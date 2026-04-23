Resumo do dia: Risk-off volta aos mercados 📉 Ações americanas corrigem, petróleo sobe e dólar sobe 💸

Após um início de abertura misto misto, Wall Street assumiu uma postura defensiva decisiva. O Nasdaq cai 1%, ainda mais pressionado por uma onda de vendas no setor de software. O índice Russell 2000 de pequenas capitalizações (-0,9%), o S&P 500 (-0,7%) e o DJIA (-0,65%) também em baixa.

As quedas nos principais índices são impulsionadas principalmente pelos receios de um regresso à ação militar no Médio Oriente. O ministro da Defesa israelita declarou que o Estado está pronto para um novo ataque ao Irão e aguarda apenas o sinal verde dos Estados Unidos. Os meios de comunicação iranianos também noticiaram a ativação de sistemas de defesa aérea.

A onda de vendas no setor do software deve-se à reação dos investidores aos resultados da ServiceNow (NOW.US: -19%), que desapontaram os investidores no que diz respeito à monetização de soluções de IA. O crescimento de 22% nas subscrições em relação ao ano anterior também foi considerado «aceitável, mas nada espetacular».

Os indicadores preliminares do PMI dos EUA para abril subiram acima das expectativas, tanto na indústria transformadora (54 contra uma previsão de 52,5; um máximo de 4 anos) como nos serviços (51,3 contra uma previsão de 50,6). No entanto, o resultado deve-se em grande parte às componentes de preços, que prolongaram o seu crescimento, indicando uma pressão inflacionista crescente nas empresas.

A Meta (META.US), empresa-mãe do Facebook e do Instagram, anunciou uma redução de 10% no número de empregados para aumentar a eficiência. As ações caíram 2,5%.

Os índices europeus tiveram uma sessão mista. As perdas foram registadas principalmente nas bolsas de Budapeste (BUX: -1,1%) e Madrid (IBEX 35: -1,1%). O DAX alemão (-0,15%) e o FTSE 100 britânico (-0,19%) fecharam ligeiramente abaixo da linha, enquanto o CAC 40 francês (+0,87%) destacou-se com ganhos, apoiado pelos excelentes resultados da STMicroelectronics (+14,4%) e da L'Oréal (+9%).

O mercado cambial registou uma forte retoma dos ganhos do dólar (USDIDX: +0,2%) devido aos receios de uma nova ação militar no Irão. A aversão ao risco puxou para baixo todas as moedas do G10, especialmente as moedas da Austrália e da Nova Zelândia (AUDUSD: -0,5%, NZDUSD: -0,8%). O EURUSD perdeu 0,2%, para 1,1680.

O petróleo bruto Brent subiu quase 3,4%, sendo negociado um pouco abaixo do nível psicológico de 100 dólares por barril. O NATGAS perdeu 4,25% após a publicação de inventários da EIA superiores ao esperado. O ouro voltou a registar perdas (-0,75% para 4705 dólares por onça).

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