Europa em alta moderada, mas com mercado seletivo na época de resultados As ações europeias mantiveram ganhos modestos, mas o tom do mercado permaneceu seletivo e altamente diferenciado. Os resultados trimestrais são, em geral, sólidos, mas os investidores estão a reagir de forma crítica mesmo a pequenos desvios em relação às orientações, destacando um ambiente de mercado ainda exigente em comparação com as ações dos EUA.

No momento da redação deste artigo, o Stoxx 600 subiu 0,25% , permanecendo próximo de níveis recordes. O DAX da Alemanha ganhou 0,23% , o ITA40 da Itália subiu 0,98% , o SPA 35 da Espanha adicionou 0,35% , enquanto o UK100 do Reino Unido caiu 0,60% .

subiu , permanecendo próximo de níveis recordes. O da Alemanha ganhou , o da Itália subiu , o da Espanha adicionou , enquanto o do Reino Unido caiu . As empresas do Stoxx 600 estão a caminho de um crescimento de aproximadamente 8% no EPS no quarto trimestre; 61% superaram as expectativas de EPS e 58% excederam as previsões de receita. Apesar disso, o potencial de alta para o índice permanece limitado, já que as reações do mercado são frequentemente negativas e as orientações para 2026 não conseguiram atender às expectativas elevadas.

As empresas sensíveis às tarifas apresentaram os melhores resultados em um ano, enquanto as empresas expostas à China e as empresas focadas exclusivamente na UE tiveram um desempenho inferior. As ações de valor, crescimento e qualidade superaram as expectativas de forma mais consistente do que as de momentum e pequenas capitalizações. Principais movimentos de ações individuais (Europa) Novo Nordisk recupera +7% após uma correção de quase 25% na semana passada, na sequência do anúncio da Hims & Hers de que irá parar de vender cópias do Wegovy após o FDA ter reforçado a aplicação da lei.

UniCredit sobe +4% após apresentar perspetivas sólidas até 2030 e planos para devolver cerca de 50 mil milhões de euros aos acionistas até 2030.

A InPost sobe +13% devido ao interesse de aquisição, avaliando a empresa em 7,8 mil milhões de euros. Macro (Global) O partido governante do Japão, o LDP, garantiu uma maioria qualificada, mantendo o comércio Takaichi em foco e reforçando as expectativas de expansão fiscal.

sobe após apresentar perspetivas sólidas até e planos para devolver cerca de aos acionistas até 2030. A InPost sobe +13% devido ao interesse de aquisição, avaliando a empresa em 7,8 mil milhões de euros. Macro (Global) O partido governante do Japão, o LDP , garantiu uma maioria qualificada , mantendo o comércio Takaichi em foco e reforçando as expectativas de expansão fiscal.

A proposta de suspensão de dois anos do imposto sobre vendas de alimentos é considerada altamente provável e estima-se que crie um défice fiscal anual de cerca de 5 biliões de ienes, com implicações importantes para os títulos e o câmbio.

O iene se fortaleceu após intervenção verbal das autoridades japonesas. O USDJPY caiu 0,50%, e o iene está entre as moedas mais fortes do G10, apesar da vitória decisiva de Takaichi.

é considerada altamente provável e estima-se que crie um , com implicações importantes para os títulos e o câmbio. O iene se fortaleceu após intervenção verbal das autoridades japonesas. O USDJPY caiu 0,50% , e o iene está entre as moedas mais fortes do G10 , apesar da vitória decisiva de Takaichi.

Os metais preciosos continuam fortes: o ouro está testando o nível de $5.000, com alta de 1,0% no dia, enquanto a prata ganha 2,40%, para $97.

Nichos de risco de IA sob pressão: software, serviços de dados, editoras, provedores de informações financeiras, gestores de ativos alternativos e ações de jogos caíram, à medida que os mercados precificaram os riscos de margem de médio prazo decorrentes das perturbações relacionadas à IA.

o ouro está testando o nível de , com alta de no dia, enquanto a prata ganha , para . Nichos de risco de IA sob pressão: software, serviços de dados, editoras, provedores de informações financeiras, gestores de ativos alternativos e ações de jogos caíram, à medida que os mercados precificaram os riscos de margem de médio prazo decorrentes das perturbações relacionadas à IA.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.