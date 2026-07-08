Resumo do dia - Escalada no médio Oriente e minutas da FOMC marcam o dia

🌍 Geopolítica e conflito no Golfo Pérsico O Presidente Donald Trump anunciou o fim oficial do cessar-fogo com o Irão durante a cimeira da NATO em Ancara, referindo-se ao acordo anterior como uma «perda de tempo» e às autoridades iranianas como «mentirosas».

As forças norte-americanas levaram a cabo um ataque retaliatório em grande escala contra mais de 80 alvos em território iraniano (incluindo defesas aéreas), em resposta aos ataques dirigidos a navios comerciais no Estreito de Ormuz.

em território iraniano (incluindo defesas aéreas), em resposta aos ataques dirigidos a navios comerciais no Estreito de Ormuz. O Irão violou diretamente os termos do memorando temporário de 60 dias celebrado no mês passado, que garantia a passagem segura e livre dos navios em troca da suspensão das sanções dos EUA e do início de negociações sobre o programa nuclear. O ataque do Irão envolveu pelo menos três embarcações comerciais, incluindo um navio-tanque de gás natural liquefeito (GNL). Teerão respondeu à retaliação com outra onda de ataques, desta vez visando locais no Bahrein e no Kuwait.

celebrado no mês passado, que garantia a passagem segura e livre dos navios em troca da suspensão das sanções dos EUA e do início de negociações sobre o programa nuclear. O ataque do Irão envolveu pelo menos três embarcações comerciais, incluindo um navio-tanque de gás natural liquefeito (GNL). Teerão respondeu à retaliação com outra onda de ataques, desta vez visando locais no Bahrein e no Kuwait. Washington restabeleceu imediatamente as sanções totais ao comércio global de petróleo iraniano, revogando as isenções anteriores.

Donald Trump sinalizou o reinício do bloqueio portuário, o que intensifica os receios do mercado quanto a um regresso a uma guerra em grande escala.

Durante a cimeira da NATO em Ancara, Trump anunciou possíveis novos ataques aéreos contra o Irão e apontou para uma potencial volatilidade no mercado petrolífero a curto prazo, prevendo simultaneamente quedas significativas a longo prazo. Trump indicou que, ao mesmo tempo, não espera uma guerra em grande escala.

O petróleo continuou hoje a registar fortes ganhos, com o Brent a testar o nível dos 80 dólares por barril, enquanto o WTI subiu para 75 dólares por barril. 📊 Mercado Bolsista: Índices e Mercado Acionista Os mercados bolsistas globais registaram quedas significativas. O capital retirou-se das posições de risco nas bolsas de Nova Iorque, Londres e Tóquio.

O US500 recuou 0,4%, enquanto o índice tecnológico US100 quase eliminou toda a queda, o que esteve relacionado com o tom positivo das notícias de que a China irá permitir que as principais empresas de IA adquiram chips H200.

Na Europa, as quedas foram muito acentuadas pela segunda sessão consecutiva, tendo os principais índices de referência registado perdas entre 1,5% e 2% (DE40 e SPA35).

Apesar da recente onda de vendas de empresas ligadas à memória, observámos hoje uma recuperação em entidades como a SanDisk ou a Applied Materials.

A chinesa Alibaba registou hoje uma forte recuperação, antecipando resultados financeiros mais sólidos e o possível interesse dos investidores em investir em empresas relacionadas com a IA a preços mais acessíveis. As ações da empresa recuperaram hoje até 10%. 🛢️ Matérias-primas e Energia Os preços do petróleo registaram um forte aumento, de até 7%, nas últimas 24 horas e de cerca de 3% desde o início da sessão de hoje. Os ganhos foram parcialmente anulados depois de Trump ter indicado que não espera uma guerra em grande escala e que não irá impedir potenciais negociações.

A curva de futuros do petróleo passou para um profundo «backwardation», ilustrando uma mudança drástica nos preços na parte de curto prazo da curva. É visível um forte alargamento dos spreads de calendário, embora o seu valor continue abaixo do nível de 1,00 USD .

. O mercado está a pagar um prémio avultado pela entrega física imediata, enquanto há apenas uma semana se registava uma estrutura de «contango», desencadeada pela aceleração das entregas provenientes do Médio Oriente.

Os stocks de petróleo bruto aumentaram inesperadamente em 3 milhões de barris, mas, ao mesmo tempo, assistimos a uma queda massiva nos stocks de produtos petrolíferos. As reservas estratégicas nos EUA continuam a diminuir para níveis inferiores aos 320 milhões de barris.

Os preços spot do ouro caíram até 1,5%, para um valor inferior a 4050 USD por onça. Posteriormente, verificou-se uma ligeira recuperação. 💰 Macroeconomia, Moedas e Obrigações O regresso da ameaça geopolítica atualizou o risco de inflação a nível global, devido a potenciais interrupções nas cadeias de abastecimento energético.

Os mercados monetários começaram a descontar maciçamente um cenário de linha dura, aumentando drasticamente a probabilidade de a Reserva Federal aumentar as taxas de juro em outubro .

. As atas do FOMC revelam que as preocupações com a inflação são reais e que a maioria dos membros da Reserva Federal vê motivos para ajustar a política monetária caso o pior cenário de aumentos de preços se concretize.

Ao mesmo tempo, convém recordar que a Reserva Federal está a reduzir a sua comunicação e que as decisões serão menos previsíveis.

Apesar do risco decorrente da geopolítica, o EURUSD está hoje a recuperar e estão a ser testadas máximas locais em torno de 1,1430, na sequência das atas do FOMC.

Por outro lado, o USDJPY prossegue os seus ganhos e está a testar os 162,5. 🪙 Criptomoedas O mercado de ativos digitais viu-se sob forte pressão de venda, em resultado da retirada geral dos investidores dos ativos de risco.

A Bitcoin (BTC) registou uma descida de 1,8% , caindo para uma cotação de 62 200 USD .

, caindo para uma cotação de . O preço da Ethereum (ETH) caiu 1,7%, levando as cotações da segunda maior criptomoeda ao nível de 1 736 USD.

Vítor Madeira Analista XTB Vítor Madeira é economista e responsável pela área de Research na XTB Portugal, com uma forte paixão pelos mercados financeiros. Dedica-se à produção de análises aprofundadas, focadas na identificação de tendências e oportunidades de investimento nas várias classes de ativos. Com vasta experiência em trading e especialização em análise técnica e fundamental, destaca-se pela capacidade de transformar informação complexa em insights claros, acessíveis e práticos para os investidores, tendo como principal foco o trading de ações. Concluiu recentemente com sucesso o Nível I do CFA e encontra-se atualmente a preparar o Nível II. O seu trabalho contribui para decisões de investimento mais informadas, reforçando a missão da XTB de promover conhecimento financeiro rigoroso e confiável. Mais sobre o analista

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