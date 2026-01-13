Resumo do dia: Dólar domina o FX depois de possibilidade dos EUA intervirem no Irão (13.01.2026)

Os índices norte-americanos estão a encerrar a sessão em baixa, em grande parte devido à crescente incerteza geopolítica e aos comentários hawkish do presidente do Fed de St. Louis (US500: -0,3%; US100: -0,25%, US30: -0,65%). O setor financeiro e as empresas de software/serviços de TI estão sob maior pressão. O único índice a apresentar ganhos é o de pequena capitalização (US2000: +0,4%), que foi o que mais se beneficiou da inflação subjacente abaixo do esperado.

O USA Today noticiou, citando um funcionário da Casa Branca, que uma “operação na Gronelândia poderia ocorrer dentro de semanas ou meses”. De acordo com a reportagem, a principal proposta de Trump seria a compra da ilha rica em minerais, embora outras soluções diplomáticas também estejam em discussão.



Numa publicação nas redes sociais, Trump encorajou os iranianos a continuarem a protestar, acrescentando que «a ajuda está a caminho». O presidente dos EUA também sugeriu que os aliados dos EUA deveriam abandonar o Irão. De acordo com uma reportagem da Axios, o enviado especial de Trump para o Médio Oriente, Steve Witkoff, teria se encontrado com o filho exilado do último xá do Irão, o príncipe Reza Pahlavi.

As ações do JPMorgan Chase estão a perder 3,6% após a divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2025. O banco reportou uma queda no lucro do quarto trimestre para 13 mil milhões de dólares (-7% em relação ao ano anterior; US$ 4,63 por ação) devido a uma reserva de 2,2 mil milhões de dólares relacionada à aquisição do Apple Card.

Excluindo essa despesa, o lucro teria subido de mil milhões de dólares para mil milhões de dólares (US$ 5,23 por ação), impulsionado principalmente pelos resultados do setor de negociação. Os resultados do banco de investimento ficaram abaixo das expectativas. Os dados da inflação do IPC dos EUA para dezembro ficaram em grande parte em linha com as expectativas do mercado. A inflação do IPC mensal ficou em 0,3%, enquanto a inflação básica mensal ficou abaixo da previsão, em 0,2%, sinalizando uma ligeira desaceleração na pressão dos preços. Em termos anuais, o IPC manteve-se estável em 2,7%, enquanto a inflação subjacente caiu de 2,7% para 2,6%. Os futuros dos índices europeus estão a ser negociados principalmente em terreno negativo. O índice ITA40 registou as maiores perdas (-0,6%), enquanto as ações espanholas resistiram ao pessimismo (SPA35: +0,3%). O DE40 e o FRA40 caíram aproximadamente 0,2%. O dólar está a dominar a sessão cambial (USDIDX: +0,2%), apoiado pela incerteza geopolítica e pelos comentários hawkish de Musalem. A moeda mais fraca do G10 é o iene, pressionado por relatos de que o primeiro-ministro do Japão está a considerar dissolver o parlamento (USDJPY: +0,6%).

O EURUSD está a perder 0,15%, para 1,165.

Os metais preciosos continuam a valorizar devido às tensões geopolíticas. A prata superou o grupo, ganhando até 2,1%, para US$ 87,50. O ouro está a ser negociado estável, a US$ 4.600.

O petróleo Brent e o WTI continuam a sua recuperação, subindo 2,1% e 2,4%, respetivamente. O contrato NATGAS também está em alta (+1,35%).

Prevalece hoje um otimismo generalizado nas criptomoedas. O Bitcoin está a subir 2,7%, para 93 680 dólares, enquanto o Ethereum sobe 3,6%, para 3207 dólares.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.