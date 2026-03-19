Resumo do dia: Petróleo cai perto de 4%, índices recuperam

A sessão europeia encerrou com perdas acentuadas, com o Euro Stoxx 50 a registar uma queda superior a 2%. O DAX alemão caiu quase 3% ao longo do dia e acumula agora uma queda de cerca de 7% desde o início do ano. Os investidores continuam preocupados com as perspetivas para a economia europeia, num contexto de receios quanto ao crescimento e de preços da energia persistentemente elevados que pesam tanto sobre os consumidores como sobre as indústrias com elevado consumo energético.

Wall Street abriu com perdas moderadas, mas está a recuperar gradualmente e a regressar a território positivo, apoiada por uma retração do petróleo Brent (OIL) de cerca de 111 dólares para pouco menos de 104 dólares por barril. O índice do dólar americano (USDIDX) registou uma queda de quase 0,8%, enquanto as taxas de rendibilidade das obrigações também diminuíram.

Os pedidos semanais de subsídio de desemprego nos EUA caíram para 205 mil, abaixo da previsão de 215 mil e dos 213 mil registados anteriormente. Ao mesmo tempo, o Índice de Produção Industrial da Fed de Filadélfia subiu inesperadamente em fevereiro para acima de 18, em comparação com as expectativas de uma descida para 8, face aos 16,3 registados anteriormente. Entretanto, os pedidos contínuos — considerados um indicador da procura de mão de obra e da facilidade em encontrar um novo emprego — aumentaram em 10 mil, para 1,857 milhões.

O mercado de metais preciosos registou uma forte onda de vendas. O ouro caiu quase 9% numa base semanal, caminhando para a sua pior semana desde 1983. A prata caiu mais de 10% no início do dia, mas recuperou-se após testar um suporte-chave próximo da sua média móvel de 200 dias e está agora a ser negociada com uma queda de cerca de 5%.

As ações da gigante tecnológica chinesa Alibaba registam uma queda de quase 8%, na sequência de uma redução de 66% no lucro líquido em relação ao ano anterior e de receitas dececionantes. Entretanto, as ações da Micron estão a cair quase 4,5%, apesar dos sólidos resultados financeiros.

O BCE manteve as taxas de juro inalteradas em 2%, em linha com as expectativas. O banco observou que o conflito no Médio Oriente aumenta a incerteza e representa riscos tanto de inflação mais elevada como de um crescimento económico mais lento. As projeções de inflação foram ligeiramente revistas em alta, de 2% para 2,1%, enquanto o EUR/USD está a subir fortemente hoje, de cerca de 1,144 para 1,155.

O Banco de Inglaterra também manteve a sua taxa de referência inalterada em 3,75%. Os mercados monetários estão cada vez mais a precificar uma trajetória de política mais restritiva, antecipando agora plenamente um total de 50 pontos base de subidas das taxas até ao final do ano. Fonte: xStation5 PETRÓLEO e US500 (gráficos H1) Fonte: xStation5

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