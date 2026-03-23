Resumo do dia: Montanha-russa nos mercados! Sentimento volta a alterar-se!

Os mercados financeiros passaram hoje por uma significativa montanha-russa de sentimentos. O conflito no Médio Oriente continua a agravar-se, e os ânimos estavam exaltados desde o início do dia devido ao prazo do ultimato do presidente Donald Trump ao Irão estar a chegar ao fim.

Desde o início das negociações, os mercados enfrentaram uma forte onda de vendas, uma vez que os investidores se mostravam preocupados com a potencial concretização das ameaças do presidente dos EUA e com uma possível retaliação por parte de Teerão, o que aumentou claramente a aversão ao risco.

A situação alterou-se no início da tarde, pouco antes da abertura da sessão norte-americana. Donald Trump anunciou uma prorrogação de cinco dias do ultimato, invocando conversações construtivas com o Irão. Estas declarações foram rapidamente desmentidas por Teerão, que negou ter qualquer contacto com a administração norte-americana.

Apesar das mensagens contraditórias, os mercados reagiram de forma muito positiva. Os investidores acolheram o cenário de uma desaceleração do conflito, o que levou a uma inversão acentuada dos movimentos anteriores. O petróleo bruto caiu imediatamente para abaixo dos 100 dólares por barril, e o sentimento geral do mercado melhorou significativamente.

A sessão de Wall Street começou com um tom muito otimista . Os mercados acreditaram claramente na narrativa de potenciais negociações de paz, e os principais índices subiram fortemente. O S&P 500 valorizou cerca de 1,7 por cento, o Nasdaq cerca de 1,8 por cento e o Dow Jones quase 2 por cento.

. Os mercados acreditaram claramente na narrativa de potenciais negociações de paz, e os principais índices subiram fortemente. O S&P 500 valorizou cerca de 1,7 por cento, o Nasdaq cerca de 1,8 por cento e o Dow Jones quase 2 por cento. Os mercados europeus também registaram elevada volatilidade. Durante a manhã, predominaram quedas evidentes, mas após os anúncios dos EUA, verificou-se uma forte recuperação. No final do dia, a maioria dos índices fechou em território positivo. O DAX alemão subiu cerca de 1%, o CAC 40 francês cerca de 0,8% e o IBEX 35 espanhol mais de 1%. Apenas o FTSE 100 britânico encerrou a sessão em território negativo.

Durante a manhã, predominaram quedas evidentes, mas após os anúncios dos EUA, verificou-se uma forte recuperação. No final do dia, a maioria dos índices fechou em território positivo. O DAX alemão subiu cerca de 1%, o CAC 40 francês cerca de 0,8% e o IBEX 35 espanhol mais de 1%. Apenas o FTSE 100 britânico encerrou a sessão em território negativo. No mercado de metais preciosos , o ouro continua sob forte pressão. No momento da redação deste artigo, registava uma queda superior a 3% e era negociado abaixo dos 4.500 dólares por onça. A prata teve um desempenho melhor, registando ganhos modestos e testando o nível dos 70 dólares.

, o ouro continua sob forte pressão. No momento da redação deste artigo, registava uma queda superior a 3% e era negociado abaixo dos 4.500 dólares por onça. A prata teve um desempenho melhor, registando ganhos modestos e testando o nível dos 70 dólares. No mercado cambial, o capital está a sair do dólar americano, que está a perder terreno face a outras moedas importantes, refletindo uma melhoria no sentimento global.

o capital está a sair do dólar americano, que está a perder terreno face a outras moedas importantes, refletindo uma melhoria no sentimento global. A melhoria do sentimento é também visível no mercado de criptomoedas . A Bitcoin subiu mais de 3%, testando o nível dos 71 000 dólares, enquanto a Ethereum valorizou cerca de 4% e ultrapassou os 2150 dólares.

. A Bitcoin subiu mais de 3%, testando o nível dos 71 000 dólares, enquanto a Ethereum valorizou cerca de 4% e ultrapassou os 2150 dólares. Fonte: xStation5 Fonte: xStation5

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