Resumo do dia: Inflação abaixo do esperado enfraquece o dólar e revitaliza os ganhos no ouro e nos indíces

📊 Macroeconomia e Bancos Centrais A publicação mais importante de hoje foi a inflação do IPC dos EUA relativa a junho , que apresentou um valor significativamente inferior às expectativas do mercado .

, que apresentou um . A taxa de inflação desceu para 3,5% em termos homólogos , face ao nível anterior de 4,2% em termos homólogos, com as previsões do mercado a apontarem para 3,8% em termos homólogos. Numa base mensal, os preços registaram uma descida de 0,4% em termos mensais, o que representa a maior queda mensal desde 2020. Entretanto, a inflação subjacente anual desceu para 2,6% em termos homólogos , face aos 2,9% em termos homólogos, revelando-se também inferior às expectativas do mercado.

, face ao nível anterior de 4,2% em termos homólogos, com as previsões do mercado a apontarem para 3,8% em termos homólogos. Numa base mensal, os preços registaram uma descida de 0,4% em termos mensais, o que representa a maior queda mensal desde 2020. Entretanto, , face aos 2,9% em termos homólogos, revelando-se também inferior às expectativas do mercado. Durante uma audiência perante o Congresso dos EUA, Kevin Warsh delineou o seu plano para alterações na comunicação da Reserva Federal (Fed) e indicou que a principal tarefa do banco central é fazer com que a inflação regresse à meta, após mais de 60 meses a manter-se continuamente acima do nível de 2%.

A ausência de declarações concretas e de tom mais restritivo, indicando que as taxas de juro estão atualmente demasiado baixas para que a inflação regresse à meta, faz com que a posição atual de Warsh pareça um pouco mais ambígua do que durante a sua primeira reunião.

Warsh salientou a necessidade de alterações na comunicação e na forma como a inflação, o mercado de trabalho e o crescimento económico global são percebidos.

Referiu ainda que a missão de restaurar a estabilidade dos preços ainda não terminou, embora tenha admitido que o próprio valor do IPC de junho pareça positivo. 💱 Moedas Em resposta à queda da inflação, o par de moedas EURUSD subiu aproximadamente 50 pips a partir do nível de 1,1400. Parte deste movimento ascendente foi posteriormente anulado durante o depoimento de Kevin Warsh perante o Congresso dos EUA. 🌍 Geopolítica Uma nova escalada da situação no Médio Oriente significa que os receios de um ressurgimento da inflação permanecem constantemente vivos. Embora os preços do petróleo bruto tenham subido de forma muito acentuada no início da sessão de hoje, dando continuidade aos ganhos acentuados registados desde o início da semana, o mercado está longe do nível de preocupação que prevaleceu em março e abril.

Os Estados Unidos levaram a cabo o seu terceiro ataque com mísseis consecutivo , que visava limitar a capacidade do Irão de atacar navios comerciais no Estreito de Ormuz .

, que visava limitar a capacidade do Irão de atacar navios comerciais . Donald Trump declarou que o Estreito de Ormuz permanece aberto e que os Estados Unidos serão os seus garantes de segurança, apesar de o Irão já ter levado a cabo ataques abertos contra superpetroleiros.

Trump desistiu da ideia de impor uma taxa de 20% para garantias de segurança no Estreito de Ormuz, anunciando ao mesmo tempo que esta questão seria resolvida através de investimentos e novos acordos comerciais com os países do Golfo Pérsico. 🛢️ Matérias-primas Os preços do petróleo bruto estão a recuar em relação aos máximos de hoje, que, no caso do Brent, foram de 87,5 dólares por barril, e, no caso do WTI, atingiram os 81,5 dólares por barril. Atualmente, os preços estão a corrigir-se para os 85 e 79 dólares por barril, respetivamente.

O preço do ouro recuperou de forma dinâmica em quase 100 dólares por onça a partir do nível dos 4000 dólares, atingindo atualmente cotações em torno dos 4060 dólares por onça . Vale a pena referir que um desafio crescente para os EUA é o défice massivo, o qual, à medida que os receios de inflação se dissipam, poderá desencadear uma procura adicional de ouro, que já está a atrair um interesse crescente por parte dos especuladores no mercado de futuros.

a partir do nível dos 4000 dólares, . Vale a pena referir que um desafio crescente para os EUA é o défice massivo, o qual, à medida que os receios de inflação se dissipam, poderá desencadear uma procura adicional de ouro, que já está a atrair um interesse crescente por parte dos especuladores no mercado de futuros. Os preços do cacau continuam a subir durante as negociações de hoje, apesar de uma correção recente, e estão novamente a aproximar-se da barreira dos 6000 dólares por tonelada. Os investidores neste mercado receiam dados de transformação ainda mais fracos, que serão publicados esta quinta-feira. 📈 Mercado Bolsista A queda da inflação e a melhoria do sentimento do mercado conduziram hoje a uma clara recuperação no mercado bolsista. Os futuros do S&P 500 (US500) estão a subir mais de 0,4%, enquanto os futuros do Nasdaq 100 (US100), do setor tecnológico, registam ganhos de até 1,3% . Vale a pena destacar que o índice US100 está a apenas 3% dos seus máximos históricos, enquanto o US500 está a apenas 0,5% do seu recorde .

. Vale a pena destacar que . Os mercados bolsistas europeus registaram hoje ganhos moderados na ordem dos 0,3–0,6%. Entre os principais índices europeus, o WIG20 polaco destacou-se claramente, com um ganho de cerca de 1%. 🏢 Empresas e Resultados Financeiros A época de divulgação dos resultados financeiros teve início não oficial em Wall Street, liderada pelas maiores instituições financeiras americanas. As ações da Goldman Sachs estão a valorizar-se quase 8% hoje, depois de o banco ter superado em 45% as previsões do mercado para o lucro por ação (EPS) e ter apresentado receitas líquidas superiores a 20 mil milhões de dólares.

e ter apresentado receitas líquidas superiores a 20 mil milhões de dólares. O JPMorgan, o Bank of America e o Wells Fargo também apresentaram resultados superiores às expectativas do mercado, o que os investidores interpretaram como um sinal positivo da saúde económica e da procura de crédito nos EUA. A atenção do mercado centrou-se principalmente nos resultados dos departamentos de negociação e investimento, bem como nos comentários relativos à qualidade da carteira de crédito e às perspetivas para o segundo semestre do ano. Vale a pena referir que o Bank of America registou receitas recorde na negociação de ações, enquanto o JPMorgan desiludiu com previsões que apontam para custos mais elevados.

O otimismo no setor tecnológico foi atenuado pelos resultados financeiros preliminares da IBM, o que suscitou preocupações quanto à saúde dos fornecedores de software. A IBM registou receitas de 17,2 mil milhões de dólares (contra os 17,8 mil milhões de dólares previstos) e um lucro por ação (EPS) de 2,93 dólares (com um consenso de 3 dólares). Na sequência de fortes ganhos nos últimos trimestres, as ações da IBM desvalorizaram-se hoje em 25%, marcando a maior queda num único dia da empresa desde o rebentamento da bolha das «dot-com» .

. A forte onda de vendas na IBM traduziu-se em quedas para outros gigantes do setor, como a Microsoft, cujas ações perderam até 3% durante o dia (por fim, esta perda foi reduzida para 1%).

A IBM declarou num comunicado oficial que os clientes empresariais estão a reduzir significativamente as despesas com software, o que levou a uma onda de vendas noutras empresas deste setor. As quedas nas cotações de empresas como a Accenture, a Cognizant, a ServiceNow, a Salesforce, a Workday e a Adobe variaram hoje entre 3% e 8%.

Vítor Madeira Analista XTB Vítor Madeira é economista e responsável pela área de Research na XTB Portugal, com uma forte paixão pelos mercados financeiros. Dedica-se à produção de análises aprofundadas, focadas na identificação de tendências e oportunidades de investimento nas várias classes de ativos. Com vasta experiência em trading e especialização em análise técnica e fundamental, destaca-se pela capacidade de transformar informação complexa em insights claros, acessíveis e práticos para os investidores, tendo como principal foco o trading de ações. Concluiu recentemente com sucesso o Nível I do CFA e encontra-se atualmente a preparar o Nível II. O seu trabalho contribui para decisões de investimento mais informadas, reforçando a missão da XTB de promover conhecimento financeiro rigoroso e confiável. Mais sobre o analista

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.