O principal fator que influencia a volatilidade
O tema dominante da sessão foi a situação em rápida evolução em torno do Estreito de Ormuz e as negociações dos EUA com o Irão. De manhã, os mercados subiram numa onda de otimismo na sequência de notícias da Axios de que as partes estavam prestes a chegar a um acordo sobre um memorando de paz de uma página com 14 pontos; no entanto, à tarde, surgiram novos sinais de escalada: um representante anónimo do governo dos EUA confirmou que, caso Trump regressasse da China sem um acordo, a opção militar voltaria a estar em cima da mesa. A Arábia Saudita e o Kuwait levantaram as restrições ao uso das suas bases e do seu espaço aéreo pelas forças armadas dos EUA, abrindo caminho para o reinício da Operação «Project Freedom» ainda esta semana, o que provocou uma forte recuperação dos preços do petróleo e anulou as perdas anteriores.
Geopolítica
A administração Trump está a retomar a operação de escolta de navios comerciais através do Estreito de Ormuz, com apoio aéreo e naval, após a Arábia Saudita e o Kuwait terem levantado o bloqueio ao acesso às suas bases. O Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano confirmou que Teerão está a analisar a proposta dos EUA, mas o país ainda não deu uma resposta formal, e questões fundamentais relativas ao enriquecimento de urânio continuam por resolver. Está agendada para a próxima semana uma reunião entre Trump e Xi Jinping, na qual serão discutidas as tarifas, Taiwan e as sanções aos chips chineses, o que representa uma fonte adicional de incerteza geopolítica.
Índices
O S&P 500 atingiu novos máximos históricos intradiários durante a sessão, mas encerrou o dia com uma queda de cerca de 0,3%, enquanto o Dow Jones perdeu mais de 260 pontos, ou cerca de 0,5%. O Nasdaq Composite também atingiu um novo máximo histórico durante o dia, mas encerrou as negociações perto de níveis neutros, apoiado por um setor tecnológico forte e pelo segmento de IA. O índice SOX (semicondutores) já valorizou mais de 60% este ano, confirmando que a tecnologia continua a ser o líder do mercado em geral. Os índices europeus tiveram um desempenho significativamente pior: o DE40 caiu 1,84%, o ITA40 desceu 1,96% e o EU50 registou uma queda de 1,98%.
Ações
A Datadog (DDOG) registou uma subida superior a 22 % na sequência da divulgação dos seus resultados: a receita aumentou 32 % em relação ao ano anterior, atingindo um valor recorde no primeiro trimestre de mais de mil milhões de dólares, e a empresa elevou a sua previsão de receita para o ano inteiro para 4,30 mil milhões de dólares, em comparação com a estimativa consensual de 4,10 mil milhões de dólares. A Fortinet (FTNT) valorizou mais de 15% após elevar a sua previsão de faturação para o ano inteiro para 8,8/9,1 mil milhões de dólares, o que o mercado interpretou como uma confirmação da resiliência dos gastos das empresas em cibersegurança. A McDonald’s (MCD) superou o consenso tanto no EPS (2,83 dólares frente aos 2,75 dólares esperados) como na receita (6,52 mil milhões de dólares, um aumento de 9,4% em termos homólogos); no entanto, o indicador-chave das vendas comparáveis globais (+3,8%) foi ligeiramente decepcionante, e o crescimento foi impulsionado principalmente por valores de encomendas mais elevados, em vez do tráfego de clientes, o que compensou os ganhos iniciais superiores a 3%. Por outro lado, a Whirlpool (WHR, aprox. 18%), que reduziu drasticamente a sua previsão de EPS para o ano inteiro de 6,00 dólares para 3,00/3,50 dólares, citando explicitamente a guerra com o Irão como a causa da queda recessiva na procura, e a Shake Shack (SHAK, aprox. 17%) com resultados claramente decepcionantes no primeiro trimestre.
Moedas
O Índice do Dólar dos EUA (USDIDX) manteve-se praticamente inalterado, registando uma subida mínima de 0,10%, enquanto o par EUR/USD caiu 0,04%, para cerca de 1,1744. O par USDJPY valorizou 0,36%, para 156,79, refletindo uma procura moderada pelo dólar num contexto de incerteza acrescida. O zloty reagiu fortemente ao tom hawkish de Glapiński: declarações firmes sobre a crescente probabilidade de subidas das taxas reforçaram a tendência de descida do EURPLN, que rompeu o suporte em 4,2270, enquanto o par USDPLN se manteve próximo de 3,6001.
Matérias-primas
Os preços do petróleo bruto têm vivido uma montanha-russa: o WTI tinha caído anteriormente mais de 5% devido às esperanças de um acordo de paz, mas na sequência de notícias sobre o reinício do «Projeto Liberdade» e a revogação da decisão pela Arábia Saudita e pelo Kuwait, recuperou acentuadamente e voltou a situar-se acima dos 95 dólares por barril (WTI) e dos 100 dólares (Brent). Assistimos hoje a um padrão semelhante com a Prata e o Ouro, que estão agora a perder os ganhos alcançados após fortes subidas. Os movimentos futuros dependerão da trajetória das negociações entre os EUA e o Irão.
Criptomoedas
O Bitcoin registou uma queda superior a 2,11% ao longo do dia, sendo negociado a cerca de 79 716 dólares, refletindo o aumento geral da aversão ao risco verificado durante a tarde, associado à escalada das tensões em torno do Estreito de Ormuz.
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