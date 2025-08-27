Resultados Trimestrais da NVIDIA: Será que o gigante da IA vai continuar a surpreender o mercado pela positiva novamente?

Hoje, após o encerramento do mercado, a Nvidia (NVDA.US) divulgará os seus resultados trimestrais. Após ganhos fortes nos últimos meses, as ações da empresa permanecem próximas dos seus máximos históricos, embora tenham sofrido uma ligeira correção nas últimas semanas. A Nvidia está atualmente perto de níveis de avaliação recordes, tornando os resultados do segundo trimestre um fator chave que poderá determinar a direção futura do preço das ações. Com avaliações tão elevadas, a empresa está particularmente suscetível a um aumento da volatilidade. O mercado de opções avalia o potencial movimento dos preços após a divulgação dos resultados em cerca de 8,5%. A análise do mercado de opções sugere uma possível alteração no valor de mercado da Nvidia de aproximadamente 260 mil milhões de dólares em reação ao anúncio dos resultados.

Fonte: xStation5

Perspetivas para o segundo trimestre de 2026

Os analistas prevêem que a receita da Nvidia para o segundo trimestre de 2026 atingirá aproximadamente 46,23 mil milhões de dólares, indicando um forte crescimento contínuo em comparação com os períodos anteriores. O segmento de Data Center, um importante impulsionador do crescimento, deve gerar cerca de 41,25 mil milhões de dólares em receita, apoiando uma expansão significativa em soluções de data center e IA. Os jogos, embora menores em termos de receita, continuam sendo um segmento importante, com uma previsão de cerca de 3,82 mil milhões de dólares.

O lucro líquido é estimado em cerca de US$ 24,92 mil milhões, refletindo uma rentabilidade muito alta e sustentada, com uma margem líquida de 54%. O lucro por ação (EPS) ajustado está projetado em aproximadamente US$ 1,01.

O aumento esperado na rentabilidade também é evidente na margem operacional, que deve ficar em torno de 63,5%, destacando a gestão eficiente de custos e o alto valor agregado oferecido pela empresa. As despesas com investigação e desenvolvimento, cruciais para a inovação contínua da empresa, estão estimadas em cerca de 4,44 mil milhões de dólares, representando quase 10% da receita.

O fluxo de caixa livre deverá ascender a aproximadamente 23,8 mil milhões de dólares, indicando uma forte geração de caixa e estabilidade financeira, permitindo mais investimentos e crescimento.

A Nvidia continua a beneficiar de uma forte posição no mercado, graças à crescente procura por tecnologias relacionadas com IA e à expansão dos segmentos de centros de dados e placas gráficas. Os investidores acompanharão de perto não apenas os resultados financeiros, mas também as previsões relativas à produção de chips, a dinâmica da procura por novos modelos de GPU e o impacto de fatores externos, como restrições de disponibilidade de materiais.

Dados financeiros e operacionais estimados da Nvidia para o segundo trimestre de 2026

Receitas:

Receita total: US$ 46,23 mil milhões

Receita do centro de dados: ~US$ 41,25 mil milhões

Computação: ~US$ 34,1 mil milhões

Rede: ~US$ 5,1 mil milhões

Jogos: ~US$ 3,82 mil milhões

Visualização profissional: ~US$ 0,53 mil milhões

Automotivo: ~US$ 0,59 mil milhões

OEM e outros: ~US$ 0,11 mil milhões

Rentabilidade:

Receita operacional ajustada (EBIT): ~US$ 29,36 mil milhões

EBITDA: ~US$ 29,58 mil milhões

Margem operacional (margem EBIT): 63,5%

Receita líquida ajustada: ~US$ 24,92 mil milhões

Margem líquida: 54%

Lucro por ação (EPS):

EPS diluído ajustado: US$ 1,01

EPS diluído GAAP: ~US$ 0,95

Custos e despesas:

Despesas com R&D ~US$ 4,44 mil milhões (~9,6% da receita)

Despesas operacionais totais: ~US$ 4,02 mil milhões

Despesas com vendas, gerais e administrativas: ~US$ 0,75 mil milhões

Fluxo de caixa:

Fluxo de caixa livre: ~$23,8 mil milhões

Despesas de capital (CapEx): ~$1,12 mil milhões

Rácios financeiros:

Margem bruta: ~72,1%

Retorno sobre os ativos (ROA): ~37,9%

Retorno sobre o capital próprio (ROE): ~97,4%

Restrições à exportação e seu impacto

A Nvidia registou uma significativa redução de 5,5 mil milhões de dólares nos stocks de chips destinados ao mercado chinês, ilustrando claramente a magnitude dos problemas causados pelas restrições à exportação dos EUA. No primeiro trimestre fiscal de 2026, a empresa perdeu cerca de 700 milhões de dólares em receita devido à proibição do envio de chips H20, e o impacto total das restrições nos trimestres subsequentes deveria ser significativamente maior.

A recente aprovação pelas autoridades americanas da exportação de processadores para a China, embora sujeita a um imposto de 15% sobre a receita, abre novas perspetivas para a Nvidia neste mercado estrategicamente importante. A China continua a ser um dos maiores e mais rápidos mercados de tecnologia do mundo, com uma enorme procura por soluções de IA e infraestrutura de servidores. A capacidade de retomar as exportações de chips permite à Nvidia competir para manter uma posição forte contra os crescentes concorrentes locais e alavancar os investimentos crescentes de empresas e instituições chinesas no desenvolvimento de IA.

Concorrência entre a Nvidia e a AMD

A rivalidade entre a Nvidia e a AMD é um elemento-chave no panorama dos processadores gráficos e das soluções de IA. Ambas as empresas desenvolvem consistentemente as suas tecnologias, buscando obter as maiores ações nos segmentos em crescimento de IA e centros de dados. A Nvidia, graças à sua arquitetura Blackwell avançada e ao seu forte ecossistema de GPU, mantém uma vantagem de desempenho e um ambiente de desenvolvimento de software importante para os clientes corporativos.

Enquanto isso, a AMD está a investir fortemente no desenvolvimento de seus processadores gráficos e chips, oferecendo preços competitivos e aumentando a compatibilidade com plataformas de IA. A empresa está a expandir agressivamente sua presença nos mercados asiáticos, incluindo a China, o que representa desafios adicionais para a Nvidia, dadas as restrições à exportação e à pressão sobre os preços.

Essa concorrência impulsiona a inovação e acelera o desenvolvimento da tecnologia de IA, mas também aumenta a pressão sobre as margens, exigindo que ambas as empresas equilibrem constantemente a qualidade, o preço e a velocidade do lançamento de novos produtos.

Avaliação

A Nvidia continua a ser uma empresa altamente valorizada, com um rácio P/E futuro atualmente em torno de 45,6x. Isso indica que os investidores esperam um crescimento dinâmico contínuo nas receitas e nos lucros, mas tal avaliação também significa que a empresa enfrenta o desafio de atender a essas expectativas ambiciosas.

A análise dos níveis históricos do P/E futuro mostra que a avaliação atual está próxima dos limites superiores observados nos últimos anos, sugerindo que o mercado avalia a Nvidia perto dos máximos do ciclo anterior. Essa avaliação deixa pouca margem para potenciais decepções nos lucros ou sinais negativos do mercado, o que poderia desencadear uma correção acentuada no preço das ações.

A alta avaliação da Nvidia baseia-se na sua posição-chave no segmento de processadores gráficos e soluções de IA, vantagem tecnológica e crescente procura por chips avançados para centros de dados e IA. No entanto, os investidores devem monitorizar os riscos relacionados à pressão regulatória, restrições à exportação e aumento da concorrência da AMD e de outros participantes.