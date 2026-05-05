Resultados Palantir: crescimento não foi suficiente

A Palantir divulgou os seus resultados após o encerramento da sessão de segunda-feira. Os números — suficientemente bons para fazer a maioria das empresas ficar com vergonha — acabaram por ficar ligeiramente abaixo das expectativas. Um dos principais indicadores de eficiência para empresas de SaaS que a administração da Palantir destaca é a chamada «Regra dos 40». Em resumo, significa que a soma da taxa de crescimento anual da receita de uma empresa e da sua margem EBITDA deve situar-se em cerca de 40%. No caso da Palantir, este valor situa-se em cerca de 58%, deixando para trás praticamente todo o setor tecnológico e superando ligeiramente a Nvidia. Analisando métricas mais convencionais: Receitas: aumentaram para 1,63 mil milhões de dólares, contra os ~1,55 mil milhões de dólares esperados. Um aumento de 19% em relação ao trimestre anterior e de 85% em relação ao ano anterior.

EPS ajustado: subiu para 0,33 dólares, contra as expectativas de ~0,28 dólares. Um aumento de 17% em relação ao trimestre anterior e de mais de 250% em relação ao ano anterior.

FCF ajustado: aumentou para 924 mil milhões de dólares. As orientações para o segundo trimestre de 2026 foram definidas em: Receitas: 1,79–1,80 mil milhões de dólares

Resultado operacional ajustado: 1,063–1,067 mil milhões de dólares Numa base anual, a empresa elevou as suas perspetivas: Receitas: 7,65–7,66 mil milhões de dólares

Receitas comerciais nos EUA: acima de 3,22 mil milhões de dólares

Resultado operacional ajustado: 4,4–4,45 mil milhões de dólares

FCF: 4,2–4,4 mil milhões de dólares Apesar disso, as ações reagiram com uma queda modesta de cerca de 3%. Então, o que é que não foi bem recebido? As preocupações dos investidores centraram-se nas receitas do segmento comercial nos EUA. As vendas cresceram 133% em relação ao ano anterior, mas ficaram abaixo dos 600 milhões de dólares (595 milhões de dólares), o que constituiu uma ligeira desilusão para o mercado. As preocupações com o segmento comercial são particularmente importantes, dada a crescente pressão competitiva sobre a empresa e a penetração no mercado por parte dos concorrentes. PLTR.US (D1) Fonte: xStation5

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