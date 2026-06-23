Matérias-primas e geopolítica Queda do preço do petróleo: Um barril de crude Brent desceu abaixo do nível de 78 USD , à medida que o mercado reage à diminuição das tensões no Médio Oriente.



, à medida que o mercado reage à diminuição das tensões no Médio Oriente. Avanço nas negociações entre os EUA e o Irão: As negociações na Suíça registaram progressos. As partes concordaram em estabelecer uma linha de comunicação especial para evitar conflitos quando os navios atravessarem o estratégico Estreito de Ormuz . Além disso, ambos os países comprometeram-se a garantir a integridade territorial do Líbano.



. Além disso, ambos os países comprometeram-se a garantir a integridade territorial do Líbano. Negociações: Até ao momento, foram resolvidas as questões relativas ao descongelamento dos ativos iranianos e os assuntos relacionados com as exportações de petróleo iraniano.



e os assuntos relacionados com as exportações de petróleo iraniano. Mensagem ambígua de Donald Trump: Trump comentou que está a circular muito petróleo pelo Estreito de Ormuz e que os preços das matérias-primas caíram significativamente. No entanto, alertou que os EUA têm controlo total sobre o estreito e podem restabelecer instantaneamente o bloqueio caso o Irão não cumpra os termos do acordo.



sobre o estreito e podem restabelecer instantaneamente o bloqueio caso o Irão não cumpra os termos do acordo. Fundos do Irão: O governador do Banco Central do Irão informou que os fundos descongelados não serão destinados exclusivamente a bens essenciais. Teerão poderá adquirir outros bens não sujeitos a sanções, embora não seja obrigada a comprar produtos agrícolas dos EUA. Mercado bolsista Arrefecimento da recuperação impulsionada pela IA: os índices norte-americanos recuaram em relação aos máximos históricos. O Nasdaq Composite caiu 1,3%, com o aumento das taxas de rendibilidade das obrigações norte-americanas a enfraquecer também o sentimento do mercado, alimentando um maior fortalecimento do dólar norte-americano. Estamos atualmente a observar uma queda nos futuros do US100 de quase 1,2%.



caiu 1,3%, com o aumento das taxas de rendibilidade das obrigações norte-americanas a enfraquecer também o sentimento do mercado, alimentando um maior fortalecimento do dólar norte-americano. Estamos atualmente a observar uma queda nos futuros do US100 de quase 1,2%. Quedas na Ásia: Os mercados bolsistas asiáticos, particularmente na Coreia do Sul, seguiram o mesmo caminho, perdendo terreno devido a uma onda de vendas de ações de fabricantes de chips. O índice KOSPI registou uma queda de até 6%, enquanto no Japão, onde a onda de vendas do iene continua, o Nikkei 225 perdeu 1,62%. Alguns mercados chineses estão fechados hoje devido a um feriado.



registou uma queda de até 6%, enquanto no Japão, onde a onda de vendas do iene continua, o Nikkei 225 perdeu 1,62%. Alguns mercados chineses estão fechados hoje devido a um feriado. Queda acentuada de 16% na SpaceX: A valorização da empresa de Elon Musk caiu abaixo do preço de fecho do seu primeiro dia de cotação em bolsa. A razão prende-se com o anúncio de um endividamento agressivo , uma vez que a empresa está a emitir, pela primeira vez, obrigações com notação de investimento para financiar as suas ambições gigantescas na área das infraestruturas de IA, apesar de ter assinado um contrato multimilionário para o fornecimento de capacidade computacional à Reflection AI.



, uma vez que a empresa está a emitir, pela primeira vez, obrigações com notação de investimento para financiar as suas ambições gigantescas na área das infraestruturas de IA, apesar de ter assinado um contrato multimilionário para o fornecimento de capacidade computacional à Reflection AI. Alphabet sob pressão: As ações da gigante sofreram fortemente na sequência da notícia de que John Jumper, vice-presidente da Google DeepMind e laureado com o Prémio Nobel de Química de 2024, vai deixar a empresa para ingressar na concorrente Anthropic. Macroeconomia e Moedas Japão (PMI preliminar): Os dados revelaram-se melhores do que o esperado. O índice do setor industrial subiu para 54,9 pontos (anteriormente 54,5), e o índice composto saltou para 52,5 pontos (anteriormente 51,1), indicando uma recuperação económica sólida.



(anteriormente 54,5), e o índice composto saltou para 52,5 pontos (anteriormente 51,1), indicando uma recuperação económica sólida. Austrália (PMI preliminar): Os resultados foram mistos. O setor industrial está a ter um bom desempenho e a expandir-se a um ritmo de 52,1 pontos , mas o setor dos serviços permanece em território recessivo, registando 49,9 pontos.



, mas o setor dos serviços permanece em território recessivo, registando 49,9 pontos. O EURUSD está a ser negociado em torno dos mínimos da semana passada, perto de 1,14, enquanto o USDJPY está a subir em direção aos 162, apesar das tentativas de intervenção verbal por parte das autoridades japonesas. O que acompanhar hoje? Abertura cautelosa na Europa: Os contratos de futuros sugerem uma sessão de abertura nervosa na Europa, na sequência da onda de vendas no setor tecnológico em Wall Street e na Ásia. O índice DE40 está em baixa de 0,6%, enquanto o UK100 perde 0,7%.



está em baixa de 0,6%, enquanto o UK100 perde 0,7%. Novas tensões no Médio Oriente: Os investidores irão acompanhar se a queda dos preços do petróleo se manterá face aos progressos diplomáticos, o que poderá trazer alívio às empresas de transportes, mas afetar o setor energético. Os preços do petróleo Brent estão atualmente a apoiar-se nos níveis de suporte da semana passada, em torno da média móvel de 200 períodos .



. Pressão sobre as grandes empresas tecnológicas: O desempenho do setor dos semicondutores e das empresas relacionadas com a IA será fundamental. O mercado irá testar se a onda de vendas de ontem da Alphabet e da SpaceX se trata apenas de uma realização de lucros temporária ou de uma correção mais profunda de um setor sobrevalorizado. Há cada vez mais rumores nos mercados sobre o enorme endividamento das empresas tecnológicas e sobre a dívida a crescer mais rapidamente do que as receitas ou mesmo os lucros.



e sobre a dívida a crescer mais rapidamente do que as receitas ou mesmo os lucros. Contexto político: Os investidores começarão também, gradualmente, a posicionar-se antecipando futuros eventos macroeconómicos. Foi anunciado o calendário das audiências no Congresso, onde o presidente da Reserva Federal, Warsh, prestará depoimento a 14 de julho.

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