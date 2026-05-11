Resumo do dia: Semicondutores retiram a atenção dos mercados do Irão

A sessão de segunda-feira encerra com ligeiros ganhos na maioria dos índices norte-americanos, apesar de um contexto geopolítico turbulento. Os futuros dos índices de Wall Street registam uma subida média de cerca de 0,2–0,3%. O Russell 2000 lidera os ganhos, com uma subida superior a 0,8%.

Donald Trump utilizou uma linguagem forte relativamente às negociações com o Irão, considerando as condições da parte iraniana impossíveis de aceitar. Muitos analistas apontam para a posição desfavorável do presidente e o fracasso da sua política em relação à República Islâmica. A Axios informa que a administração poderá considerar retomar as operações militares.

O mercado bolsista parece claramente focado nas valorizações dos semicondutores. Quase todo o setor regista ganhos de um a dois dígitos, impulsionado pelas expectativas e pelo sentimento do mercado. A Intel, a Nvidia, a Micron, a SoFi, a IonQ e a AMD estão todas em alta.

A euforia no setor dos semicondutores está também a alargar-se a setores ligados à expansão dos centros de dados. As empresas envolvidas no fornecimento de energia, armazenamento de energia, infraestruturas e serviços estão igualmente a registar ganhos. Entre as empresas deste grupo contam-se a Plug Power e a Target Hospitality, ambas com subidas de dois dígitos.

A OpenAI está a criar uma subsidiária especializada na implementação de IA. A empresa prestará serviços de apoio e consultoria a organizações que pretendam implementar soluções de IA.

A Associação Nacional de Agentes Imobiliários divulgou os dados relativos às vendas de habitações existentes nos EUA para abril. O valor ficou ligeiramente abaixo das expectativas, situando-se nos 4,02 milhões contra os 4,05 milhões previstos. A solidez do mercado reflete-se numa revisão em alta dos dados de março, para 4,01 milhões. O sentimento na Europa continua claramente mais fraco do que nos EUA, e o desempenho dos índices no fecho foi misto. O WIG20 da Polónia e o FTSE MIB da Itália tiveram o melhor desempenho, com ganhos de cerca de 0,7–1,4%. O Eurostoxx50 caiu mais de 0,3%.

A OpenAI está a conceder à Comissão Europeia acesso às suas ferramentas relacionadas com a cibersegurança.

A Comissão Europeia está a considerar relançar um programa de subsídios para aeroportos de menor dimensão, apoiando as ações das companhias aéreas europeias.

A inflação homóloga da Noruega ficou próxima das expectativas, situando-se nos 3,4%. Nos mercados cambiais, a libra esterlina domina, valorizando-se cerca de 0,4–0,8% face aos principais pares de moedas. O cacau subiu mais de 10%, impulsionado por preocupações com a oferta, incluindo a escassez de fertilizantes.

Os comentários de Donald Trump sobre um potencial colapso nas negociações com o Irão estão a apoiar os preços do petróleo, que subiram mais de 3%. O Brent voltou a situar-se acima dos 104 dólares.

O aumento da inflação na China está a suscitar esperanças de uma atividade industrial mais forte; os preços do cobre e do alumínio subiram mais de 2%.

A prata está a diminuir a diferença em relação ao ouro, subindo cerca de 6%. O sentimento em relação às criptomoedas continua misto, mas com uma tendência otimista. A Bitcoin subiu mais de 1% e ultrapassou os 81 000 dólares. A Ethereum fica para trás, registando um ganho marginal inferior a 0,5%. A Solana está a ter um desempenho melhor, com uma subida superior a 2%.

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