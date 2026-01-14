Resumo diário: Futuros dos EUA recuam devido a tensões geopolíticas e pressão inflacionária

Recuo das ações : Os futuros das ações dos EUA caíram acentuadamente durante a sessão de hoje, pressionados pela crescente incerteza geopolítica e pelas perspectivas cada vez menores de cortes nas taxas de juros no curto prazo.

Atrito geopolítico : Aumentam as especulações sobre uma possível intervenção dos EUA no Irão nos próximos dias; relatos sugerem que certas unidades americanas no Catar receberam ordens para evacuar as suas bases.

Aumento dos preços dos metais preciosos : Diante da fuga para ativos seguros, o ouro ultrapassou a marca de $4.600 por onça, enquanto a prata é negociada acima de US$ 90 por onça. Apesar dos rumores de restrições no fornecimento físico, os inventários de prata da COMEX permanecem próximos de níveis recordes.

Desempenho dos índices : O US500 caiu mais de 1%, enquanto o US100 , com forte presença de empresas de tecnologia, recuou 1,6%.

Decepções bancárias : Apesar de a maioria dos grandes credores ter reportado lucros acima das expectativas ou mostrado um impulso positivo, as ações bancárias recuaram. O Bank of America caiu mais de 5% e o Citigroup caiu mais de 4%, com perdas mais moderadas observadas no Wells Fargo e no JPMorgan. O Goldman Sachs deve reportar amanhã.

Energia e sentimento de aversão ao risco : A crescente ansiedade em relação a um potencial conflito entre os EUA e o Irão não só impulsionou os preços do petróleo, como também provocou um recuo generalizado das ações norte-americanas.

Pressões inflacionárias : Os dados do PPI surpreenderam positivamente, com a taxa anual atingindo 3% e a leitura mensal ficando em 0,1%. Mais preocupante ainda, o PPI básico saltou para 3,0% em relação ao ano anterior — frustrando as expectativas de uma queda para 2,7% — após um aumento mensal acentuado de 0,3%.

Consumo resiliente : as vendas a retalho de novembro superaram as previsões, subindo 0,6% contra os 0,4% previstos. Embora a taxa de crescimento anual tenha moderado de 3,47% para 3,3%, os dados reforçam a narrativa de resiliência económica.

Moeda e retórica do banco central : as tentativas de recuperação do EURUSD foram sufocadas pelos dados robustos dos EUA e pelos comentários hawkish dos responsáveis da Fed, Bostic e Kashkari, ambos sugerindo que cortes iminentes nas taxas são improváveis.

Incerteza judicial : O Supremo Tribunal adiou mais uma vez a sua decisão sobre a legalidade das tarifas de Donald Trump. Sem uma data de publicação definida, o mercado permanece em alerta máximo para um anúncio por volta das 16h00 (CET) diariamente.

Perspetivas de IPO de IA : Os gigantes da IA Anthropic e OpenAI estão, alegadamente, a seguir o exemplo da SpaceX, dando os primeiros passos para ofertas públicas iniciais.

Baixas contábeis no setor energético : As ações da BP caíram após notícias de uma possível baixa contabilística de 5 mil milhões de libras no quarto trimestre, em grande parte ligada aos seus negócios de transição energética.

Estratégia de fusões e aquisições farmacêuticas : Após perder a licitação pela Metsera, a Novo Nordisk sinalizou que está pronta para buscar aquisições agressivas no setor de tratamento da obesidade.

: Após perder a licitação pela Metsera, a Novo Nordisk sinalizou que está pronta para buscar aquisições agressivas no setor de tratamento da obesidade. Perspectivas de crescimento: O modelo GDPNow do Fed de Atlanta indica que o crescimento económico no quarto trimestre pode chegar a 5,3%.

