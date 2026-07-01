Ações e Sentimento do Mercado Os futuros das ações dos EUA registam uma ligeira descida antes da abertura dos mercados europeus, marcando uma pausa após as duas últimas sessões, impulsionadas por uma recuperação liderada pelo setor tecnológico. Os futuros do Nasdaq 100 ( US100 ) e do Russell 2000 ( US2000 ) registam ambos uma descida de 0,2%, enquanto os do S&P 500 ( US500 ) e do Dow Jones ( US30 ) registam quedas de 0,15% e 0,1%, respetivamente. O Euro Stoxx 50 ( EU50 ) europeu segue a mesma tendência, registando uma queda de 0,2%.



marcando uma pausa após as duas últimas sessões, impulsionadas por uma recuperação liderada pelo setor tecnológico. Os futuros do Nasdaq 100 ( ) e do Russell 2000 ( ) registam ambos uma descida de 0,2%, enquanto os do S&P 500 ( ) e do Dow Jones ( ) registam quedas de 0,15% e 0,1%, respetivamente. O Euro Stoxx 50 ( ) europeu segue a mesma tendência, registando uma queda de 0,2%. A Nike supera as estimativas graças a reembolsos de direitos aduaneiros, mas desilude com as previsões: A Nike registou um lucro por ação ajustado de 20 cêntimos (contra os 13 cêntimos esperados) e uma receita de 10,97 mil milhões de dólares. Os resultados foram impulsionados por um reembolso de direitos aduaneiros dos EUA no valor de 986 milhões de dólares. No entanto, as ações caíram até 8% após o fecho do mercado devido a uma queda nas vendas na China (-12%), a resultados mais fracos nos EUA e a previsões de lucros estáveis nos próximos trimestres. As ações estão atualmente a ser negociadas com uma queda de 3,3% nas negociações pré-mercado. Mercados da Ásia e do Pacífico Os índices asiáticos negociam sem direção definida, presos entre as preocupações com as avaliações no setor das infraestruturas de IA e o impulso positivo proveniente de Wall Street. Embora os mercados regionais tenham acabado de encerrar o seu melhor trimestre em 17 anos, a atenção dos investidores está a deslocar-se para os dados-chave do mercado de trabalho dos EUA (NFP) a serem divulgados na quinta-feira e para a probabilidade de um aumento das taxas de juro nos EUA em setembro (atualmente cotada em 60%).



presos entre as preocupações com as avaliações no setor das infraestruturas de IA e o impulso positivo proveniente de Wall Street. Embora os mercados regionais tenham acabado de encerrar o seu melhor trimestre em 17 anos, a atenção dos investidores está a deslocar-se para os dados-chave do mercado de trabalho dos EUA (NFP) a serem divulgados na quinta-feira e para a probabilidade de um aumento das taxas de juro nos EUA em setembro (atualmente cotada em 60%). Os mercados individuais apresentaram grandes disparidades de desempenho num contexto de fluxos de capital altamente voláteis no final do trimestre. O Nikkei 225 do Japão valorizou 1,79%, apoiado pelos ganhos no setor dos semicondutores. Entretanto, o KOSPI da Coreia do Sul recuperou 1,52% na sequência da forte onda de vendas da semana passada, embora as ações tecnológicas locais continuem a enfrentar resistência técnica, apesar de um ganho de quase 100% desde o início de 2026. Economia e Bancos Centrais O relatório Tankan supera as expectativas, apoiando uma postura mais restritiva do Banco do Japão: O inquérito Tankan de junho revelou um forte aumento da confiança empresarial japonesa, o índice das grandes indústrias subiu para +22 (contra os 16 esperados), enquanto o indicador do setor dos serviços atingiu +37 . Um aspeto crucial para o ciclo de aperto monetário do Banco do Japão é o facto de as empresas terem elevado as suas expectativas de inflação para o próximo ano para 2,7% e as previsões a 5 anos para 2,6% . As grandes empresas também aumentaram os planos de despesas de capital (capex) em 11,5% , reforçando os argumentos a favor de subidas mais rápidas das taxas de juro, apesar de as empresas basearem os seus planos financeiros numa taxa de câmbio desatualizada de 152,57 ienes por dólar .



O inquérito Tankan de junho revelou um forte aumento da confiança empresarial japonesa, o índice das grandes indústrias subiu para (contra os 16 esperados), enquanto o indicador do setor dos serviços atingiu . Um aspeto crucial para o ciclo de aperto monetário do Banco do Japão é o facto de as empresas terem elevado as suas expectativas de inflação para o próximo ano para e as previsões a 5 anos para . As grandes empresas também aumentaram os planos de despesas de capital (capex) em , reforçando os argumentos a favor de subidas mais rápidas das taxas de juro, apesar de as empresas basearem os seus planos financeiros numa taxa de câmbio desatualizada de . O PMI do setor industrial da China mantém-se em território de expansão, nos 51,7: O PMI Geral do Setor Industrial da China, da RatingDog, registou uma ligeira descida em relação aos 51,8 de maio, para 51,7 em junho, marcando o sétimo mês consecutivo de expansão do setor. O total de novas encomendas aumentou pelo 13.º mês consecutivo, impulsionando a média trimestral mais forte desde o final de 2020. Notavelmente, a inflação dos custos dos fatores de produção abrandou para o nível mais baixo dos últimos 5 meses, aliviando as pressões sobre as margens, enquanto o emprego registou o seu crescimento mais rápido desde agosto de 2023.



O PMI Geral do Setor Industrial da China, da RatingDog, registou uma ligeira descida em relação aos 51,8 de maio, para em junho, marcando o sétimo mês consecutivo de expansão do setor. O total de novas encomendas aumentou pelo 13.º mês consecutivo, impulsionando a média trimestral mais forte desde o final de 2020. Notavelmente, a inflação dos custos dos fatores de produção abrandou para o nível mais baixo dos últimos 5 meses, aliviando as pressões sobre as margens, enquanto o emprego registou o seu crescimento mais rápido desde agosto de 2023. Responsáveis do BCE suavizam o tom face ao abrandamento das pressões energéticas: Os membros do Conselho do BCE, Boštjan Dolenc e Mārtiņš Kazaks, adotaram um tom visivelmente menos urgente relativamente a futuras medidas de política monetária. Apontando para a ausência de efeitos claros de inflação de segunda ordem e para a estabilização dos preços do petróleo, Dolenc sugeriu que o BCE poderia manter a política monetária inalterada até setembro. Kazaks acrescentou que os aumentos consecutivos já não são urgentes, reduzindo a necessidade imediata de uma resposta enérgica à inflação. Mercado Cambial (FX) Índice do dólar sai da correção à medida que o dólar australiano desce: O índice do dólar (USDIDX) subiu 0,15% após uma sessão altamente volátil, rompendo para cima o seu movimento corretivo local após encontrar um suporte sólido perto do nível de 101,500. O dólar australiano está a enfraquecer face a todas as moedas do G10, reagindo aos dados da indústria transformadora da China ligeiramente mais fracos do que o esperado (AUDUSD: -0,3%). Entretanto, a fraqueza do iene persiste, impulsionando o USDJPY em 0,15%, enquanto o EURUSD recua 0,1% para 1,1410. Matérias-primas, Energia e Metais Metais preciosos sob pressão do dólar, o ouro rompe o suporte dos 4 000 dólares: Os futuros do ouro ( GOLD ) desceram abaixo de um limiar psicológico crucial, perdendo 0,8% para serem negociados a 3 965 dólares/onça. A prata ( SILVER ) está a sofrer um impacto ainda mais severo, caindo 1,55% para se fixar nos 57,70 dólares/onça.



Os futuros do ouro ( ) desceram abaixo de um limiar psicológico crucial, perdendo para serem negociados a 3 965 dólares/onça. A prata ( ) está a sofrer um impacto ainda mais severo, caindo para se fixar nos 57,70 dólares/onça. O petróleo bruto mantém-se estável dentro de um intervalo de volatilidade estreito: Os futuros do petróleo Brent (OIL) registam uma descida simbólica de 0,2%, mantendo os preços globais firmemente ancorados no estreito canal entre 72 e 76 dólares por barril, que tem contido a evolução dos preços nas últimas cinco sessões consecutivas.

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.