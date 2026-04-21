A líder do mercado norte-americano de serviços de saúde e seguros passou por alguns trimestres difíceis. No entanto, os resultados mais recentes parecem indicar que a sorte da empresa poderá finalmente estar a mudar. Os resultados do primeiro trimestre superaram as expectativas dos investidores, e as ações subiram quase 10 % na sessão de hoje. A empresa registou receitas de 111,7 mil milhões de dólares. Isto representa um aumento de aproximadamente 2% em relação ao ano anterior e está acima das expectativas dos analistas, que rondavam os 109 mil milhões de dólares. Onde a empresa se destacou verdadeiramente foi na rentabilidade e nas previsões. O EPS atingiu os 7,23 dólares, contra expectativas de cerca de 6,6 dólares, o que representa um aumento de 5%.

As previsões de EPS para o ano inteiro foram revistas em alta, passando de 17,75 dólares para 18,25 dólares, um valor bem acima do consenso de Wall Street, de cerca de 17,8 dólares. Os investidores estão também a concentrar-se no rácio de custos médicos da empresa, um indicador-chave neste setor. Uma redução (otimização) nos custos médicos traduz-se numa melhoria da rentabilidade do modelo de negócio. A empresa conseguiu reduzir o rácio de custos médicos para 83,9%, o que representa uma melhoria direta na rentabilidade. Num contexto de crescente procura por serviços de saúde nos EUA, o efeito de base e a impressionante melhoria na rentabilidade podem ajudar a empresa a deixar definitivamente para trás um período difícil. UNH.US (D1) Fonte: xStation5 O preço das ações regressou à zona próxima do limite superior do canal de consolidação. Um pré-requisito para novos ganhos é uma quebra clara acima da ampla e forte zona de resistência entre 360 e 380. Se isso acontecer, o preço poderá «acompanhar» a linha de tendência ascendente (laranja).

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