A sessão de Wall Street decorre num clima muito positivo, na sequência da divulgação do PPI de março. Os principais índices norte-americanos registam ganhos sólidos, com o S&P 500 a subir mais de 1%, o Nasdaq a subir quase 1,8% e o Dow Jones a registar um ganho de 0,5%.



Os principais índices norte-americanos registam ganhos sólidos, com o S&P 500 a subir mais de 1%, o Nasdaq a subir quase 1,8% e o Dow Jones a registar um ganho de 0,5%. O valor do PPI de março ficou significativamente abaixo das expectativas (0,5% m/m contra os 1,1% esperados; núcleo 0,1% contra 0,5%), sinalizando uma pressão inflacionária mais fraca. No entanto, os preços da energia persistentemente elevados continuam a sustentar a inflação, o que poderá adiar os cortes nas taxas de juro da Reserva Federal ainda este ano.



(0,5% m/m contra os 1,1% esperados; núcleo 0,1% contra 0,5%), sinalizando uma pressão inflacionária mais fraca. No entanto, os preços da energia persistentemente elevados continuam a sustentar a inflação, o que poderá adiar os cortes nas taxas de juro da Reserva Federal ainda este ano. De acordo com relatos recentes da imprensa, os EUA e o Irão poderão retomar as negociações já esta semana, enquanto Donald Trump sugeriu que decisões importantes poderão ser tomadas nos próximos dois dias . Ao mesmo tempo, as tensões estão a aumentar em torno do Estreito de Ormuz, onde os EUA estariam a restringir partes do tráfego marítimo como parte da pressão sobre o Irão.



. Ao mesmo tempo, as tensões estão a aumentar em torno do Estreito de Ormuz, onde os EUA estariam a restringir partes do tráfego marítimo como parte da pressão sobre o Irão. A sessão europeia também decorreu num clima positivo, com os principais índices a fecharem em alta. O FTSE 100 do Reino Unido valorizou mais de 0,2%, o CAC 40 da França subiu mais de 1,1%, o DAX da Alemanha avançou mais de 1,2%, enquanto o IBEX 35 da Espanha subiu quase 1,5%.



O FTSE 100 do Reino Unido valorizou mais de 0,2%, o CAC 40 da França subiu mais de 1,1%, o DAX da Alemanha avançou mais de 1,2%, enquanto o IBEX 35 da Espanha subiu quase 1,5%. No mercado cambial, o dólar americano está a enfraquecer face à maioria das principais moedas. As negociações de paz em curso estão a contribuir para a saída de capitais da moeda norte-americana, tradicionalmente vista como um ativo de refúgio.



o dólar americano está a enfraquecer face à maioria das principais moedas. As negociações de paz em curso estão a contribuir para a saída de capitais da moeda norte-americana, tradicionalmente vista como um ativo de refúgio. Os mercados de matérias-primas também estão a registar um regresso do otimismo. O ouro subiu quase 2% e oscila em torno dos 4.850 dólares, enquanto a prata sobe cerca de 5% e testa o nível dos 80 dólares por onça.



também estão a registar um regresso do otimismo. O ouro subiu quase 2% e oscila em torno dos 4.850 dólares, enquanto a prata sobe cerca de 5% e testa o nível dos 80 dólares por onça. O avanço das negociações de paz está também a pesar sobre os preços do petróleo, que se encontram em queda. O petróleo Brent registou uma descida de cerca de 3% e está a testar o nível dos 95 dólares por barril.



O otimismo é igualmente visível no mercado das criptomoedas. A Bitcoin subiu mais de 2% e está a testar os 75 000 dólares, enquanto a Ethereum ganha mais de 5% e é negociada acima do nível dos 2300 dólares.



Hoje recebemos também os resultados de várias grandes instituições financeiras dos EUA , que, no geral, revelaram um início sólido da época de resultados, embora as reações do mercado tenham sido mistas.



, que, no geral, revelaram um início sólido da época de resultados, embora as reações do mercado tenham sido mistas. A BlackRock registou um forte crescimento dos resultados , apoiado por entradas robustas nos seus fundos e por um desempenho sólido na gestão de ativos e em soluções de investimento.



, apoiado por entradas robustas nos seus fundos e por um desempenho sólido na gestão de ativos e em soluções de investimento. O JPMorgan também apresentou resultados muito sólidos , superando mais uma vez as expectativas com receitas recorde e um desempenho sólido na banca de investimento e na negociação. No entanto, alguns indicadores, como a margem de juro líquida e uma perspetiva mais cautelosa para as receitas de juros, moderaram ligeiramente o entusiasmo dos investidores.



, superando mais uma vez as expectativas com receitas recorde e um desempenho sólido na banca de investimento e na negociação. No entanto, alguns indicadores, como a margem de juro líquida e uma perspetiva mais cautelosa para as receitas de juros, moderaram ligeiramente o entusiasmo dos investidores. O Wells Fargo, por outro lado, divulgou resultados fracos que desapontaram o mercado. Apesar de alguns sinais de estabilização, receitas mais fracas e preocupações com a qualidade dos resultados levaram a uma avaliação negativa do relatório.

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