético investir em fabricantes de armas ou empreiteiros militares?

Este dilema situa-se na interseção entre o investimento baseado em valores e a necessidade geopolítica do mundo real. O aumento do investimento ESG (ambiental, social e de governança) levou muitos gestores de carteiras e investidores de retalho a excluir empresas ligadas a armamentos, enquanto outros argumentam que um setor de defesa robusto garante paz e estabilidade.

O dilema ESG

Alguns fundos institucionais e ETFs — especialmente na Europa — excluem totalmente as ações do setor de defesa devido ao seu envolvimento em:

Produção de armas

Sistemas nucleares

Bens militares sensíveis à exportação

Essas exclusões enquadram-se nas “preocupações com o impacto social”, um pilar fundamental da análise ESG. Como resultado, muitos fundos éticos ou sustentáveis evitam investir em defesa, independentemente do desempenho financeiro.

O «argumento da dissuasão»

Por outro lado, os defensores do investimento em defesa argumentam que a dissuasão militar é:

Um bem público, fundamental para a soberania nacional

Um estabilizador num ambiente geopolítico imprevisível

Um setor com inovação de dupla utilização (por exemplo, cibersegurança, satélites, drones médicos)

Empresas como a Palantir ou a Thales oferecem tecnologias que servem tanto para fins civis como militares, incluindo proteção de dados, resposta a desastres e suporte a infraestruturas críticas.

Triagem ética ou política?

Em última análise, a decisão resume-se a uma convicção pessoal ou institucional. Os investidores devem decidir se:

Dão prioridade à pureza ESG

Ou aceitar a exposição à defesa como parte de uma carteira estratégica e diversificada

Ações de defesa e taxas de juro: ligações macroeconómicas ocultas

A maioria dos investidores associa as taxas de juro às ações bancárias ou imobiliárias, mas as ações do setor da defesa também têm uma relação discreta com o ciclo macroeconómico, especialmente em tempos de inflação e aumento das taxas.

As ações de defesa são sensíveis às taxas?

Em comparação com os setores de tecnologia ou consumo, as ações de defesa são menos sensíveis às taxas de juros. Isso porque:

As suas receitas são em grande parte impulsionadas por contratos governamentais

Os orçamentos militares são planeados com anos de antecedência, permanecendo frequentemente estáveis independentemente da política do banco central

A procura é baseada nas necessidades de segurança, não no sentimento do consumidor

Isto torna o setor da defesa relativamente resiliente em períodos de aperto da política monetária.

Inflação e gastos militares

Historicamente, os períodos de inflação elevada coincidem frequentemente com um aumento das despesas com a defesa:

Na década de 1970, os gastos militares dos EUA permaneceram elevados, apesar da inflação galopante

Em 2022-2024, a inflação e as pressões na cadeia de abastecimento relacionadas com a guerra levaram muitos países da NATO a aumentar os orçamentos de defesa

A razão? Quando a inflação aumenta, os governos costumam gastar mais para proteger setores nacionais essenciais, especialmente a defesa.

Déficits, obrigações e o lado fiscal

Um fator importante: em muitos países, as despesas militares são financiadas por dívida. O aumento das taxas de juro pode pressionar os empréstimos do governo, mas a defesa raramente é a primeira área a sofrer cortes orçamentais, especialmente em tempos de incerteza.

Cibersegurança e defesa: onde as linhas se confundem

No panorama atual de ameaças, a linha de frente de um país já não existe apenas no campo de batalha — ela também está dentro de firewalls, servidores criptografados e redes de infraestrutura crítica. A cibersegurança tornou-se um pilar fundamental da defesa nacional — e os investidores estão a tomar nota disso.

As ações de defesa estão a tornar-se digitais

Empresas como Palantir, Thales, BAE Systems e Leonardo expandiram-se para além do hardware tradicional para:

Vigilância aprimorada por IA

Criptografia de nível militar

Comunicações seguras no campo de batalha

Detecção de ameaças para infraestruturas civis

Enquanto isso, empresas especializadas em segurança cibernética, como a CrowdStrike e Darktrace, estão cada vez mais sendo vistas como ativos de defesa nacional, especialmente à medida que os governos mudam o foco para a dissuasão cibernética.

Desfocando as linhas

A defesa já não se limita a mísseis e navios. Agora inclui:

Prevenção de pirataria informática em servidores governamentais

Ferramentas de IA para decisões em tempo real no campo de batalha

Sistemas de defesa cibernética baseados no espaço

Isso criou uma categoria híbrida de investimento: empresas que não são classificadas como contratantes de defesa, mas cujos produtos são vitais para a segurança nacional.

Como ganhar exposição?

Além dos ETFs de defesa tradicionais, os investidores também podem considerar:

ETFs de cibersegurança, como o Global X Cybersecurity ETF (BUG) ou o ETFMG Prime Cybersecurity ETF (HACK)

Híbridos de tecnologia de defesa dentro de ETFs aeroespaciais padrão

Empresas de dupla utilização, como Palantir, Thales ou Leidos

Factos interessantes

O orçamento de defesa dos EUA continua a ser o maior do mundo, ultrapassando os 800 mil milhões de dólares em 2024 — mais do que os 10 países seguintes juntos. Só o programa F-35 da Lockheed Martin vale mais de 1,7 bilião ao longo de sua vida útil, tornando-o o projeto de defesa mais caro da história. Os membros da NATO comprometeram-se a gastar pelo menos 2% do PIB em defesa — um compromisso que impulsiona diretamente as aquisições. As raízes da BAE Systems remontam à década de 1970, mas agora ela lidera o setor de defesa da Europa com contratos crescentes nos EUA. O sistema de mísseis Patriot da Raytheon foi exportado para mais de uma dúzia de países, incluindo Japão, Alemanha e Arábia Saudita. A defesa espacial está a crescer rapidamente, com empresas privadas agora envolvidas em sistemas de defesa por satélite e antimísseis. A Thales (França) é líder global em ciberdefesa e tecnologia de comunicação em campos de batalha. A Northrop Grumman construiu o bombardeiro furtivo B-2 e agora está a trabalhar no B-21 Raider, que deverá remodelar a guerra aérea de longo alcance. A General Dynamics é proprietária da Gulfstream, tornando-a uma das poucas empresas de defesa com exposição tanto na aviação militar como na aviação civil de alta tecnologia. Os ETFs de defesa, como o iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA), oferecem exposição diversificada a várias empresas.

Breve história e marcos importantes