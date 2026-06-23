Resumo do dia: Tempo de correção (23.05.2026)

Fechamos esta terça-feira com quedas em quase todos os principais índices bolsistas. Trata-se, sobretudo, das consequências da onda de vendas de empresas do setor dos semicondutores, desencadeada pela SK Hynix nas primeiras horas do mercado asiático. Mercado bolsista A gigante tecnológica coreana, pouco depois de se ter tornado a empresa com maior capitalização do país, sofreu uma correção acentuada superior a 12%, o que levou a uma suspensão temporária das negociações no KOSPI. As gigantes americanas seguiram o mesmo caminho, incluindo a Sandisk (-13%), a Micron (-11,2%), a ON Semiconductor (-10%) e a Marvell (-9%). Figura 1: Vencedores e perdedores no Nasdaq 100 (23.06.2026) A consolidação que se seguiu a um movimento ascendente tão rápido no início do ano não parece injustificada. Permanece a questão quanto à direção futura do movimento, à medida que surgem cada vez mais dúvidas relativamente aos lucros gerados pelas empresas e à sua rentabilidade. Figura 2: Painel de controlo do Nasdaq 100 (23.06.2026) Figura 3: Cotações setoriais do Nasdaq 100 (23.06.2026) Os mercados bolsistas europeus também se encontram hoje em território negativo, tendo as empresas do setor tecnológico sido, igualmente, as que mais perderam. O DAX alemão registou hoje uma queda de 1%,

o CAC40 francês de 0,7%,

e o Euro Stoxx 50 pan-europeu de 1,3%. O FTSE 100 britânico registou uma queda de apenas 0,1%, aguardando os desenvolvimentos na frente política na sequência da demissão de Keir Starmer na segunda-feira. Política Os investidores têm poucas dúvidas de que Andy Burnham, antigo presidente da Câmara de Manchester, se tornará o novo primeiro-ministro do país. O partido parece compreender que é necessária uma consolidação rápida, e a vitória altamente convincente de Burnham em Makerfield demonstrou a sua capacidade de reconquistar eleitores tanto do Reform UK como dos Verdes. Caso nenhum candidato da oposição com apoio interno suficiente no partido se apresente até 16 de julho, Burnham será anunciado como o novo primeiro-ministro já a 18 de julho. A sua abordagem intervencionista em relação à economia poderá suscitar preocupações nos mercados, incluindo sugestões de que o Reino Unido não deve ficar «à mercê dos mercados obrigacionistas». No entanto, distanciou-se recentemente destes comentários. Nomeou também Andy Haldane, antigo economista-chefe do Banco de Inglaterra, e Richard Hughes, antigo presidente do OBR, como conselheiros-chave. Consideramos que se trata de uma tentativa de acalmar as preocupações do mercado face a uma situação ainda muito tensa no mercado obrigacionista.

Figura 4: Taxas de juro do Banco de Inglaterra e rendimentos das obrigações do Reino Unido (1994 - 2026) Fonte: XTB Research, 23.06.2026 Matérias-primas A ausência de notícias negativas provenientes do Médio Oriente está a conduzir a novas descidas nos preços das matérias-primas energéticas. Petróleo bruto: Um barril de Brent custa hoje 77 dólares (uma descida de 1,2%).

Um barril de WTI custa 73 dólares (uma descida de 1,1%). Figura 5: PETRÓLEO [D1] (25.10.2024 - 23.06.2026) Fonte: xStation, 23.06.2026 Gás natural: O NATGAS registou uma descida de 3,2%, para 3,15 dólares.

O TTF mantém-se praticamente inalterado, em cerca de 42,2 dólares. Metais preciosos: Uma onça troy de ouro tem um preço atual de cerca de 4132 dólares (-1,4%), e a prata, 62 dólares (-4,7%) Dados macroeconómicos A atenção do mercado centrou-se hoje na divulgação dos dados do PMI de junho. O que ficámos a saber? O setor dos serviços nos países europeus continua fraco, enquanto o setor industrial apresenta um desempenho ligeiramente melhor (embora, mesmo neste caso, possamos falar, na melhor das hipóteses, de um crescimento modesto).

Os dados do Reino Unido foram particularmente dececionantes — ambos os indicadores ficaram significativamente abaixo do consenso. Moedas No mercado cambial, a posição do dólar permanece inabalável, à medida que prossegue a valorização iniciada pela última reunião do FOMC, de tom hawkish. O par EUR/USD ultrapassou hoje o nível de 1,14. Todas as outras moedas do grupo G10 estão a enfraquecer face ao dólar norte-americano. Isto é particularmente verdadeiro para as que apresentam um beta elevado, nomeadamente a SEK, a NOK, o AUD e o NZD. — Michał Jóźwiak, Analista de Mercados Financeiros na XTB

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