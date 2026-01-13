FED sob pressão, tarifas de Trump e metais em máximos; iene enfraquece e cacau dispara em volatilidade Independência do Fed sob pressão : O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) iniciou uma investigação criminal sobre Jerome Powell em relação ao seu testemunho sobre as renovações do edifício do Fed. Powell descreveu a investigação como um «pretexto» para pressão política para baixar as taxas de juro, uma medida que enfraqueceu significativamente o dólar americano.



: Os futuros do cacau caíram 13% na sexta-feira, a queda mais acentuada desde meados de 2024, devido à cobertura dos exportadores e ao reequilíbrio do índice. Os preços estão a apresentar uma recuperação provisória hoje, uma vez que permanecem as preocupações com os rendimentos da colheita afetados pelos ventos Harmattan. Demissões em Wall Street: Com o início da temporada de resultados trimestrais, as grandes empresas estão a reduzir o número de funcionários. O Citigroup deve cortar 1.000 empregos, enquanto a BlackRock também está a reduzir sua força de trabalho em centenas de cargos.

