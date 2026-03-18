O EURUSD regista hoje uma ligeira retração, na sequência de uma forte subida de cerca de 1,135 para 1,152. O dia de hoje poderá revelar-se decisivo para o par, uma vez que o mercado aguarda a decisão da Reserva Federal e as projeções atualizadas, previstas para as 17h00 GMT de hoje. O cenário base para a reunião do FOMC de março pressupõe que não haverá alteração nas taxas de juro e que se manterá a abordagem cautelosa e de espera da FED, num contexto de elevada incerteza geopolítica associada ao conflito no Médio Oriente. O elemento-chave da reunião não será a decisão em si, mas sim as projeções atualizadas para as taxas. O gráfico de pontos poderá evoluir para uma direção mais hawkish, o que apoiaria o dólar americano e exerceria pressão descendente sobre o EURUSD. É provável que alguns membros do FOMC reduzam os cortes nas taxas que tinham projetado anteriormente.

Consequentemente, a perspetiva mediana está em equilíbrio delicado, com o Comité potencialmente dividido de forma quase igual. Um cenário em que metade dos membros já não vê margem para cortes, enquanto alguns começam a considerar aumentos, reforçaria a vantagem relativa das taxas dos EUA e favoreceria a força do USD face ao euro.

Num resultado mais hawkish, se mais membros passarem a projetar um aumento das taxas, o mercado poderá reagir com uma nova queda do EURUSD. Ao mesmo tempo, mesmo um cenário relativamente dovish, com uma trajetória de taxas projetada ligeiramente mais elevada, limitaria o potencial de subida do par.

A mudança fundamental reside no adiamento e na redução da magnitude dos cortes nas taxas, sugerindo que a divergência de política entre a FED e o BCE poderá continuar a apoiar o dólar por mais tempo.

A inflação subjacente persistentemente elevada nos EUA continua a sustentar a justificação para a manutenção de uma política restritiva, limitando o espaço para um enfraquecimento sustentado do dólar.

Embora dados mais fracos do mercado de trabalho possam apoiar temporariamente as expectativas dovish e oferecer algum alívio ao EURUSD, o seu impacto deverá permanecer limitado sem uma melhoria clara na tendência da inflação.

Os mercados estarão particularmente sensíveis à possibilidade de a FED começar a discutir abertamente a possibilidade de subidas das taxas como próximo passo. Mesmo um pequeno aumento no número de membros a sinalizar tal cenário poderá desencadear uma valorização do USD.

Nos últimos dias, os preços de mercado têm-se deslocado para uma perspetiva menos dovish, com as expectativas a apontar agora para apenas um corte das taxas este ano e outro no próximo, provavelmente no segundo semestre. Isto já proporciona algum apoio ao dólar, mas uma reavaliação adicional poderá amplificar o movimento.

O cenário base pressupõe uma FED dividida: alguns membros não prevêem cortes, os moderados inclinam-se para uma pausa prolongada e os doves limitam as expectativas a um único corte no final do ano. Os membros mais hawkish continuam a projetar um aumento, mantendo os riscos de queda para o EURUSD. Consequentemente, mesmo sem uma alteração das taxas, a reunião de março poderá influenciar significativamente o EURUSD através de mudanças nas expectativas em matéria de política monetária. Se os mercados ganharem confiança numa trajetória mais «hawkish», é provável que o par registe novas quedas. No entanto, se surgirem sinais «dovish», especialmente da parte de Powell, não se pode excluir um regresso acima dos 1,16. EURUSD (D1) Fonte: xStation5

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