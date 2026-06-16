Resumo do dia - Petróleo perto do preço antes da guerra começar (16.06.2026)

🛢️ Matérias-primas Os preços do petróleo estão a registar a sua mais longa série de quedas do ano, arrastando os preços para níveis próximos dos mínimos e anulando a maior parte dos ganhos provocados pelo conflito.

estão a registar a sua mais longa série de quedas do ano, arrastando os preços para níveis próximos dos mínimos e anulando a maior parte dos ganhos provocados pelo conflito. O mercado está a sofrer um forte impacto nas cotações dos dois principais índices de referência — o petróleo Brent registou uma queda superior a 5% , descendo para abaixo dos 80 dólares por barril , enquanto o WTI dos EUA desceu para 75 dólares por barril .

registou uma queda superior a , descendo para abaixo dos , enquanto o dos EUA desceu para . Relatórios recentes indicam que os Estados Unidos estão a levantar gradualmente o seu bloqueio naval e deverão permitir o regresso imediato do Irão ao mercado petrolífero, uma medida destinada a aliviar as tensões antes de novas negociações.

A assinatura do acordo está prevista para a próxima sexta-feira, em Genebra, embora os detalhes relativos ao texto completo do memorando ainda não estejam disponíveis.

As instituições de Wall Street reduziram drasticamente as suas previsões. O Morgan Stanley e o Goldman Sachs baixaram significativamente as suas projeções de preços para os próximos trimestres.

reduziram drasticamente as suas previsões. O Morgan Stanley e o Goldman Sachs baixaram significativamente as suas projeções de preços para os próximos trimestres. A oferta poderá regressar mais cedo do que o esperado, uma vez que o Goldman Sachs antecipa que as exportações do Golfo Pérsico irão recuperar para os níveis pré-guerra até ao final de julho.

Esta situação traz um alívio notável aos responsáveis dos bancos centrais, uma vez que a queda dos preços das matérias-primas para os níveis do início de março reduz significativamente as pressões inflacionistas globais.

O ouro continua a sua recuperação, subindo 0,6% para atingir 4 360 dólares por onça. As valorizações dos metais preciosos estão a ser impulsionadas pelo arrefecimento das expectativas de inflação. 📈 Ações e Empresas Após uma recuperação anterior de três dias, os índices bolsistas dos EUA esgotaram claramente o fôlego e permanecem num limbo. Os futuros do S&P 500 e do Nasdaq estão a sofrer uma correção acentuada, com o US500 a perder 0,2% e o US100 a cair mais de 1% .

e o . A SpaceX está a registar uma explosão na sua valorização. As ações da empresa subiram mais 11% na abertura do mercado e, numa perspetiva mais ampla, a empresa registou um aumento superior a 50% desde a sua oferta pública inicial (IPO).

está a registar uma explosão na sua valorização. As ações da empresa subiram mais na abertura do mercado e, numa perspetiva mais ampla, a empresa registou um aumento superior a desde a sua oferta pública inicial (IPO). A empresa de Elon Musk continua a sua corrida de valorização, ultrapassando hoje a Amazon e, por breves instantes, chegando mesmo a ultrapassar a Microsoft, com a capitalização bolsista da SpaceX a atingir o valor astronómico de 2,8 biliões de dólares .

. A empresa está a consolidar a sua posição como a quinta maior potência de Wall Street. Hoje, as ações foram impulsionadas pela notícia da conclusão da aquisição da Cursor no valor de 60 mil milhões de dólares. Teoricamente, isto avalia a Cursor com um rácio P/S de 15. 🏛️ Política Monetária e Bancos Centrais Hoje assistiu-se a uma medida histórica e altamente restritiva na Ásia. O Banco do Japão (BoJ) elevou a sua taxa de juro de referência em 25 pontos base, para 1% .

elevou a sua taxa de juro de referência em . Esta decisão marca um regresso sem precedentes ao passado, representando o nível mais elevado das taxas de juro no Japão desde a década de 1990.

A reação imediata do mercado à decisão do BoJ foi volátil. O iene japonês perdeu completamente os ganhos registados anteriormente, enquanto os preços das obrigações do governo local caíram. O USDJPY aproxima-se novamente do nível de 160,5 — um limiar que, no passado, desencadeou intervenções cambiais.

aproxima-se novamente do nível de — um limiar que, no passado, desencadeou intervenções cambiais. O B Banco da Reserva da Austrália (RBA) B adotou uma abordagem completamente diferente, mantendo as taxas de juro inalteradas pela primeira vez este ano. O par AUD/USD está a valorizar-se hoje.

B adotou uma abordagem completamente diferente, mantendo as taxas de juro inalteradas pela primeira vez este ano. O par AUD/USD está a valorizar-se hoje. A pressão «hawkish» também continua palpável na Europa, onde os investidores têm em mente a medida do BCE da semana passada — durante a qual Christine Lagarde aumentou as taxas e alertou que a «inflação impulsionada pela guerra» está a alastrar-se à economia em geral. EURUSD subiu hoje acima de 1,16 , embora tal seja impulsionado principalmente pela fraqueza generalizada do dólar (excluindo o iene).

subiu hoje acima de , embora tal seja impulsionado principalmente pela fraqueza generalizada do dólar (excluindo o iene). Os mercados financeiros globais estão com a respiração suspensa numa «calmaria antes da tempestade», na véspera da reunião de quarta-feira da Reserva Federal (Fed) .

. O evento contará com a estreia muito aguardada do novo líder do banco central, marcando a primeira reunião da Fed presidida por Kevin Warsh .

. Embora o consenso do mercado preveja que as taxas de juro se mantenham inalteradas, o foco principal recairá sobre a primeira conferência de imprensa de Warsh e a sua retórica oficial relativamente às perspetivas futuras para a inflação.

O novo presidente da Fed enfrenta um grande dilema macroeconómico. Warsh terá de equilibrar as persistentes pressões sobre os preços a curto prazo com a perspetiva de um rápido declínio assim que o Estreito de Ormuz for totalmente reaberto. O preço do petróleo quase anulou todos os ganhos relacionados com a guerra no Médio Oriente

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