Tech lidera correção em Wall Street; AMD e ADP pesam Após um início misto, Wall Street voltou a uma correção acentuada liderada pelo setor tecnológico. Os futuros de todos os principais índices dos EUA estão em terreno negativo, com o Nasdaq (US100: -2,3%) e o Russell 2000 (US2000: -1,9%) a sofrerem as maiores perdas. O S&P 500 (US500: -1%) apresenta perdas mais moderadas, enquanto o Dow Jones (US30: -0,1%), com grande peso em termos de valor, é o que se mantém melhor.



A liquidação do setor tecnológico foi desencadeada pela previsão de receitas decepcionante da AMD (-16%) para o primeiro trimestre, que ficou aquém das expectativas elevadas do mercado, apesar de um relatório sólido para o quarto trimestre. A AMD registou receitas de 10,27 mil milhões de dólares no quarto trimestre, acima do consenso, mas projetou cerca de 9,8 mil milhões de dólares para o primeiro trimestre, tecnicamente acima das estimativas, mas abaixo do esperado para uma história de crescimento impulsionada pela IA.



A Alphabet e a Amazon caíram antes da divulgação dos resultados de hoje, 2,7% e 2,6%, respetivamente.



Dados privados da ADP mostraram que o emprego nos EUA cresceu apenas 22 mil em janeiro, contra previsões de 45 mil, com dezembro revisto para baixo para 37 mil. Os ganhos foram impulsionados pela educação e saúde, caso contrário, o relatório teria sido negativo.



Donald Trump manteve uma longa conversa com Xi Jinping sobre comércio, Ucrânia e tensões em torno do Irão e Taiwan. Ele confirmou a sua visita a Pequim em abril e as compras de soja chinesa. A conversa segue a conversa de Xi com Putin, destacando a crescente coordenação geopolítica e a frágil trégua comercial.



Os índices europeus mantiveram-se em grande parte estáveis: Suíça (SUI20: +0,95%), Reino Unido (UK100: +0,9%), França (FRA40: +0,85%), Polónia (W20: +0,7%) e Espanha (SPA35: +0,6%) estão em alta. A Alemanha (DE40: -0,7%) e os Países Baixos (NED25: -0,6%) ficam para trás.



O dólar se fortalece em relação às moedas do G10 e das principais moedas emergentes (USDIDX: +0,3%), enquanto as moedas da Antípoda ficam para trás (AUDUSD: -0,5%, NZDUSD: -0,8%). O EURUSD cai 0,1%, para 1,18.



O ouro cai 0,5%, para US$ 4.920, e a prata sobe 0,5%, para US$ 86. O petróleo Brent e o WTI ampliam os ganhos (~1,5%), e o gás natural sobe 2% pelo segundo dia consecutivo.



A venda de criptomoedas intensifica-se: Bitcoin -2,3%, para US$ 74.000, e Ethereum -3,2%, para US$ 2.164.

