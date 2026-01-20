Tensões EUA–Europa puxam “sell-off”; dólar cai e ouro dispara Os futuros dos índices norte-americanos estão a fechar principalmente com perdas, pressionados por uma ampla onda de vendas em resposta ao aumento das tensões entre os EUA e a Europa. O S&P 500 lidera a queda (US500: -0,8%), com o Nasdaq e o DJIA a cair apenas ligeiramente menos (US30, US100: -0,6%).



O ouro está a ganhar 1,9%, para $4.760, enquanto a prata está a adicionar um modesto 0,2%, para $94,45. O NATGAS saltou quase 10% devido às previsões meteorológicas abaixo do esperado para os EUA. Os preços do petróleo também continuam a sua recuperação: o Brent subiu 1%, enquanto o WTI adicionou 1,4%.

