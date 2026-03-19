O EURUSD está atualmente sob pressão descendente, aproximando-se da zona dos 1,1450-1,1500. Um dólar americano mais forte e o aumento da incerteza geopolítica estão a dominar o ambiente macro. O principal impulsionador dos movimentos recentes é o choque energético relacionado com o conflito com o Irão, que alterou significativamente as expectativas da Reserva Federal e dos bancos centrais europeus.
Quanto à Reserva Federal, a decisão de ontem esteve em linha com as expectativas - as taxas de juro mantiveram-se em 3,50%-3,75%. No entanto, a mensagem geral foi mais hawkish do que o mercado tinha inicialmente assumido. A Fed manteve a sua previsão de cortes nas taxas em 2026-2027, mas menos membros do FOMC apoiam agora a flexibilização e os riscos de inflação aumentaram claramente.
Jerome Powell sublinhou que a subida dos preços do petróleo poderia fazer subir a inflação para um nível superior a 3% a curto prazo, referindo também que a política continua a depender dos dados e a ser moderadamente restritiva.
A reação do mercado à decisão da FED
A reação do mercado reflectiu uma mensagem mista, mas hawkish:
- o enfraquecimento inicial do dólar foi rapidamente invertido
- O EURUSD subiu brevemente, mas depois caiu abaixo de 1,1500 e tem-se mantido nessa zona desde então
Em termos gerais, a Fed mantém-se num modo de “esperar para ver”, mas com uma tendência mais cautelosa e ligeiramente hawkish, o que apoia o dólar a curto prazo.
O Impacto na Europa
Do lado europeu, a situação alterou-se de forma muito mais dinâmica. O conflito com o Irão voltou a pôr em evidência os riscos de estagflação, que são mais significativos para a zona euro do que para os EUA.
Embora a Europa esteja mais bem preparada do que em 2022 (euro mais forte, fontes de energia mais diversificadas, cadeias de abastecimento melhoradas), continua a ser muito mais sensível a um choque no mercado do petróleo.
Preços do petróleo na ordem dos 100-120 USD teriam um impacto claramente negativo tanto no crescimento como na inflação na Europa.
O que podemos esperar do BCE?
Este facto já conduziu a uma mudança significativa na comunicação do BCE e nas expectativas do mercado:
- uma transição de uma narrativa de “esperar para ver” para um tom ligeiramente hawkish (Lagarde, Nagel)
- revisões em alta das previsões de inflação (por exemplo, Nomura: 2,1% → 2,7%)
- uma mudança nos preços de mercado dos cortes de taxas para potenciais aumentos de taxas
Apesar desta mudança, espera-se que o BCE mantenha hoje as taxas inalteradas em cerca de 2,0%. A falta de dados concretos e o desejo de evitar sinais de pânico desaconselham uma ação imediata, mas a trajetória política a médio prazo está a tornar-se cada vez mais dependente dos preços da energia. Se os preços do petróleo se mantiverem elevados, uma subida das taxas no final deste ano torna-se um cenário realista.
EUR/USD em foco
O dia de hoje é particularmente importante para o EURUSD, uma vez que vários bancos centrais europeus estão a anunciar decisões em rápida sucessão. É provável que o SNB mantenha as taxas em 0,00%, equilibrando entre os riscos de deflação e um franco forte. Espera-se também que o Banco de Inglaterra mantenha as taxas em 3,75%, sendo a divisão de votos a chave. O Riksbank deverá manter-se em 1,75%.
Em toda a Europa, é visível uma tendência comum: as expectativas de cortes nas taxas foram adiadas e os bancos centrais estão a mudar para uma posição mais cautelosa ou mesmo hawkish devido aos riscos geopolíticos e de inflação. No entanto, isto ainda não se reflecte totalmente nas decisões políticas actuais.
O EURUSD está entre uma Fed hawkish e a rápida mudança de expectativas para o BCE. No entanto, o choque energético e a maior sensibilidade da Europa aos preços do petróleo inclinam o equilíbrio de curto prazo a favor do dólar, deixando o par com uma ligeira tendência de baixa antes das decisões de hoje do banco central.
O mercado acompanhará de perto os próximos eventos.
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Análise de Mercado: EUR/USD
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Gráfico do dia: EURUSD
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