Resumo do dia: Medo volta aos mercados. Trump volta a mexer com os mercados

Os mercados americanos não estão a negociar hoje devido a um feriado, mas os movimentos de capital ainda podem ser acompanhados no mercado de futuros, e há muito a ser observado. Trump intensificou a sua retórica em relação à Europa e à Gronelândia, ameaçando aplicar tarifas de 10% sobre produtos de países europeus que decidiram enviar tropas para a ilha. As maiores perdas são observadas no US100, onde as perdas excedem 1%. O US500 e o US2000 permanecem em torno de 1%. O US30 está a apresentar um desempenho melhor, com perdas limitadas a 0,8%.

No entanto, esta não é a conclusão da reação às declarações do presidente dos EUA. O «prazo» está a aproximar-se em relação aos cortes nas taxas de juro dos cartões de crédito esperados por Donald Trump, aos quais os operadores e os bancos não estão dispostos a aderir. As ações dos bancos comerciais e de outras instituições de crédito ou pagamento estão sob pressão.

Perdas significativas encerraram a sessão na Europa, com o mercado a precificar cenários potenciais de confronto económico entre a Europa e os EUA. As maiores perdas são observadas pelos fabricantes de automóveis, e algumas empresas de tecnologia europeias também estão a perder. O crescimento é observado principalmente nas empresas de defesa. As maiores perdas são observadas pelo CAC40, com contratos a perder até 1,9%. O AEX holandês também está a apresentar um desempenho fraco. Os contratos no DAX e no FTSE MIA limitam as quedas abaixo de 1,5%. Espanha e Polónia estão a apresentar um desempenho relativamente bom. Os contratos nos principais índices estão a perder apenas 0,4% e 0,2% hoje.

O mercado de ações francês está sob pressão não apenas do exterior, mas também localmente. Um mecanismo de «emergência» na constituição foi usado para a aprovação temporária do orçamento, o que afeta negativamente o sentimento dos investidores.

O euro está a reagir às tensões com aumentos significativos. O euro está a valorizar em relação ao dólar em mais de 0,5%. Também se observam aumentos no franco suíço e na libra esterlina.

A disputa entre os EUA e a Europa permite que os metais preciosos ampliem os seus ganhos. A prata está a subir mais de 5% e a regressar ao nível de 94 dólares. O ouro está a subir 2%, aproximando-se dos 4700 dólares.

O petróleo permanece estável em torno do nível de US$ 59 no petróleo bruto WTI. Ocorreu uma explosão nas avaliações dos contratos NATGAS, onde o preço subiu até 16% e, em alguns lugares, os aumentos chegaram a 20%. Este é o resultado da redução da produção, baixos stocks e geadas repentinas que mudaram rápida e fundamentalmente a situação do mercado.

A incerteza e a volatilidade estão a atingir o mercado de criptomoedas com força redobrada, onde se observa uma ampla onda de vendas. O Bitcoin está a cair mais de 2,5%, parando no nível de US$ 92.800. O Ethereum está a ter um desempenho pior, desvalorizando mais de 4% e atingindo o nível de US$ 3.200.

