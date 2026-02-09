Estamos a aproximar-nos lentamente do final da primeira sessão desta semana nos mercados financeiros.

- O sentimento melhorou significativamente no final do dia na Europa e durante a segunda fase da sessão de Wall Street. O contrato US100 subiu quase 1%, enquanto o US500 e o US2000 subiram 0,7% e 0,8%, respetivamente.

- Os ganhos de hoje são impulsionados principalmente por empresas de tecnologia de grande capitalização. As ações de empresas como Oracle, Palantir e Applovin estão a valorizar entre +5% e +15%. Ao mesmo tempo, a Nvidia está a subir 3% e a Broadcom 4%.

- As ações da Hims & Hers (HIMS) estão sob forte pressão hoje devido ao efeito cumulativo da investigação da FDA/HHS sobre medicamentos combinados GLP-1 e ao processo judicial da Novo Nordisk sobre uma “cópia” oral do Wegovy, enquanto as ações da Novo Nordisk estão a recuperar devido à percepção da limitação dos medicamentos combinados GLP-1 e ao processo judicial da Novo Nordisk sobre uma “cópia” oral do Wegovy. enquanto as ações da Novo Nordisk estão a recuperar devido à perceção da limitação da investigação da FDA/HHS sobre os medicamentos combinados GLP-1 e ao processo judicial da Novo Nordisk sobre uma «cópia» oral do Wegovy, enquanto as ações da Novo Nordisk estão a recuperar devido à perceção da redução da concorrência de preparações mais baratas e à anunciada recompra de ações no valor de até 15 mil milhões de coroas dinamarquesas.

- O índice Stoxx 600 ganhou 0,7% e permanece em níveis historicamente recordes. Ao mesmo tempo, o índice alemão DAX ganhou 1,15% e o índice britânico UK100 recuperou as perdas iniciais e subiu 0,15%.

- As ações da STMicroelectronics (STM) subiram mais de 8% na sessão de negociação de hoje, após o anúncio de uma expansão significativa da sua parceria com a Amazon Web Services (AWS). O novo acordo posiciona a STM como fornecedora estratégica de semicondutores para a infraestrutura em nuvem e centros de dados da AWS, abrangendo microcontroladores, circuitos analógicos e ferramentas de suporte ao design de chips.

- O evento mais importante do dia no mercado polaco continua a ser a notícia relativa à InPost. Embora a empresa não esteja cotada na bolsa de valores polaca, as notícias sobre ela estão a gerar um interesse generalizado entre os investidores nacionais. A InPost anunciou uma oferta pública de aquisição planeada, ao abrigo da qual um consórcio internacional de investidores pretende adquirir todas as ações a um preço de 15,60 euros por ação. O consórcio é composto pela Advent International, FedEx, A&R Investments e pelo grupo PPF. O preço oferecido na oferta pública de aquisição é inferior ao nível da oferta pública realizada há alguns anos, o que a administração da empresa explica pela mudança significativa nas condições de mercado que ocorreu desde a oferta pública inicial. Esta informação está a atrair a atenção dos investidores porque diz respeito a uma das empresas polacas mais reconhecidas que opera no setor da logística e do comércio eletrónico e, ao mesmo tempo, mostra como o ambiente para as empresas em crescimento na Europa mudou.

- A chamada «negociação Takaichi» voltou a ser o centro das atenções após a vitória decisiva da coligação da primeira-ministra Sanae Takaichi nas eleições para a Câmara dos Representantes. O LDP conquistou 316 dos 465 assentos e, juntamente com os 36 assentos conquistados pelo partido Ishin, a coligação garantiu uma maioria de dois terços (mais de 310 assentos). Este resultado elimina barreiras legislativas importantes e reforça as expectativas de expansão fiscal, incluindo a proposta de suspensão por dois anos do imposto sobre vendas de 8% sobre alimentos, que os mercados consideram um apoio ao crescimento económico, mas também um desafio à estabilidade das finanças públicas do Japão.

- Os metais preciosos continuam a registar ganhos muito fortes hoje. A PRATA subiu quase 7% em relação ao fecho de sexta-feira e o OURO subiu 2,1%. Ambos os metais estão novamente acima da sua MME de 50 dias.

- O dólar americano está a ter um desempenho muito fraco no mercado Forex. A diferença em relação a outras moedas é muito grande, embora também estejamos a observar uma fraqueza na libra esterlina. Por outro lado, estamos a observar os maiores aumentos no franco suíço e no dólar australiano. O preço do gás natural perdeu mais de 6% no início da semana, caindo 12% em relação ao pico de sexta-feira e testando o suporte em US$ 3,2/MMBtu – as mínimas locais da semana passada.

- Os principais fatores são a melhoria das previsões meteorológicas (o tempo mais quente nos EUA após a onda de frio reduz a procura por aquecimento) e a menor procura industrial, apesar de uma queda de 360 bcf nos inventários, os mesmos ainda estão acima dos níveis do ano passado. Uma quebra abaixo do suporte abriria caminho para a zona de USD 2,8-3,0/MMBtu.