Resumo diário: Os semicondutores estão a dominar Wall Street

EUA A sessão de quinta-feira em Wall Street começou com fortes quedas, chegando por vezes a aproximar-se dos 3% no NASDAQ 100. A pressão de venda foi diminuindo com o passar do tempo e as perdas reduziram-se para cerca de 1% nos principais índices. O US500 registou uma descida de cerca de 0,6% e o US100 de 1%. O US30 e o US2000 estão a apresentar um desempenho melhor, com valorizações em alta de cerca de 0,2%. A clara divergência entre os índices aponta para uma natureza concentrada das preocupações do mercado. O foco está nas empresas de hiperescala e SaaS; o facto de estas empresas representarem mais de metade dos principais índices é negativo para a cotação do mercado em geral. O JPMorgan aponta também para a desalavancagem por parte dos investidores de retalho; este movimento é particularmente intenso nas ações do setor tecnológico.

O mercado considera que o conflito no Irão está praticamente terminado, o que se reflete nos preços. Estão em curso os trabalhos para assinar um acordo final, tendo ambas as partes até 21 de agosto para o fazer.

Micron (MU.US): O fabricante de memórias apresentou resultados fenomenais; a ação subiu 20% na abertura, reduzindo o crescimento para 10% à medida que a sessão avança. A empresa gerou 41,46 mil milhões de dólares em receitas e um lucro por ação (EPS) de 25,11 dólares, o que representa um aumento superior a 100% em relação ao trimestre anterior e fica mais de uma dúzia de por cento acima da mediana das expectativas do mercado. Os resultados sólidos estão também a apoiar outros produtores do setor. Uma potencial preocupação é que novos aumentos hiperbólicos nos preços das memórias sinalizem uma pressão crescente sobre os orçamentos de investimento das empresas de hiperescala, o que pesa sobre o mercado em geral.

O otimismo em relação aos semicondutores está também a impulsionar a Qualcomm, que prevê 15 mil milhões de dólares em vendas no segmento de centros de dados, o que fez com que as ações subissem 8%.

BlackBerry (BB.US): A empresa divulgou orientações otimistas para o final do ano, com a receita a dever ser sustentada pelos gastos em infraestruturas. As ações subiram 7%.

Wendy’s (WEN.US): A empresa continua a recuperar dos mínimos de valorização, impulsionada por uma onda de compras por parte de investidores particulares, num clima de otimismo quanto ao desempenho futuro de uma nova «ação meme». As ações registam uma subida de cerca de 10%.

IBM (IBM.US): A empresa apresentou o primeiro protótipo de chip que utiliza tecnologia inferior a 1 nm.

Apple (AAPL.US): A empresa aumentou os preços dos produtos, alegando uma escassez significativa de chips de memória, pelos quais o setor da eletrónica de consumo tem de competir com os centros de dados de IA. O mercado antecipa uma potencial pressão sobre as margens e/ou uma redução das vendas; as ações registaram uma queda de cerca de 5%. A inflação do PCE subiu para 4,1%, em linha com as expectativas do mercado. Isto não deverá afetar drasticamente a trajetória das taxas de juro já descontada nos EUA. Vale a pena notar que a inflação subjacente do PCE não só é significativamente mais baixa, como também se estabilizou mais cedo, o que pode sugerir que o aumento dos preços é temporário.

O crescimento económico surpreendeu positivamente: o PIB dos EUA (1.º trimestre) subiu 2,1%, contra os 1,6% esperados.

Os salários e as despesas pessoais também aumentaram 0,7%.

Os pedidos de subsídio de desemprego mantiveram-se acima dos 200 mil, mas ficaram abaixo das expectativas.

As preocupações podem estar relacionadas com as despesas de consumo e as encomendas de bens duradouros, que ficaram claramente abaixo das expectativas. Europa Os índices europeus registam ganhos moderados, impulsionados principalmente pela queda acentuada dos preços do petróleo. Os ganhos variam entre 0,5% e 1,2%, com a Alemanha a liderar. O DE40 subiu mais de 1,2%.

O otimismo no setor dos semicondutores está também a repercutir-se na Europa. A ASML Holding e a Infineon Technologies registam subidas significativas, de cerca de 3%. Dados macroeconómicos, Europa, O crescimento económico de Espanha situou-se nos 2,7% em termos homólogos, em linha com as expectativas do mercado.

Forex No mercado cambial, a libra está a liderar as valorizações. Isto segue a trajetória já descontada pelo mercado de uma transferência de poder após a demissão de Keir Starmer. Andy Burnham é o favorito. A libra está a valorizar-se cerca de 0,2% face ao dólar e ao iene.

As moedas da Nova Zelândia e da Austrália também estão a valorizar-se após um aumento surpreendente do emprego na Austrália. O dólar australiano e o dólar neozelandês registam uma subida de cerca de 0,2% face ao dólar americano. Matérias-primas Entre as matérias-primas agrícolas, o cacau está a registar fortes ganhos. A subida de quase 5% é impulsionada por preocupações com as próximas colheitas na África Ocidental.

As matérias-primas energéticas registam ligeiros ganhos; o petróleo subiu 2%. Apesar das ameaças do Iraque de abandonar a OPEP para aumentar a produção, outra grande queda nos inventários de petróleo dos EUA compensa esse impacto. O Brent regressa aos 75 dólares por barril.

Os sólidos dados económicos dos EUA estão a apoiar os metais industriais; o cobre subiu 2%. Entre os metais preciosos, a prata subiu mais de 1%. Criptomoedas O mercado das criptomoedas está a mostrar sinais crescentes de fraqueza e/ou de uma possível quebra. O Bitcoin cai abaixo dos 60 000 dólares. O Ethereum perde mais de 3% e desce para cerca de 1 560 dólares. O Solana desce para 66 dólares.



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