A Mercedes-Benz divulgou os seus resultados do segundo trimestre de 2026, que, à primeira vista, podem parecer encorajadores. O mercado parece partilhar dessa opinião, com o preço das ações a subir mais de 2%. O resultado operacional aumentou, o resultado líquido melhorou e a margem-chave no segmento dos automóveis de passageiros ficou ligeiramente acima do que alguns participantes do mercado temiam. A questão é saber se estes resultados justificam realmente o otimismo. Métricas importantes A receita da Mercedes registou uma queda de mais de 3% em relação ao ano anterior, situando-se em cerca de 32,1 mil milhões de euros. O EBIT ajustado subiu quase 16%, para 2,3 mil milhões de euros.

O lucro líquido aumentou para quase 1,1 mil milhões de euros.

A nível do grupo, os resultados podem, portanto, ser considerados satisfatórios, especialmente tendo em conta a fraca procura na China e a pressão da concorrência no mercado de automóveis de gama alta. O problema é que a melhoria não resultou de uma recuperação clara no negócio automóvel principal. Resultados da Mercedes-Benz (2002 a 2025) O segmento mais importante, a Mercedes-Benz Cars, registou uma margem ajustada de 4%. Este resultado é superior às expectativas pessimistas, mas continua a ser péssimo para um fabricante que se posiciona como premium. Vale a pena recordar que, há apenas alguns anos, a Mercedes conseguia atingir uma rentabilidade de dois dígitos neste segmento. As vendas de automóveis caíram cerca de 8%.

A situação revelou-se particularmente fraca na China, onde o volume de vendas registou uma queda de cerca de 30%. Durante anos, a China foi uma fonte de margens acima da média para os fabricantes alemães, especialmente no segmento dos sedans e SUV de gama alta. Hoje, no entanto, a Mercedes tem de lidar tanto com uma procura mais fraca como com a concorrência crescente por parte dos fabricantes locais. O resultado do grupo foi claramente apoiado por um trimestre muito forte na Mercedes-Benz Financial Services. A maior rentabilidade no segmento das carrinhas, o programa de redução de custos e o controlo avançado dos custos permitiram compensar parcialmente os volumes de vendas mais baixos.

A Mercedes está atualmente a defender os seus resultados, já bastante fracos, principalmente através da disciplina de custos e não através do crescimento do negócio principal.

Os fluxos de caixa continuam a ser um sinal de alerta adicional. O fluxo de caixa livre proveniente das operações industriais registou uma queda superior a 40%, apesar de ter sido parcialmente apoiado pela venda de ativos. Previsões A Mercedes manteve a sua previsão de margem para o segmento de Automóveis entre 3 % e 5 %, mas, ao mesmo tempo, reduziu as expectativas em relação às receitas e às vendas de veículos. A administração espera agora que ambos os indicadores sejam ligeiramente inferiores aos do ano anterior. Conclusão O otimismo dos investidores não é impulsionado pela qualidade dos resultados, mas sim pelo facto de o mercado já ter descontado resultados muito piores. A Mercedes evitou um corte mais acentuado nas orientações de rentabilidade e demonstrou que consegue proteger os lucros através da redução de custos e da expansão do seu negócio financeiro. No entanto, este ainda não é um relatório que confirme o regresso do grupo a uma trajetória de crescimento sustentável. Ainda assim, a publicação mostra que, apesar de uma situação difícil, a empresa é capaz de abrandar as tendências negativas. Análise gráfica do MBG.DE (D1) Resta saber se se trata apenas de uma pausa para recuperar o fôlego antes de uma nova erosão da empresa, ou de uma fase de consolidação e reforma, após a qual a empresa recupere parte dos seus volumes e margens anteriores. Os otimistas poderão ver aqui uma oportunidade de repetição do cenário de 2019 a 2020, quando a empresa registou uma recuperação clara após quedas semelhantes. Fonte: xStation5

Henrique Tomé Analista XTB Henrique Tomé é analista de mercados financeiros, trader e investidor, com especialização em análise macroeconómica e no impacto desta nas diferentes classes de ativos. As suas análises e perspetivas sobre a evolução económica têm sido destacadas e reconhecidas por meios de referência nacionais e internacionais, incluindo o Financial Times. É formado em Finanças e Contabilidade e possui uma pós-graduação em Mercados Financeiros e Gestão de Risco pela Nova SBE. Mais sobre o analista

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