Principais conclusões Os mercados aguardam o relatório do IPC dos EUA às 13h30 GMT;



Os futuros dos índices norte-americanos registam ganhos após uma sessão «em alta» na Ásia;



Os principais bancos norte-americanos irão divulgar os resultados trimestrais antes do início da sessão.

Após uma sessão positiva na Ásia, onde o Nikkei, o Hang Seng e o KOSPI registaram todos ganhos, os futuros dos índices europeus estão a ser negociados em alta, enquanto os futuros norte-americanos também apontam para uma abertura mais forte, com o US100 a subir cerca de 0,7% e o US500 a registar um ganho de cerca de 0,5%. Os eventos-chave de hoje incluem os relatórios de resultados da Morgan Stanley e da Goldman Sachs, bem como a divulgação dos mais recentes dados sobre a inflação do IPC dos EUA, às 13h30 GMT; As remessas globais de smartphones caíram 11% em relação ao ano anterior no segundo trimestre, marcando o segundo trimestre mais fraco desde 2013 . A escassez de chips de memória fez subir os preços dos telemóveis e enfraqueceu a procura, sendo a Xiaomi, a Oppo e a Vivo algumas das empresas mais afetadas. A Samsung recuperou a sua posição de líder do mercado global, enquanto a Apple atingiu uma quota de mercado global recorde de 20% . Ao mesmo tempo, a forte procura impulsionada pela IA continua a apoiar os fabricantes de chips de memória;



no segundo trimestre, marcando o segundo trimestre mais fraco desde . A escassez de chips de memória fez subir os preços dos telemóveis e enfraqueceu a procura, sendo a algumas das empresas mais afetadas. A recuperou a sua posição de líder do mercado global, enquanto a atingiu uma . Ao mesmo tempo, a forte procura impulsionada pela IA continua a apoiar os fabricantes de chips de memória; O Morgan Stanley prevê que as despesas de capital das empresas de hiperescala dos EUA atinjam 1,2 biliões de dólares até 2027 . Entretanto, a GMI Cloud , parceira da Nvidia e fornecedora de infraestruturas de computação em nuvem, procura obter 635 milhões de dólares em financiamento externo garantido pelos seus ativos de GPU;



. Entretanto, a , parceira da Nvidia e fornecedora de infraestruturas de computação em nuvem, procura obter em financiamento externo garantido pelos seus ativos de GPU; De acordo com The Washington Post , a administração Trump e os líderes do setor da IA estão a discutir um quadro regulamentar destinado a acelerar a comercialização de modelos de IA de código aberto dos EUA. Ao abrigo da proposta, o limite máximo de capacidade destes modelos seria alinhado com o dos principais modelos chineses de IA de código aberto;



, a administração Trump e os líderes do setor da IA estão a discutir um quadro regulamentar destinado a acelerar a comercialização de modelos de IA de código aberto dos EUA. Ao abrigo da proposta, o limite máximo de capacidade destes modelos seria alinhado com o dos principais modelos chineses de IA de código aberto; Ontem, o UBS reduziu os seus objetivos de preço para a Meta Platforms de 865 dólares para 766 dólares e para a Alphabet de 410 dólares para 400 dólares , enquanto o Bank of America elevou o seu objetivo de preço para a AMD de 550 dólares para 620 dólares;



reduziu os seus objetivos de preço para a de para e para a de para , enquanto o elevou o seu objetivo de preço para a de para A Semafor informa ainda que os Estados Unidos voltaram a impor um bloqueio naval ao Irão , tendo o Presidente Donald Trump notificado formalmente o Congresso sobre a decisão. O setor dos transportes marítimos reagiu com surpresa, invocando a falta de aviso prévio e de detalhes sobre a implementação. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão reconheceu que a garantia de uma passagem segura poderia justificar taxas de trânsito, mas argumentou que uma taxa de 20% seria excessiva;



, tendo o Presidente Donald Trump notificado formalmente o Congresso sobre a decisão. O setor dos transportes marítimos reagiu com surpresa, invocando a falta de aviso prévio e de detalhes sobre a implementação. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão reconheceu que a garantia de uma passagem segura poderia justificar taxas de trânsito, mas argumentou que uma De acordo com a Semafor , a administração Trump está a propor uma taxa de 20% sobre a carga que transita pelo Estreito de Ormuz . Para um superpetroleiro totalmente carregado, tal taxa poderia ascender a cerca de 30 milhões de dólares;



, a administração Trump está a propor uma . Para um superpetroleiro totalmente carregado, tal taxa poderia ascender a cerca de Na Alemanha, os preços no atacado caíram 0,7% em relação ao mês anterior em junho, na sequência de uma queda de 0,6% no mês anterior, enquanto a inflação anual no atacado abrandou de 5,9% para 4,9% . Cerca de 45 minutos antes da abertura do mercado à vista europeu, o contrato de futuros DE40 (DAX) era negociado ligeiramente em alta;



em junho, na sequência de uma no mês anterior, enquanto a inflação anual no atacado abrandou de para . Cerca de 45 minutos antes da abertura do mercado à vista europeu, o contrato de era negociado ligeiramente em alta; O ouro, a prata e a Bitcoin registam ganhos modestos de pouco menos de 1% . Entretanto, o Índice do Dólar dos EUA está a registar uma ligeira descida após a sua recente recuperação, impulsionada pelos preços mais elevados do petróleo e pelas tensões geopolíticas no Médio Oriente. O petróleo continua a ampliar os seus ganhos hoje, subindo quase 2% para cerca de 84 dólares por barril;



. Entretanto, o está a registar uma ligeira descida após a sua recente recuperação, impulsionada pelos preços mais elevados do petróleo e pelas tensões geopolíticas no Médio Oriente. O petróleo continua a ampliar os seus ganhos hoje, subindo quase para cerca de O novo presidente da Reserva Federal, Kevin Warsh, prestará depoimento perante a Comissão às 15h00 GMT, sendo este um evento de grande importância durante a sessão de hoje. Outras publicações macroeconómicas incluem o Índice de Otimismo das Pequenas Empresas da NFIB e o relatório de emprego da ADP. US500 (M15) Fonte: xStation5

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.