Resultados da CoreWeave: Expansão sem lucro e sem rumo

A CoreWeave é uma das líderes do setor relativamente novo da «neo-cloud», composto por empresas que prestam serviços na nuvem com um foco específico em soluções de IA. Uma questão fundamental é até que ponto o termo «líder» é realmente adequado neste contexto, pois, apesar do impressionante crescimento das receitas e das avaliações, a estratégia de crescimento da maioria das empresas deste setor suscita sérias dúvidas quanto à sua sustentabilidade. Estas dúvidas refletiram-se na última teleconferência sobre resultados da empresa, após a qual as ações caíram mais de 6% nas negociações pré-mercado. Métricas financeiras A receita registou um aumento fenomenal de 112% em relação ao ano anterior, subindo para 2,08 mil milhões de dólares.

O resultado líquido parece pior: o EPS (perda) ficou em -1,4 dólares, contra as expectativas do mercado de cerca de -0,9 dólares.

A carteira de encomendas disparou em até 284%, atingindo 99,4 mil milhões de dólares. No entanto, quanto mais nos aprofundamos nas demonstrações financeiras da empresa, mais questões surgem. O lucro líquido ajustado caiu para 21 milhões de dólares, o que implica uma margem de cerca de 1%. Trata-se de uma queda de mais de 76% em relação ao trimestre anterior e de mais de 87% em relação ao ano anterior.

O prejuízo líquido está a crescer muito mais rapidamente do que a receita e a carteira de encomendas, atingindo 589 milhões de dólares no primeiro trimestre. Isto representa um aumento de 392% em relação ao ano anterior.

As despesas com depreciação e amortização também estão a aumentar rapidamente, atingindo 1,14 mil milhões de dólares (mais de metade da receita). Isso representa um aumento de mais de 250% em relação ao ano anterior.

Previsões As perspetivas para o segundo trimestre também estão abaixo do consenso. A administração previu uma receita de 2,45 a 2,6 mil milhões de dólares, contra as expectativas do mercado, que se aproximam dos 2,7 mil milhões de dólares. Num contexto de resultados financeiros fracos, a empresa destaca os seus sucessos, tais como as colaborações com a Anthropic, a Meta, a Jane Street e a Mistral. Uma tentativa parcial de resolver a questão da rentabilidade e o enorme CAPEX da empresa (mais de 6 mil milhões de dólares) consiste em garantir um financiamento de 8,5 mil milhões de dólares e vender uma participação no valor de 2 mil milhões de dólares à Nvidia. No entanto, as preocupações com a monetização não só permanecem, como o problema se está a tornar cada vez mais premente. CRWV.US (D1) O panorama técnico da empresa parece muito mais favorável do que os seus fundamentos. O preço das ações rompeu claramente uma consolidação em forma de cunha descendente cada vez mais estreita, parando no nível de Fibonacci de 38,2%. Se a MME100 cruzar por cima da MME200, isso constituiria um forte sinal técnico de alta. Fonte: xStation5.

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