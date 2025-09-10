Resumo diário: Inflação do PPI sugere cortes significativos. Drones russos sobrevoam a Polónia

Os ganhos em Wall Street continuam. Os principais índices atingiram novos máximos históricos diários hoje. O US500 subiu 0,25%, enquanto o US100 reduziu drasticamente os ganhos iniciais, terminando com um aumento modesto de 0,05%. Anteriormente, havia ganhado 0,5%, ultrapassando o nível de 24.000 pontos.

Os fortes ganhos em Wall Street foram impulsionados pelas ações de tecnologia, notadamente um forte aumento na Oracle após seus últimos resultados financeiros trimestrais.

A taxa de inflação do PPI dos EUA para agosto ficou em 2,6% em relação ao ano anterior, significativamente abaixo das expectativas do mercado de 3,3%. Esses dados podem sugerir que as previsões de inflação do IPC para setembro estavam muito altas, aumentando a probabilidade de um corte de 50 pontos-base na taxa pelo Federal Reserve.

A Oracle subiu quase 40%, atingindo novos máximos históricos, após reportar fortes encomendas relacionadas com IA. A empresa também registou receitas de 14,9 mil milhões de dólares no último trimestre (+12% em relação ao ano anterior) e um EPS de 1,47 dólares. As receitas futuras atingiram um recorde de 455 mil milhões de dólares, com base nas encomendas dos clientes.

Durante a noite, o espaço aéreo da Polónia foi violado por pelo menos uma dúzia de drones identificados como russos. Alguns drones foram abatidos, enquanto outros caíram devido ao esgotamento do combustível. Este é um evento sem precedentes envolvendo o abate de um drone russo em território da OTAN.

O índice WIG20 caiu pouco menos de 1% hoje em meio a tensões geopolíticas. As quedas anteriores chegaram a 3%. As maiores perdas foram no setor bancário, Orlen e KGHM.

A NIO levantou cerca de US$ 1 bilhão por meio de uma nova emissão de ações, fazendo com que o preço de suas ações caísse aproximadamente 10%. Esta foi a maior queda em um único dia desde dezembro de 2023. Os fundos serão usados para desenvolver novos modelos de veículos elétricos.

A TSMC divulgou resultados recordes para agosto de 2025. A empresa registou vendas superiores a US$ 11 bilhões, um aumento de 33% em relação ao mesmo período do ano passado. A crescente demanda por chips de IA avançados ajuda a TSMC a manter sua posição dominante na produção de chips para centros de dados.

A Inditex, proprietária de marcas como Zara, Bershka e Massimo Dutti, publicou os seus resultados financeiros para o primeiro semestre de 2025, que foram recebidos calorosamente pelos investidores. As receitas atingiram 18,36 mil milhões de euros, um aumento de 1,6% em relação ao ano anterior. Apesar de uma ligeira subestimação das previsões de receitas e lucro líquido, a empresa manteve uma forte margem bruta de 58,3%.

Os estoques de petróleo bruto dos EUA aumentaram 3,94 milhões de barris hoje, contra as expectativas de um declínio de 1 milhão de barris, de acordo com o relatório do DOE. Os estoques de gasolina e destilados também aumentaram.

No entanto, os preços do petróleo bruto subiram, impulsionados pelas tensões no Oriente Médio e pelas possíveis sanções contra a Rússia. Israel lançou um ataque contra líderes do Hamas no Catar, enquanto Donald Trump comentou sobre a situação dos drones sobre a Polónia, o que os mercados interpretaram como um sinal de possíveis novas sanções contra a Rússia.

Os preços do gás natural caíram mais de 2% hoje, testando o nível de US$ 3/MMBTU.

O paládio ganhou mais de 3%, atingindo seu nível mais alto em três semanas, principalmente devido aos temores de novas sanções contra a Rússia, que responde por quase metade do fornecimento mundial desse metal. Além disso, as expectativas de cortes nas taxas de juros nos EUA aumentam o apelo dos metais preciosos como ativos seguros.

A inflação do PPI da China em agosto caiu 2,9% em relação ao ano anterior, em linha com as expectativas, após uma queda anterior de 3,6% em relação ao ano anterior. A inflação do IPC diminuiu 0,4% em relação ao ano anterior, contra uma queda esperada de 0,2% e uma leitura anterior de 0,0% em relação ao ano anterior.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.