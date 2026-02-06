Fonte: xStation5 Wall Street fecha a semana em alta, com tech a liderar Estamos a aproximar-nos do final da sessão de negociação desta sexta-feira.



O clima em Wall Street é bastante positivo, impulsionado pelos ganhos das empresas de tecnologia. O Nasdaq está em alta de 1,93%, enquanto o S&P 500 está em alta de 1,72%.



O Russell 2000 registou os maiores ganhos intradiários, atingindo 3,42%.

As ações da NVIDIA (NVDA.US) subiram 7,3% hoje, após comentários do CEO Jensen Huang, que considerou a expansão da infraestrutura de IA uma “oportunidade única nesta geração”.



As ações da Strategy (MSTR.US) recuperaram espetacularmente hoje em 24%, voltando a cerca de $132 apagando assim a queda de 18% de ontem. Os movimentos atuais são impulsionados principalmente pela sincronização com a Bitcoin, que saltou 10% para $70.000 após o retrocesso para os $60.000 na quinta-feira.



De acordo com uma pesquisa realizada pela Universidade de Michigan, nos EUA, em fevereiro, o sentimento nos EUA está em 57,3, em comparação com 55 na previsão e 56,4 em janeiro (a avaliação das condições atuais subiu acentuadamente de 53,7 para 58,3, enquanto o índice de expectativas subiu um pouco menos). As expectativas de inflação anual caíram para 3,5%, contra 4% das expectativas e 4% em janeiro, enquanto as expectativas para 5 anos ficaram ligeiramente acima do esperado (3,4% contra 3,3% das expectativas e 3,3% em janeiro).



As ações da Amazon caíram 9% após os resultados do quarto trimestre, em que o EPS foi de $1,95, ligeiramente abaixo do consenso de $1,97, embora as receitas tenham excedido as expectativas. A principal razão para a liquidação foi o aumento da previsão de capex para 2026 para $200 mil milhões, principalmente para investimentos em AWS e IA, o que levantou preocupações sobre o ROIC de curto prazo.



A situação em torno da República Islâmica do Irão continua séria e instável. O aumento da atividade militar dos EUA e dos seus aliados aponta para um possível cenário de escalada significativa do conflito na região. O mercado parece estar subestimando o cenário de escalada.



A Stellantis (STLAM.IT) viu suas ações caírem mais de 24% na bolsa de Milão hoje, em resposta ao anúncio de baixas contabilísticas massivas de € 22,2 mil milhões relacionadas à revisão de sua estratégia de veículos elétricos.



A prata ( SILVER ) subiu mais de 9% hoje, e o ouro (GOLD) subiu 4%, para quase $4.970 por onça, aproveitando uma onda de melhoria no sentimento dos mercados globais.



) subiu mais de 9% hoje, e o ouro (GOLD) subiu 4%, para quase $4.970 por onça, aproveitando uma onda de melhoria no sentimento dos mercados globais. As moedas antípodas, o dólar neozelandês e o dólar australiano, estão a apresentar o melhor desempenho no mercado Forex. Por outro lado, estamos a observar quedas relativamente grandes no iene japonês e no dólar americano hoje.



As commodities energéticas não estão a mover-se numa única direção. Os preços do petróleo bruto WTI subiram 1,5%, enquanto o NATGAS caiu quase 3%. A melhoria do sentimento em torno do petróleo pode indicar um posicionamento ligeiramente defensivo após a recusa do Irão em encerrar o seu programa nuclear.

