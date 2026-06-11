EUA Após as quedas acentuadas dos últimos dias, os mercados finalmente recuperaram o fôlego. Os índices estão a subir em toda a linha. Os principais índices bolsistas dos EUA registam uma subida de quase 3%.



A notícia mais importante poderá ser, mais uma vez, os comentários de D. Trump. Durante o dia, o presidente dos EUA ameaçou retomar os ataques aéreos após a mais recente escalada, mas à noite anunciou que tinha mudado de ideias e cancelou os ataques. Este cenário, no entanto, parecia já ter sido parcialmente descontado, uma vez que os índices e o petróleo não reagiram às ameaças do presidente dos EUA no início da sessão.

A Oracle está a sustentar as valorizações do setor, mesmo que a sua própria ação esteja em queda. A empresa divulgou resultados do segundo trimestre que revelam um forte crescimento das receitas e lucros acima das expectativas do mercado, também nos segmentos-chave de nuvem/IA.

No entanto, os enormes gastos de capital assustaram os investidores e a ação caiu até 11%.

Os elevados gastos de capital representaram um fardo para a empresa, mas apoiaram o mercado em geral; as ações do setor dos semicondutores voltaram a registar ganhos, apoiadas pela confirmação de que as empresas de hiperescala continuam empenhadas em novos investimentos.

De acordo com relatos do WSJ, a OpenAI poderá estar a preparar-se para uma guerra de preços com a Anthropic antes de uma oferta pública inicial (IPO).

A SpaceX deverá entrar na bolsa já amanhã, e o consenso do mercado parece apontar para expectativas de ganhos enormes na abertura. O otimismo em torno da estreia está a impulsionar todo o setor espacial, que regista fortes ganhos, até cerca de 10% em alguns casos.

Dados mistos do PPI e fraqueza moderada no mercado de trabalho.

A inflação do PPI subjacente subiu para 4,9%, enquanto o valor global aumentou para 6,5%. Os pedidos de subsídio de desemprego subiram para 229 mil.

Europa Os índices europeus encerraram o dia com ganhos moderados, quebrando uma sequência de quatro sessões de queda. O STOXX 600 europeu subiu cerca de 0,5%. O BCE aumentou as taxas de juro em 25 pontos base, elevando a taxa de depósito para 2,25%. A decisão era amplamente esperada e reflete o risco de as pressões inflacionistas se tornarem persistentes na sequência do aumento dos preços da energia.

A Holanda selecionou a Hensoldt como seu fornecedor de equipamentos de guerra eletrônica.

Forex No mercado cambial, a força é observada principalmente nos dólares australiano e neozelandês, que subiram 0,2–0,4% em relação às principais moedas. Commodities O petróleo está a testar o nível de 90 dólares, com uma queda de quase 5% após comentários de distensão por parte de D. Trump.



O aumento dos inventários de gás fez baixar os preços. O gás natural (NATGAS) está a testar o nível dos 3 dólares.



O ouro (+2%) e a prata (+4%) estão a valorizar-se. A distensão no Médio Oriente implica uma política monetária mais dovish, o que apoiaria os metais preciosos.



Entre as matérias-primas agrícolas, o açúcar é o que mais está a subir, mais de 3%, na sequência das previsões de oferta e procura publicadas hoje. Criptomoedas O regresso do apetite pelo risco está a atingir o mercado de criptomoedas com dupla força. Ganhos sólidos em toda a linha.

A Bitcoin subiu 3,5% e regressa ao nível dos 63 000 dólares

A Ethereum sobe mais de 4%, para acima dos 1650 dólares

A Solana ganha quase 7% e regressa aos 66 dólares.



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