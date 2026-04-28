A plataforma sueca de distribuição de áudio, cotada na bolsa de valores dos EUA, registou uma queda superior a 10% após a divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2026. Apesar da reação extrema do mercado, os números não parecem justificar tal queda, pelo menos à primeira vista. O lucro por ação (EPS) ficou claramente acima das expectativas, atingindo 3,45 € contra as previsões do mercado de cerca de 2,95 €.

A receita foi meramente sólida, quase exatamente em linha com o consenso, totalizando 4,53 mil milhões de euros. Outros pontos positivos para a empresa incluem: Os assinantes premium aumentaram 9% em relação ao ano anterior, para 293 milhões, perto das expectativas do mercado.

A receita proveniente de utilizadores premium aumentou 10% em relação ao ano anterior, para 4,15 mil milhões de euros.

Os utilizadores ativos mensais aumentaram para 761 milhões, também acima das expectativas.

A margem bruta atingiu um recorde de 33%, superando as próprias previsões da empresa.

O lucro operacional também atingiu um recorde, subindo para 715 milhões de euros, com uma margem de 15,8%.

O fluxo de caixa livre (FCF) também atingiu um recorde, situando-se nos 824 milhões de euros. Haverá algo que possa estragar resultados tão sólidos? O mercado parece estar a concentrar-se quase exclusivamente nas previsões. A empresa anunciou que o lucro operacional do segundo trimestre deverá atingir 630 milhões de euros. Trata-se de uma queda em relação ao primeiro trimestre e um valor significativamente abaixo das expectativas do mercado, que rondavam os 674 milhões de euros. Prevê-se que a receita aumente para 4,8 mil milhões de euros, com o número de utilizadores ativos mensais a subir para 778 milhões. Isto sugere que a empresa não antecipa uma deterioração estrutural das condições de negócio, mas sim que sinaliza uma queda temporária na rentabilidade, embora partindo de uma base muito elevada. Ao mesmo tempo, a empresa está a demonstrar que consegue aumentar a receita de forma constante, e os indicadores de utilizadores também fornecem motivos para otimismo. Embora uma queda significativa na rentabilidade em relação ao trimestre anterior constitua uma questão notável a curto prazo, a magnitude da correção parece, no contexto deste comunicado, exagerada. SPOT.US (D1) Fonte: xStation5 O segundo semestre de 2025 revelou-se muito difícil para a Spotify. A valorização da empresa caiu até 45%, anulando todos os ganhos registados no início de 2025. A gravidade desta queda pode suscitar questões, questões partilhadas pelos analistas das sociedades de investimento. Tendo em conta o período em causa, a queda na valorização da empresa pode ter sido impulsionada principalmente pela rotação de capitais para empresas centradas na IA.

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